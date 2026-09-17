Создатели сериала «Спецы» представили картину сотрудникам ЦНС ФСБ России. Фото: предоставлено ЦОС ФСБ

В Культурном центре ЦСН ФСБ прошёл предпремьерный показ нового российского сериала "Спецы". Это большая работа, посвящённая трудовым будням отечественных спецслужб - нелегкой подготовке, сложным задачам, героизму и преодолению. И, конечно, обычной жизни, хлопотам и любви людей, которые каждый день сражаются с самыми тёмными проявлениями человеческой натуры. Первыми этот сериал увидели непосредственно сотрудники ФСБ России - те, про кого он снят.

О чем сериал "Спецы"

В Культурном центре ЦСН ФСБ России состоялся предпремьерный показ художественного сериала «Спецы»

"Спецы" - это новый сериал, снятый режиссёром Александром Черняевым по заказу РЕН ТВ кинокомпанией "Триикс Медиа". Сериал посвящён работе сотрудников Центра специального назначения ФСБ России: борьбе с бандформированиями и диверсионными группами на Северном Кавказе, участию в операциях по возвращению Крыма в состав РФ и специальной военной операции на Украине.

Режиссёр сериала "Спецы" Александр Черняев.

В центре сюжета - история выпускника Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игоря Ларионова (роль исполнил Денис Донской), который попадает в группу Центра специального назначения ФСБ России. Главному герою, получившему позывной "Студент", предстоит выполнять смертельно опасные миссии в составе группы спецназовцев.

Съемки 16-серийного художественного фильма "Спецы" проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии и Крыму, а также в Ставропольском крае. Официально это боевик, однако по факту - большая работа, посвящённая трудовым будням сил специального назначения. Сериал позволит зрителям изнутри познакомиться с тем, как работают сотрудники российских спецслужб, с какими трудностями и вызовами они сталкиваются каждый день, как преодолевают лишения и переживают гибель товарищей. А ещё - как они живут вне рабочих кабинетов и боевых условий.

Актёры на протяжении двух месяцев проходили курс подготовки в центре ЦСН ФСБ России - учились держать оружие, по-особому передвигаться, применять спецприёмы рукопашного боя и многому другому, чтобы передать достоверность работы спецназа. Огромную помощь в этом оказали консультанты и ветераны ФСБ - они помогали вести съемки и на практике показывали, как должны выглядеть те или иные сцены в кадре.

Предпремьерный показ "Спецов"

Так как сериал "Спецы" посвящён сотрудникам спецслужб, и они внесли свою лепту в его создание, было совершенно логично сперва показать фильм главным героям. Именно поэтому предпремьерный показ был организован в Культурном центре ЦСН ФСБ России в Москве, чтобы его сотрудники смогли лично оценить картину.

"Интересная у вас работа. Но если серьезно, быть вами очень сложно даже в кино. Но очень интересно. Спасибо вам за вашу работу", - обратился со сцены к зрителям-спецназовцам актёр Вячеслав Пронин, сыгравший в сериале пулеметчика со сложной судьбой.

Актёр Вячеслав Пронин, сыгравший в сериале "Спецы" пулеметчика со сложной судьбой. Фото: предоставлено ЦОС ФСБ

"Было весело. Было грустно. Было тяжело"

Первый заместитель генерального директора "Национальной Медиа Группы", гендиректор телеканала РЕН-ТВ и МИЦ "Известия" Владимир Тюлин сообщил, что все постановочные боевые съёмки в сериале сделаны на высоком уровне, а благодаря помощи коллег из Федеральной службы удалось добиться по-настоящему реалистичной картинки.

"Это масштабный, по-настоящему киношный боевик. А что касается драматургии, безусловно, все герои получились обаятельные, у каждого есть свой образ, своя роль в команде", - уточнил он.

Первый заместитель генерального директора «НМГ», генеральный директор телеканала РЕН-ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Фото: предоставлено ЦОС ФСБ

Режиссер Александр Черняев признался, что для него это был самый сложный проект в карьере.

"Но мне запомнилась та атмосфера, в которой мы работали этот год. Я себя стал чувствовать единым целым с парнями, которые работают в Центре специального назначения", - заявил режиссер.

Исполнитель главной роли Денис Донской, сыгравший бойца с позывным "Студент", поделился нюансами подготовки в Центре специального назначения перед съёмками.

Исполнитель главной роли Денис Донской, сыгравший бойца с позывным "Студент".

"Мы учились ходить в лес, ходить во всей амуниции, в касках, с автоматами, в бронике. Конечно, нужна физическая сила на это. <...> Столько моментов было. Было весело. Было грустно, было тяжело. Потом снова весело", - рассказал он.

"Рад, что посчастливилось сыграть настоящего бойца. У вас сложная работа, и о вас должны знать. Мы сделали все, чтобы люди смотрели и гордились, что в нашей стране есть герои. И это вы", - добавил Донской со сцены, выйдя к смотревшим предпоказ спецназовцам.

"Я всё думал: а есть ли у нас новые герои? И когда я увидел, как это передаётся, какими пацаны становятся после прохождения службы... Скажу так: наша Родина с такими мужиками в безопасности", - заключил актёр Дмитрий Пчела, сыгравший "Ската".

Актёр Дмитрий Пчела, сыгравший "Ската". Фото: предоставлено ЦОС ФСБ

На широкий экран сериал выйдет в октябре 2026 года.

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