Скромный жених дочки Любови Успенской закатил скандал: "Бедная Таня!"

Артем Москвин на 14 лет младше Татьяны Плаксиной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Единственная дочь Любови Успенской собралась замуж за выпускника МГУ Артема Москвина. Скромный и воспитанный жених на 14 лет младше завидной невесты. Но Татьяну Плаксину разница в возрасте ничуть не смущает. Молодой искусствовед уже переехал в особняк будущей тещи. Он продолжает помогает Плаксиной с организацией выставок ее картин. А недавно стал ее директором.

Любовь Успенская от будущего зятя Артема Москвина в полном восторге. Именно о таком муже для дочери Татьяны Плаксиной она всю жизнь мечтала. По словам королевы шансона, 22-летний Артем "галантный, воспитанный и внимательный". Певица отметила, что видит в глазах молодого человека настоящую любовь к Татьяне.

Конечно, радовались за Плаксину и поклонники. Девушке под 40, а Любовь Залмановна давно просит внуков.

Любовь Успенская счастлива за дочь. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Но недавно случился скандал. И мнение людей об избраннике Татьяны изменилось.

Поводом стало поведение жениха во время одного из прямых эфиров с поклонниками. Артем настолько бурно отреагировал на высказывания публики, что стал материться и кричать, ничуть не сдерживаясь. Москвин назвал тех, кто хочет отговорить Плаксину от свадьбы, "дешевками". А еще ему не понравились высказывания, что он недостоин своей невесты.

"Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон, как ты, отпугивать! Таких дешевок. Думаете, я простак, а Таня - звезда? Жизнь сложнее. Только кретины этого не понимают", - сказал, как отрезал, скромный искусствовед. После чего смачно выругался.

Поклонники от такого выпада оторопели. "Бедная Таня! Никак не везет ей в личной жизни", "Боже, что он несет?", "Ну и жених у дочки Успенской! Куда смотрит Люба?", "Он тебе не пара, Таня! Очнись!" - высказались возмущенные фанаты.

Дочь певицы собирается замуж Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Меж тем, Плаксина уже представляет себя в роли жены и мамы. "Я хочу детей… девочку. Откажусь от своей фамилии и добавлю мамину, потому что она несет успех", - кокетничала дочь звезды.

Москвин ранее с теплотой вспоминал первую встречу с Татьяной и восхищался ее талантом. "Я моментально понял, что Таня - девочка, которую надо обнять. Она поставила мне все свои песни в первый же день нашего знакомства, - говорил он. - Татьяна и играет, и поет, и картины пишет, и стихи читает собственного сочинения. Я - арт-дилер, продаю картины, читаю лекции, экскурсии провожу".

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