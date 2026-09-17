Зульфия Шаймиева: «Для меня семья – это огромная ответственность»

Можно было бы только порадоваться за новую звездочку в шоу-бизнесе. Вот только на одном из достаточно авторитетных казанских сайтов недавно вышла статья, в которой журналисты сообщили о состоявшемся дебюте под заголовком: «Как запела супруга Айрата Шаймиева: второй день «Новой волны». «Супруга совладельца ГК «ТАИФ» Айрата Шаймиева, занимающего 74-ую строчку в российском Forbes, поднялась из-под сцены в стеклянном кубе», - сообщило издание.

В медиапространстве Татарстана появление имени Динары Саляховой, работающей в Казани сертифицированным персональным тренером в сфере фитнеса и бодибилдинга, рядом с известным в республике предпринимателем, вызвало волну кулуарных обсуждений. Если верить информации в открытых источниках, с 2019 по 2022 г. Динара Саляхова состояла в браке с Дмитрием Минеевым. Сведений о новом замужестве, кроме произошедшего недоразумения с информацией о браке с Айратом Шаймиевым, в открытых источниках нет. Тем менее в СМИ сообщалось о том, что она является обладательницей титула «Миссис Европа - 2024» и финалисткой конкурса красоты «Миссис мира -2026».

Мы попросили прокомментировать ситуацию супругу предпринимателя Зульфию Шаймиеву.

- Зульфия Газизовна, возможно, в Татарстате был принят закон, разрешающий мужчинам региона многоженство, и мы об этом просто не знаем? Как вы относитесь к сообщению, в котором Динару Саляхову назвали женой Айрата Шаймиева?

- Знаете, подобные материалы, конечно, вызывают недоумение. Я являюсь супругой Айрата на протяжение 38 лет. И думаю, что любой жене было бы неприятно читать подобное. Мы обсудили данную информацию с супругом. На что он ответил, что, мягко говоря, очень удивлен этой статьей.

- Заявление Саляховой имело какие-то последствия для вашей семьи?

- Для меня важнее не то, что пишут, а то, что происходит в моей семье на самом деле, а не в информационном пространстве, и мой муж с этим абсолютно согласен.

- Насколько щепетильно в вашей семье относятся к подобным случаям, задевающем честь фамилии?

- Я всегда считала честью для себя быть рядом с самыми близкими и родными людьми моего мужа, быть членом этой семьи. Потому что говорить о фамилии такого уровня можно только с уважением. Для меня фамилия Шаймиевых – это огромная ответственность и история, которой мы крайне дорожим. У нас есть свои незыблемые правила. Личная жизнь – это пространство, которое принадлежит только нам, оно никогда не было и не будет предметом для обсуждения вне семейного круга.

- Вы привыкли уже к подобным медийным фейкам?

– Вы знаете, такое произошло, пожалуй, впервые. Я привыкла к тому, что пресса могла, что называется, «проехаться» по нашему сыну или по Айрату Минтимеровичу. Но, опять же, все это имело отношение только к бизнесу и никак не затрагивало личную жизнь. Когда это конструктивная критика на деловом уровне – это на пользу. Но вот недавний пассаж вызвал недоумение и огорчение. Такую информацию сообщило достаточно авторитетное в нашей республике издание, ранее я считала публикуемые в нем материалы правдивыми. Такие статьи в очередной раз убеждают меня в том, что к публикациям даже в известных изданиях нужно относиться с некоторой долей скепсиса. Профессиональная этика, проверка фактов – всё это, видимо, осталось в прошлом. Печатать непроверенные слухи не делает чести авторам.

- С чем может быть связано появление непроверенной информации?

- Подобная непроверенная информация появляется, к сожалению, достаточно часто, и мне сложно точно сказать, кто стал источником в данном случае. Как правило, появление подобных "новостей" связано не с фактами, а с желанием привлечь внимание к какому-то имени или проекту.

Не берусь судить о мотивах тех, кто эту информацию распространил — это вопрос на совести источника