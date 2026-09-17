Предлагает проголосовать с удобствами: в Севастополе обнаружили каналы-клоны избиркома для сбора персональных данных

СевГорИзбирком опроверг информацию, назвал ее недостоверной и предупредил об угрозе цифровой безопасности избирателей Фото: REUTERS.

В Севастополе жителям начали приходить сообщения, что в Сети для удобства пользователей созданы новые каналы городской избирательной комиссии и чат-боты для голосования. Предлагалось перейти по ссылкам, запустить ботов и воспользоваться сервисом. Только в реальности оказалось, что все ссылки созданы для сбора персональной информации и не имеют никакого отношения к избиркому. «Комсомольская правда» подробно изучила сообщения.

В сентябре 2026 года, в рамках Единого дня голосования, на территории Севастополя проходят выборы депутатов Законодательного Собрания города и депутатов муниципальных советов. Именно в этот период в сети активизировались мошенники. В интернете для якобы удобства пользователей Севастопольского региона созданы новые каналы городской избирательной комиссии и чат-боты для голосования.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

СевГорИзбирком опроверг информацию, назвал ее недостоверной и предупредил об угрозе цифровой безопасности избирателей. Представители комиссии подчеркнули, что под видом заботы о комфорте граждан злоумышленники пытаются похитить их персональные данные.

- Перед выборами активизировались мошенники, создающие фейковые аккаунты Севастопольской городской избирательной комиссии. Сейчас мошенники создали фейковый Telegram-канал Севгоризбиркома и призывают подписаться на некие каналы и чат-боты, обещая голосование через интернет. Это обман. Будьте осторожны! В этом году в Севастополе нет дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С 9 по 17 сентября проголосовать можно досрочно на избирательных участках и на дому, основные дни голосования — 18, 19 и 20 сентября». Любые предложения проголосовать онлайн через мессенджеры являются грубой провокацией.

Фейковый канал создан 14 сентября и мимикрирует под настоящий официальный ресурс Севастопольской городской избирательной комиссии. Создатели дублируют публикации, чтобы усыпить бдительность подписчиков.

Поддельный канал предлагает регистрацию в чат-боте, чтобы спланировать визит на участок «без лишних рисков». При попытке перейти в этот бот показывает, что он уже удален. Предварительно, он был создан для сбора персональных данных граждан, которые затем могут быть использованы в противоправных целях.

Мошенники не ограничились только поддельным сообществом комиссии. Фейковый канал Нины Фаустовой – председателя Севастопольской городской избирательной комиссии тоже распространял поддельный бот для сбора персональных данных.

В избиркоме оперативно отреагировали на эту уловку:

- Обращаем внимание, что у председателя СГИК Нины Сергеевны Фаустовой нет личного Telegram-канала. Созданные страницы — фейк.

Также распространяется еще один бот, который предлагает записаться на избирательный участок без очередей, однако при нажатии «старт», он не работает.

В СевГорИзбиркоме дали рекомендации, как отличить официальные аккаунты от поддельных. Например, сообщество имеет особую отметку ВК: «флажок» и слово «Госорганизация» под названием. Эту отметку нельзя подделать.

В прошлом году избирком Севастополя уже предупреждал о подобных мошеннических страницах. Комиссия призывает жителей проявлять бдительность и не вводить личные данные в непроверенных ботах.

Напомним, что в сентябре в России пройдет Единый день голосования. 18,19, 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва, а также региональные и муниципальные выборы.

Досрочное голосование в Севастополе проходит с 9 по 17 сентября в целях безопасности избирателей. Все 187 участков работают с 9:00 до 19:00. В основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября, участки будут открыты с 8:00 до 20:00.