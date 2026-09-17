В Хакасии создают федеральный навигатор для семей, чьи близкие столкнулись с инсультом, комой и другими тяжелыми состояниями

Фото: Автономная некоммерческая организация Социальная служба "Оптима"

Внезапная болезнь или инсульт близкого человека переворачивают привычную жизнь семьи за одну секунду. Но еще страшнее в этот момент оказаться перед глухой стеной информационного вакуума. Как не сойти с ума, где взять кресло-коляску и как повернуть тяжелобольного пациента, не сорвав собственную спину?

Об этом и о проекте, который вошел в топ-100 идей форума «Сильные идеи для нового времени – 2026», рассказывает Марина Баклажанская, автор проекта и директор Социальной службы «Оптима»

Когда план рушится в один миг

Мир стремительно развивается, технологии шагают вперед, но в реальной жизни человек, столкнувшийся с бедой, часто остается один на один с пугающей неизвестностью.

Директор АНО Социальная служба «О птима» из Саяногорска (Республика Хакасия) Марина Баклажанская знает об этом не понаслышке. Тринадцать лет назад её мама после инсульта впала в кому, мамы не стало после 3 дней комы. Ей было всего 59 лет. В тот момент у семьи был план А и план Б, но к плану В никто оказался не готов. В растерянности Марина столкнулась с банальными, но жизненно важными вопросами: куда бежать, как взять себя в руки, где раздобыть средства реабилитации и как узнать про государственную и другую поддержку? СДУ (система долговременного ухода) в России еще не было, да и сейчас СДУ в регионах работает крайне неравномерно.

- Эта боль помнится до мельчайших деталей. И сегодня, спустя 20 лет работы в социальной сфере, я вижу, что наша личная история — это общенациональная проблема. В уходе в России нуждаются более 5 миллионов граждан, а вся тяжесть ложится на плечи 9 миллионов родственников, — делится Марина Георгиевна.

«Поколение сэндвича»: удар принимает женщина

Ядро аудитории, на которую ложится колоссальная физическая и эмоциональная нагрузка — это женщины в возрасте от 30 до 55 лет. В социологии их называют «поколением сэндвича»: они одновременно разрываются между карьерой, воспитанием детей и внезапной необходимостью ухаживать за тяжелобольными родителями.

По данным Всероссийского союза пациентов, система остается «закрытой»: почти половина новичков (49,3%) вообще не знают о своих правах, а до 97% опекунов и родственников признают острую нехватку элементарных навыков ухода.

Чтобы избавить семьи от паники и бессмысленных поисков по сомнительным форумам, команда АНО СС «Оптима» разработала проект «Азбука оптимального ухода».

Это круглосуточный цифровой навигатор, созданный в формате «здесь и сейчас» прямо у кровати пациента. Проект уже работает как живой рабочий прототип на платформе Tilda: azbuka-optimalnogo-uhoda.tilda.ws

Платформа решает три главные задачи:

Практика ухода: короткие и понятные мобильные памятки о том, как правильно помыть и перевернуть человека, чтобы защитить пациента от пролежней, а ухаживающего — от травм спины.

Юридический гид: пошаговый алгоритм оформления инвалидности, получения бесплатных технических средств реабилитации (ТСР) и льгот простым языком без чиновничьих терминов.

Первая интерактивная карта проката ТСР в России: единая база по всем 89 регионам страны. Создатели собирают живые контакты пунктов проката, чтобы избавить семьи от трат на дорогостоящие коляски и ходунки, которые можно получить бесплатно.

От идеи в Хакасии — к федеральному масштабу

Инициатива прошла серьезную экспертизу и вошла в топ-100 идей форума «Сильные идеи для нового времени – 2026», проходившего в Нижнем Новгороде, а также была представлена на питч – сессии «Культура здоровья» при поддержке ГК «Промомед».

За плечами команды «Оптимы» — большой практический опыт. Проект бесплатного пункта проката ТСР «Точка опоры» дважды становился победителем Фонда президентских грантов, а инициативы по патронажу побеждали в конкурсах Фонда Потанина, Компании РУСАЛ и премии #МЫВМЕСТЕ.

- Мы хотим сделать так, чтобы нужная ссылка попадала человеку прямо в руки в момент первичного шока — через QR-коды на выписных листах в больницах и на стендах в бюро МСЭ, — подчеркивают авторы.

Организация официально подписала Национальный инклюзивный договор в рамках проекта АСИ «Открыто для всех» и активно сотрудничает с ведущими благотворительными фондами («Старость в радость», «Помощь рядом» и др.). Но авторы уверены: масштабная система заботы строится не на сухих отчетах, а на внимании к конкретной человеческой судьбе.

- Мы не ставим перед собой задачу превратить каждого родственника в профессиональную сиделку. В моменты острейшего стресса человеку нужно совсем другое: перестать паниковать, сделать правильный первый шаг и получить точный ориентир. Наши памятки — это не толстый учебник, а спасательный круг: „сделай шаг один, не делай шаг два, а вот телефон ближайшего пункта проката“. Это дает семье столь необходимую передышку и уверенность в том, что они не одни, — резюмирует Марина Баклажанская.

Познакомиться с проектом, поддержать инициативу или воспользоваться рабочим прототипом навигатора можно на официальном сайте.