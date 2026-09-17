«Читала книги вслух, чтобы не сойти с ума»: звезда «Места встречи изменить нельзя» Наталья Данилова жила затворницей после потери всех близких

Одиночество – удел многих возрастных артистов. И Натальи Даниловой в том числе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

16 сентября стало известно: скончалась актриса Наталья Данилова. Хотя умерла она неделей раньше - 8 сентября в хосписе Санкт-Петербурга. Но о её кончине узнали только сейчас, некому было рассказать. Одиночество – удел многих возрастных артистов. И Натальи Даниловой в том числе. Она не дожила до своего дня рождения две недели - 25 сентября ей бы исполнился 71 год.

Назови её имя, фамилию – сразу не вспомнишь, что за актриса. Но увидишь её портрет и мгновенно узнаешь в ней младшего сержанта Варю Синичкину из фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Её имя связано прежде всего с образом молоденькой, миловидной сотрудницы милиции. Кадр из «Место встречи...» с её портретом на стене – подсказка для Шарапова в бандитском логове - знал каждый советский зритель.

Наталья Данилова в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Хотя у Даниловой более 100 ролей в кино, можно целый список составить из её кинокрасавиц, она и ослепительная княгиня Зинаида Вольская («Маленькие трагедии»), и манкая Анна Сергеевна Одинцова («Отцы и дети»)... А ещё снялась в фильмах «Тайна Черных дроздов», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина», «Объявлен в розыск»...

Знавшие её люди сейчас вспоминают в соцсетях, что Наталья Данилова была человеком чистейшей души. Отмечают её поразительную для актрисы скромность и нелюбовь к публичности. Хорошая актриса с несчастливой судьбой.

Наталья Данилова в фильме «Маленькие трагедии»

Хотя поначалу всё складывалось как будто прекрасно. Ещё в студенческом спектакле ЛГИТМиКа (Ленинградский институт театра, музыки и комедии) её увидел Георгий Товстоногов и пригласил работать в БДТ, где она блистала в роли Юлии в «Дачниках». Была аристократичной Леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь». А какой красавицей вышла на сцену её Елена Андреевна в «Дяде Ване»! Она сыграла в БДТ два десятка ролей, а потом ушла из этого театра после смерти Товстоногова. В чем причина? То ли в театральных интригах, то ли в личных обстоятельствах…

После этого Наталья Данилова как будто пропала из виду, хотя она сыграла Медею в театре «Приют комедианта», Настасью Филипповну в «Идиоте» в Театре Комиссаржевской. И исчезла совсем. В основном занималась дубляжом и озвучивала мультфильмы. Говорят, в этот период она очень нуждалась в деньгах. Друзья старались подбросить ей работу. Кинокритик Ирина Павлова вспоминает, как однажды Наталья Данилова была ведущей церемонии открытия фестиваля «Виват кино России». Ослепила всех своей красотой. Киношники стали друг у друга спрашивать: куда пропала актриса? Кто-то с умным видом сказал: «Вышла замуж за иностранца, ненадолго приехала домой!».

Большой драматический театр имени М.Горького. Спектакль "Мы, нижеподписавшиеся. Алла - актриса Наталья Данилова, Лёня - актер Юрий Демич Фото: фотохроника ТАСС..

На самом деле всё было иначе. Наталья Данилова посвятила себя больному мужу. Её первый супруг – актер, кинорежиссер Асхаб Абакаров разбился в автокатастрофе.

У второго мужа Сергея случился инфаркт, потом инсульт - ему нужна была помощь. Сергей умер в 45 лет. Детей у пары не было.

Следом за мужем умерла её мама. Наталья Данилова осталась одна. Болела. «Мне даже воды было некому подать. Я лежала и просто умирала в полном одиночестве. Вот это страшно. Читала книги вслух, чтобы слышать свой голос и не сойти с ума», - рассказывала актриса. В тот раз она выжила. Но выбрала «режим тишины». Люди её знавшие сейчас говорят, что много лет Наталья Данилова жила отшельницей. Жила одна на даче под Петербургом, в маленьком неказистом доме. Её почти никто не навещал. Но эта жизнь её устраивала.

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