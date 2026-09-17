Утомила тренировка? Понюхай шоколадку: учёные выяснили, что запах тёмного шоколада повышает выносливость

В чем сила, брат? В шоколаде…Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Расхожий совет «Устал? Отдохни!» устарел. Если верить малайским ученым, то взбодриться, почувствовать прилив сил и даже утолить голод можно иначе – с помощью шоколадки. Нет, есть ее не обязательно – достаточно понюхать.

- Воздействие на мужчин со средним уровнем физической подготовки запахами шоколада непосредственно перед силовыми упражнениями и в перерывах между подходами значительно увеличило общий тренировочный объём, - сообщил руководитель «шоколадного исследования», доцент факультета спортивных наук и кинезиологии (Faculty of Sports and Exercise Science) Мохамед Нашрудин бин Нахарудин из Университета Малайи (University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia).

Малазийцы «испытали» 20 с лишним физкультурников возрастом от 20 до 30 лет, поделив их на три группы. У всех был примерно равный уровень физической подготовки. И все выполняли одно и тоже упражнение – жим ногами из сидячего положения. Ноги разгибали на тренажере, преодолевая одинаковое для всех отягощение. Число повторений – максимально возможное.

Жим ногами – упражнение, которое выполняли участники «шоколадного исследования» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники одной группы перед каждым подходом по 30 секунд нюхали 90-процентный темный шоколад, другие – 60-процентный молочный, третьим – из контрольной группы - давали понюхать простую воду, которая ничем не пахла.

- Запах 90-процентного темного шоколада позволил участникам сделать в среднем на 18 повторений больше при разгибании ног, а запах 60-процентного молочного шоколада — на 9 повторений больше по сравнению с контрольной группой, нюхавшей воду, — рассказал Мохамед.

Кроме того, как отметили исследователи, темный шоколад одним своим запахом притуплял чувство голода. А ведь, по условиям эксперимента, добровольцы упражнялись на голодный желудок - воздерживались от еды за 10 часов до «тренировки».

От молочного шоколада в смысле обретения чувства сытости толку не было. Как и от воды.

Обоняние тесно связано с центрами аппетита и эмоций в мозгу. Малазийцы не сомневаются, что объяснения обнаруженным эффектам следует искать именно в этом. Но сам загадочный механизм они пока не прояснили.

Ученые лишь предположили, что запах провоцирует предвкушение еды, а уже это, возможно, вызывает реакции, схожие с теми, которые возникают при непосредственном употреблении пищи – сытость, удовольствие, прилив сил. И совсем не исключено, что шоколад – не один такой чудодейственный источник.

С результатами «шоколадного исследования» знакомит журнал Frontiers in Physiology.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кофейный аромат снижает уровень стресса

Логичное предположение малайских ученых о том, что благотворное воздействие может оказывать не только шоколадный запах, но и какой-нибудь другой, недавно подтвердили их японские коллеги из Фармацевтического университета Шова (Showa Pharmaceutical University) – нашли этот другой запах.

«Открытие» фармацевтов, прямо скажем, не стало сильно удивительным. Ведь они обнаружил пользу в аромате свежесваренного кофе – напитка, который обладает каким-то сверхъестественным набором воздействий на человеческий организм. Исследователи раз за разом находят нечто новое. И невероятно полезное.

Нюхать кофе тоже полезно. По многим причинам Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Японцы, отслеживая психологическое состояние добровольцев и работу их мозга, пришли к выводу: не кофе, как таковое, а всего лишь кофейный аромат улучшает настроение, снижает подавленность и эмоциональный дискомфорт. При этом расслабляются и мозг, и нервная система в целом. Люди опять же чувствуют словно бы прилив сил. А пульс у них не учащается - остается спокойным и стабильным.

Для достижения эффекта достаточно нюхать свежесваренный кофе 5 минут – чуть дольше, чем шоколадку. Лучше всего распространяет аромат так называемый кофе по-турецки – из «турки».

А КАК ТАМ У ЖЕНЩИН?

Кофе усиливает удовольствие от секса

- Стоит иметь ввиду возможный психологический эффект кофеина. Ведь оргазмы зависят не столько от анатомии, сколько от эмоционального состояния. А кофеин как раз способен снизить риск депрессии и поднять настроение, - так Зухра Павлова, известный врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, автор бестселлера KP.RU «Обман веществ» прокомментировала в своем ТГ-канале результаты экспериментов американских ученых. Фэй Гуаррачи (Fay Guarraci ) и Анастасия Бенсон (Anastasia Benson) Юго-Западного университета (Department of Psychology, Southwestern University, Georgetown) проводили их неоднократно, начав много лет назад. И раз за разом наблюдали удивительные превращения, которые происходили с самками крыс, получившими дозу кофеина.

Самки охотнее шли на контакт с самцами, после одного полового акта стремились ко второму, а некоторые – и к третьему. К тому же они сами активно участвовали в «процессе» и демонстрировали явное удовольствие в конце. Единственное «осложнение», если так можно выразиться: озабоченные самки после кофе становились не слишком разборчивыми – отдавались кому попало…

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О том, на сколько кофе продлевает жизнь его любителям, читайте наш материал.