Сколько абитуриентов подали заявления в колледжи и техникумы: подведены итоги приемной кампании 2026

Мы видим бурный рост интереса молодых людей к системе среднего профессионального образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Минпросвещения подвели итоги приемной кампании 2026 года в колледжи и техникумы на программы «Профессионалитета». Этим летом в учреждения среднего профессионального образования (СПО) страны подано 4,2 миллиона заявлений.

КОНКУРС КАК В ВУЗЕ

Из них 1,4 миллиона - на программы федерального проекта «Профессионалитет». То есть проект выбирает каждый третий абитуриент! Средний конкурс на одно бюджетное место тоже вырос и достиг 4,9 человека на место. Некоторые вузы могли бы позавидовать. Студентами стали около 300 тысяч молодых людей, что на 51 тысячу превышает показатель 2025 года.

- Приемная кампания подтвердила: «Профессионалитет» выступает локомотивом развития системы среднего профессионального образования и очень востребован у молодежи, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Ребята видят реальные перспективы, и это доверие оправдано гарантированным трудоустройством выпускников в первые месяцы после окончания обучения. При этом он соответствует запросам экономики нашей страны. Усиление взаимодействия колледжей с работодателями приносит свои результаты: предприятия-партнеры получают мотивированных и хорошо подготовленных студентов, готовых сразу выйти на производство».

МЕДСЕСТРЫ И СВАРЩИКИ - В ТОПЕ

В числе самых популярных среди абитуриентов профессий и специальностей по «Профессионалитету» - «Разработка и управление программным обеспечением», «Сестринское дело», «Туризм и гостеприимство», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Технология машиностроения».

- Мы видим бурный рост интереса молодых людей к системе среднего профессионального образования. И государство реагирует на этот запрос. В этом году выделено 880 тысяч бюджетных мест в колледжах, причем более половины из них – 56% – отдано под технические направления, критически важные для экономики по прогнозу Минтруда, - говорит Сергей Кожевников, ректор Института развития профессионального образования, подведомственного Минпросвещения.

В колледжи и техникумы абитуриенты подали более 4 млн заявлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

УЧЕБА "ПОД КЛЮЧ"

Опросы института показывают, что девятиклассники выбирают колледжи осознанно. Они идут туда за финансовой независимостью, осязаемыми перспективами и гарантированным стартом карьеры. Ребята заранее понимают, кем будут работать и сколько зарабатывать.

Это подтверждает и статистика: в федеральном проекте «Профессионалитет» уровень трудоустройства превышает 80%: выпускники выходят на производства максимально подготовленными и сразу включаются в решение производственных задач.

Так было задумано с самого старта проекта. В основе «Профессионалитета», который появился всего четыре года назад, - кластерный подход к подготовке кадров. Это бесшовная связка системы образования и производства, адресная подготовка специалистов «под ключ» по прямому заказу работодателя. Бизнес голосует за такую модель масштабными инвестициями – свыше 10 миллиардов рублей уже вложено предприятиями в развитие колледжей.

В 2026 году создается 95 кластеров, в работу вовлечено более 3,15 тысячи предприятий-партнеров.

В Минпросвещения подвели итоги приемной кампании 2026 года в колледжи и техникумы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ПОНЯТНЫЙ МАРШРУТ В ПРОФЕССИЮ

«Профессионалитет» доказал свою эффективность на практике и закономерно перерос рамки отдельного проекта: с 1 сентября он закреплен законодательно как форма организации образовательной деятельности, доступная абсолютно каждому колледжу и техникуму России. Это системная перезагрузка подготовки кадров. Работодатели становятся полноправными соавторами образовательного процесса. Для студента это означает понятный маршрут в профессию: современные компетенции, практика на производстве и уверенный старт карьеры.

СПРАВКА

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. С 2025 года он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Приемная кампания в колледжи и техникумы проходила с 20 июня по 15 августа. При наличии свободных мест в образовательных организациях прием заявлений продлевается до 25 ноября.