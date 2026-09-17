Сообщения о голосовании в военкоматах оказались фейком

Перед днями голосования противник усиливает информационные атаки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ряде регионов России появились сообщения о том, что 18-20 числа избирательные участки для мужчин будут располагаться в помещениях военных комиссариатов. Все это подавалось со ссылкой на указы губернаторов и постановления правительств. Только на самом деле таких документов не существует в природе. «Комсомольская правда» выяснила, как и кем распространялись фейки.

Распространяемые сообщения отсылают к слухам о мобилизации во время выборов и после них. Хотя эти сообщения не раз опровергались, в том числе президентом Владимиром Путиным, который прямо заявил, что объявления новой мобилизации не будет.

Тем не менее, авторы фейков устроили настоящую информационную атаку на регионы, пытаясь выдать за официальные документы фальшивки о том, что в военкоматах устроят голосование для мужчин и сразу собирать данные для отправки бойцов на СВО,

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг сообщения:

- Как я и предупреждал, перед днями голосования противник усиливает информационные атаки. Очередной фейк, якобы от моего имени, рассылается по учреждениям области. Разумеется, такие абсурдные требования не имеют ничего общего с реальностью. Мы делаем все необходимое, чтобы дни голосования 18, 19 и 20 сентября прошли спокойно и без нарушений.

В Херсонской области на официальных сайтах с документами нет подобного постановления. Информации о подобных мерах не выявлено в канале регионального избиркома, при этом учитывая направленность фейка на привлечение людей в военкоматы, данная информация должна была быть публичной:

Установлено, что недостоверная информация разбрасывалась ботом в комментариях.

В прошлые годы уже вбрасывались подобные фейки. В частности, в Алтайском крае сообщалось о размещении печатных материалов с символикой единого дня голосования 10 сентября 2023 года, которые содержат объявление о сверке списков избирателей на избирательных участках военными комиссариатами.

В Воронежской области недостоверная информация распространялась со ссылкой на решение № 104/625-5 Избирательной комиссии Воронежской области от 16 сентября 2026 года.

Реальное решение под номером 104/625-5 «О методических рекомендациях по выдвижению кандидата на должность главы поселения». И принято оно было в 2015 году, поэтому никакого отношения к выборам 2026 года не имеет.

Инструкцию в Избирательной комиссии Воронежской области утверждают каждый год в новой редакции. Фальшивка грубо нарушает действующую инструкцию по делопроизводству. В номере решения последняя цифра обозначает созыв, а сейчас идёт восьмой созыв, а не пятый.

Порядковый номер решений ИКВО еще не дошёл до 600: последнее зарегистрированное решение — 162. Номер заседания тоже не может быть 104 — комиссия провела только 31 заседание.

На документе нет подписей председателя и секретаря комиссии. Кроме того, в этот день заседание ИКВО не проводилось: повестки размещаются на сайте накануне, а отчёт о заседании публикуется в день его проведения или на следующий день.

В Тамбовской области фейк и вовсе размещен в поддельном канале губернатора Евгения Первышова:

Настоящий канал имеет другое написание фамилии. Он включен в перечень Роскомнадзора, у него значительно больше подписчиков и ведется он дольше: фейковый канал ведется с 9 марта, настоящий с июля 2020 года

В Архангельской и Мурманской областях фейк вбросил один бот с пустым аккаунтом.

Указ Губернатора Пермского края №66 издан 25 августа «О внесении изменения в пункт 3.3 Положения о Градостроительном совете Пермского края, утвержденного указом губернатора Пермского края от 31 декабря 2020 г. № 180 О Градостроительном совете», то есть тоже не касается выборов.

В Белгородской области так же подобного документа на сайте и ресурсах комиссии не выявлено. Фейк распространялся через бот с пустым аккаунтом.

В Бурятии последнее постановление избирательной комиссии № 212/2095-7 от 15 сентября 2026, а не с той датой, как в липовом скринщоте.

ЦУР Удмуртии официально опроверг информацию:

- Мошенники распространяют в пабликах Удмуртии фейковые документы о мобилизации и выборах. Один из них – поддельное распоряжение врио Главы Удмуртии Ольги Абрамовой от 16 сентября. В нём указаны меры по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы. В частности, региональному Избиркому рекомендовано организовать участки в военных комиссариатах, чтобы призывники и военнослужащие могли проголосовать. В администрации Главы и Правительства Удмуртии эту информацию опровергли, назвав документ фейковым. Его нет в реестре зарегистрированных нормативных правовых актов региона.

Напомним, что в сентябре в России пройдет Единый день голосования. 18,19, 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва, а также региональные и муниципальные выборы.