Разоблачение магии: как Дэвид Копперфилд прошел через Великую китайскую стену, летал по воздуху и спасался из рушащегося здания

Знаменитому фокуснику Дэвиду Копперфилду исполнилось 70 лет. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Скромному еврейскому мальчику Дэвиду Сету Коткину, внуку эмигрантов из Одессы, в жизни очень повезло: он стал самым знаменитым фокусником рубежа ХХ и XXI веков. В 8 лет он уже вовсю чревовещал, в 10 показывал волшебные шоу соседям по району в городке Метатчен в Нью-Джерси, в 12 вступил в Общество американских фокусников, куда до этого детей не принимали. А в конце концов стал, по оценке журнала Forbes, самым успешным фокусником всех времен. К 70 годам его личное состояние - миллиард долларов; достаточно сказать, что в его владении находятся одиннадцать островов.

Вот несколько его легендарных трюков, которые завораживали в том числе российских зрителей, увидевших их по телевизору в начале 90-х. Естественно, с разоблачением!

Исчезновение статуи Свободы

Трюк: зрители сидят на площадке в Нью-Йорке, на открытом воздухе. Перед ними - Копперфилд. За ним - две вертикальные конструкции, как два столба, с лампочками, а между ними видна самая настоящая статуя Свободы. Звучит громкая торжественная музыка. Между «столбами» поднимается занавес, потом он падает... И статуи Свободы нет!

Разгадка. Пока занавес был закрыт, платформа со зрителями повернулась. Они ничего не замечали, потому что движение было медленным и исключительно плавным (в том, чтобы это обеспечить, и заключалась главная сложность фокуса), к тому же их внимание отвлекалось грохочущей музыкой. Когда занавес упал, статуя уже была скрыта из виду за одним из «столбов».

Один из самых эффектных трюков Копперфильда - исчезновение статуи Свободы. Фото: Кадр видео.

Прохождение через Великую китайскую стену

Трюк: с обеих сторон к Великой Китайской стене приставлены простейшие кубические платформы из металлических прутьев, закрытые белой тканью. Копперфилд заходит в одну из них, мы видим на ткани его тень, он как бы продирается через стену и исчезает. Ассистенты срывают ткань - платформа пуста. Тем временем с другой стороны, на второй платформе, на ткани появляется тень Копперфилда, медленно, с усилиями вылезающего из стены. Ткань опять же срывают - и перед нами Дэвид!

Разгадка. Платформы не так просты, как кажется. В дне первой скрыт небольшой ящик с люком, где прячется двойник фокусника; лестница, ведущая к платформе, тоже полая, в ней достаточно места для человека. В тот момент, когда Копперфилд заходит на платформу, он тут же прячется в лестнице, а двойник быстро вылезает из своего ящика - это его тень мы видим на простыне.

Платформы очень продуманно освещены: в закрытом белой тканью и якобы просвеченном насквозь «кубике» на самом деле есть темные углы, и зрителю не видно, что там творится. Двойник, совершив нужные телодвижения, сразу прячется в одном из этих углов. Тем временем настоящий Копперфилд тайком вылезает из лестницы, через специальный подземный лаз (или как-нибудь еще, может, и поверху) перебирается на другую сторону и залезает на вторую, тоже хитро освещенную платформу.

Отдельный нюанс: у Копперфилда перед тем, как он приступает к трюку, на шее висит полотенце (которое, если вдуматься, совершенно ему не нужно). У двойника тоже на шее полотенце. Как только он появляется в виде тени, сразу снимает его с себя, типа чтоб не мешало, и просовывает в щель ассистенту. Мелочь, но психологически работающая отлично: зритель из-за таких пустяковых деталей и верит фокуснику, думая, что перед ним один и тот же человек.

Копперфилд прошел сквозь Великую китайскую стену Фото: Кадр видео.

Полет

Трюк: Копперфилд поднимается в воздух и спокойно летает над сценой. Чтобы доказать, что он не подвешен на тросах, пролетает сквозь обручи, залетает в стеклянный ящик, который накрывают крышкой, и парит там. Даже поднимает с собой в воздух девушку, имитируя полет Супермена и Лоис Лейн.

Разгадка. Ну конечно же, он подвешен к потолку (там установлена специальная сложная система) на двух пучках очень тонких, практически невидимых тросов (каждая из этих сверхпрочных проволочек - толщиной 0,25 мм). Под одеждой у Копперфилда - еще одна сложная система, к которой все это крепится. Ассистенты крутят обручи так, чтобы они с тросами не соприкасались. Когда ящик закрывают крышкой, остаются зазоры для тросов (но движения Копперфилда в ящике ограничены - поэтому там он к зрителям боком). Девушка - либо его ассистентка, либо действительно зрительница из публики, но он держит ее так, чтобы она тросов не касалась. Про девушку вроде бы не до конца выяснено, а вот все остальное - увы, до конца: фокус подробно описан в патенте, который в 1994-м был выдан его создателю Джону Гоэну и давно стал достоянием публики. Естественно, это сложнейший номер, требующий изнурительных многомесячных репетиций, зато эффект - убийственный.

Копперфилд поднимается в воздух и спокойно летает над сценой. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Лазер

Трюк: Копперфилда разрезают лазером на две части в районе талии. Ноги отдельно, верхняя часть тела отдельно. Два фрагмента прекрасно чувствуют себя друг без друга: торс цепляется к ногам сбоку за бедра, и ноги несут его по сцене.

Разгадка. Это на самом деле несложно. Ноги фальшивые (это как бы передняя часть брюк, сделанных из жесткого материала), Копперфилд, особым образом изогнув настоящие ноги, тащит их по сцене. При этом верхняя часть тела закрыта опять же твердой футболкой, на которую надета обычная рубашка (она выпущена из брюк и закрывает ту часть тела, которую мы аккуратно назовем чреслами). Копперфилд одновременно пригибается и изгибается вбок, держа ненастоящие ноги перед собой - и кажется, что две части его тела существуют независимо. Детский трюк, если понимать, как это сделано. Его за час можно отрепетировать и повторить дома, плюс час уйдет на подготовку одежды - в интернете полным-полно инструкций. Именно поэтому Копперфилд давно исключил его из своих шоу.

Фокусник во время исполнения трюка «Пила смерти». Фото: Michael WESTERMANN/imago stock&people/Global Look Press

Снесенное здание

Трюк: Есть здание, которое собираются сносить, оно напичкано взрывчаткой. На одном из этажей установлен сейф, куда запирают Копперфилда. Одна камера, стоящая на месте, снимает сейф, из которого он пытается выбраться, другая снимает полицейских и взрывников, возящихся вокруг сейфа, а потом спешно покидающих здание. Кажется, Копперфилд понемногу выбирается, но - бум! Внезапно взрывчатка срабатывает и здание рушится. Однако метрах в 200 от взрыва стоит платформа, а на ней лежит какая-то крупная тряпка. Тряпка начинает шевелиться, вдруг под ней поднимается человек, сдергивает с себя ткань - это Копперфилд!

Копперфильд выбрался из запертого сейфа. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Разгадка. Это вообще-то не очень честный, стопроцентно телевизионный и давно разоблаченный трюк. Экран разделен на две части, нам предлагается поверить, что две установленные в комнате камеры синхронно снимают и передают в прямом эфире одно и то же. Но кадры в левой части, где Копперфилд пытается выкарабкаться из сейфа, сняты отдельно, заранее (на это указывает пара мелких деталей). Все, кто действует в правой части экрана - «полицейские», «взрывники» - естественно, ассистенты Копперфилда... Может, то, как они бегут из здания и как здание взрывается, и снимали в реальном времени, но Копперфилд за это самое реальное время мог здание преспокойно покинуть (выбравшись, например, через дверь в задней стенке сейфа). В общем, сплошные подставы. Единственная интересная деталь - как он в финале появляется на платформе - после разоблачения тоже оказывается неинтересной: камера снимает платформу только с определенного угла, и мы не видим, что в задней ее части есть потайное пространство, где Копперфилд и прятался.

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