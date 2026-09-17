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Политика17 сентября 2026 10:30

Песков назвал одобрение конгрессом США санкций против РФ недружественными действиями

Пресс-секретарь Президента России провел брифинг для российских и иностранных СМИ
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Дмитрий Сергеевич, Конгресс США принял законопроект о так называемых «адских санкциях». Какова реакция Кремля на это действие Конгресса?

(Законопроект об «адских» санкциях против России назван так в честь покойного сенатора Линдси Грэма - внесен в России в перечень террористов и экстремистов. - А.Г.)

- Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 17 сентября, на вопросы журналистов. - Это относится к недружественным действиям.

И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного регулирования на Украине.

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