Сбежавший в США Андрей Бурковский промотал миллионы и показал истинное лицо: вскрылась правда

Андрей Бурковский отказался вернуться в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Бурковский четыре года назад тайно сбежал в США. Сначала семья обосновалась в Лос-Анджелесе, а позднее перебралась в Нью-Йорк. Актер все это время хранил молчание о причинах отъезда, с завидной регулярностью возвращался в Россию на заработки, получал миллионы на Родине. А не так давно стало известно, что артист перебивается случайными заработками. Бурковский раскрыл правду.

"Я уже об этом думал раньше, что надо уезжать, потому что для меня было все очевидно. Я спорил с друзьями в бане, так, за сигарой, но я понимал все", - начал Андрей Бурковский свою исповедь.

После чего назвал жизнь в России "сделкой с совестью". "Ты почему-то исчезаешь, как актер... Просто что-то ломается. Я хочу с кучей людей работать. А их нет никого", - отметил звезда "Даешь молодежь!".

Обосновавшись в США, он нашел работу. Актер играет в театре, ходит на кастинги, занимается собственными проектами и продолжает совершенствовать английский. Вот только миллионов, как в России, ему никто не платит.

Жена артиста работает риелтором Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Эмигрировав, продал четырехкомнатную квартиру площадью около 130 квадратных метров в районе станции метро "Аэропорт" в пять раз дороже, чем купил. Бурковский подчеркнул, что жилье было красивым и желанным, но находиться там ему было неспокойно.

Теперь же все свои капиталы артист давно промотал, в чем сам признался: "Прошло четыре года, ну как можно жить на заработанное ранее? Это даже смешно".

Ранее Андрей говорил, что для нормальной жизни в Нью-Йорке ему необходимо примерно 2,5 миллиона рублей в месяц. Значительная часть бюджета уходит на жилье. Квартиру семья арендует.

"У меня есть спектакли, кино, школа актерская. И все это дает заработок. Он нормальный, но всегда хочется больше. Плюс моя жена - хороший риелтор. Но я зарабатываю больше. Дети учатся бесплатно, но в хорошей школе. Чтобы попасть в бесплатную школу, надо жить в хорошем районе и при этом больше платить за аренду жилья. Сейчас вообще время покупать недвижимость в Нью-Йорке, не снимать", - рассказал он.

Дети актера учатся в обычной школе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

К слову, попытки Андрея закрепиться за океаном в 2024 году высмеяла Ксения Собчак. Она сравнила актера с Юрой Борисовым. Мол, Андрей, будучи в США старается, учит английский и мечтает о ролях в Голливуде. А Борисов продолжает жить в России, но при этом легко участвует в заграничных проектах.

Андрея это задело, он копил обиду и ответил Собчак. "Это такой колхоз. Что надо? Сидеть ровно? И при этом вряд ли она так думает. Мне просто жалко становится человека... В каком совке мы находимся, что так говорим про людей? Зачем так делать? Зачем она так говорит?" - разгневался звезда "Медиатора".

Бурковский уверяет, что возвращаться к работе в России не планирует. "Меня постоянно предлагают сниматься в России. Но нет, все. Я же в Америке. Куда? Я же уже уехал", - заявил Андрей.