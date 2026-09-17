Песков назвал одобрение конгрессом США санкций против РФ недружественными действиями

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, Конгресс США принял законопроект о так называемых «адских санкциях». Какова реакция Кремля на это действие Конгресса?

(Законопроект об «адских» санкциях против России назван так в честь покойного сенатора Линдси Грэма - внесен в России в перечень террористов и экстремистов. - А.Г.)

- Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 17 сентября, на вопросы журналистов. - Это относится к недружественным действиям.

И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного регулирования на Украине.