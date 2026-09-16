Наталья Данилова из фильма "Место встречи изменить нельзя" жила отшельницей и умерла в хосписе: рак разрушил актрису

Наталья Данилова две недели не дожила до 71-летия. Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой, прославившейся ролью сержанта Вари Синичкиной в легендарном советском детективе "Место встречи изменить нельзя". Звезда последние годы жила отшельницей и скончалась от рака в хосписе. Артистка одного за другим похоронила родных и близких.

Наталья Данилова умерла от рака в хосписе Санкт-Петербурга, пишут 7 Дней. До 71-го дня рождения актриса не дожила две недели. Знаменитость скончалась 8 сентября.

Артистка жила отшельницей. Фото: кадр из сериала «Беловодье. Тайна затерянной страны».

Наталья Юрьевна вела уединенный образ жизни. Под конец жизни ей потребовался постоянный паллиативный уход, поскольку врачи уже ничем не могли ей помочь. Рак разрушил ее.

"Наталья Данилова, как я повторяла всю жизнь, - одна из самых красивых актрис на земле... И ей это говорила при каждой встрече, в каждом, давно уже редком телефонном разговоре. Ее скромность поражала меня", - рассказала в блоге театральный обозреватель Лена Вольгуст.

По ее словам, много лет назад артистка стала отшельницей. "Наверное это самое точное слово. Она жила одна, на даче, в доме маленьком, лишенном всех тех черт, которые присущи сегодняшним дачам многих, многих. Она давно выбрала для себя режим максимальной тишины..." - добавила критик.

Отметим, на счету знаменитости более 100 ролей в кино. Но Данилова запомнилась зрителям прежде всего по роли Вари Синичкиной в легендарном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Образ возлюбленной Володи Шарапова принес ей всесоюзную известность.

Данилова сыграла более 100 ролей. Фото: кадр из сериала «Отцы и дети»

На роль Синичкиной пробовались 12 актрис. Владимир Высоцкий предлагал кандидатуру Марины Влади, но против выступили представители худсовета, считавшие, что играть героиню должна гражданка СССР. Станислав Говорухин видел в роли Синичкиной Ларису Удовиченко, но та сочла персонажа слишком скучным и куда больше заинтересовалась Манькой-Облигацией. Данилова поначалу тоже не горела желанием играть возлюбленную Шарапова, но ее переубедил коллега по театру Владислав Стржельчик.

Личная жизнь актрисы складывалась непросто. Данилова дважды была замужем. Ее первым супругом стал режиссер Асхаб Абакаров, с которым она познакомилась во время учебы. Крест на их браке поставил аборт. Наталья почувствовала недомогание, врач назначил ей сильные гормональные препараты, не заметив, что девушка беременна. Когда выяснилось, что актриса ждет ребенка, был уже поздний срок.

Асхаб уговаривал оставить ребенка. Мать артистки боялась, что малыш родится больным из-за лекарств. Данилова послушалась ее. После она уже не могла иметь детей.

Первым мужем артистки стал Асхаб Абакаров. Фото: кадр из сериала «Приключения принца Флоризеля»

Позже актриса расписалась с мужчиной по имени Сергей. Второй супруг поддерживал ее и во всем помогал, но семейное счастье оказалось недолгим. Избранник умер от инсульта в 45 лет. Детей у звезды кино не было. "Сергей был для меня всем - нянькой, мужем, любовником, другом", - говорила Данилова.

Следом за вторым мужем умерла мама звезды. Актриса осталась совсем одна. "Я сама тяжело болела. А мне даже воды подать некому. Вот это было страшно. Я лежала и просто умирала в полном одиночестве. Читала себе вслух книги, чтобы слышать свой голос. Ловила себя на том, что говорю с мамой, что-то отвечаю Сереже… И ничего, выжила!" - вспоминала она о тяжелых временах.

Денег не хватало. "В этот период, я сдала в скупку все самое ценное. Успокаивала себя, что в блокаду люди жили еще хуже. Когда мои драгоценности закончились, я собирала и сдавала бутылки, чтобы хоть как-то прокормить свою собаку и себя", - с горечью делилась она.

Однажды знакомые увидели, как она собирает бутылки. "Когда поползли слухи, что я спилась, то оправдываться не стала. Это плохая привычка - перед кем-то оправдываться, особенно в том, что ты не совершал", - уверена актриса.

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