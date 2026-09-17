Трамп сделал ЕС предупреждение из-за сближения с Канадой: президент США озвучил план "наказания"

Дональд Трамп пригрозил ввести против ЕС «очень серьезные пошлины» в случае, если сочтет действия Брюсселя враждебными Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на инициативу Брюсселя предоставить Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза, сообщает Associated Press. Американский лидер назвал саму идею «смехотворной» и пригрозил ввести против ЕС «очень серьезные пошлины» в случае, если сочтет действия Брюсселя враждебными.

«Я думаю, это смехотворно. Канада была ужасным торговым партнером. Если я сочту это хоть сколько-то враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим товарам», - заявил Трамп журналистам. Тем не менее, он тут же в своей манере добавил, что если намерения Брюсселя «хорошие», то ничего страшного не произойдет.

Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, Трамп добавил: «Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в 200 миллиардов долларов. Всё, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем". Нам не нужно ничего из того, что у них есть - у нас есть машины, у нас есть древесина, у нас есть продовольствие, у нас есть всё», - сказал американский президент.

Поводом для заявления Трампа стало выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте, где она предложила вывести отношения с Оттавой далеко за рамки действующего соглашения о свободной торговле CETA. «Это не против кого-либо, а ради нашей общей силы», - сказала она. Предполагается, что сотрудничество охватит оборонную промышленность, энергетику, критически важные минералы, искусственный интеллект, квантовые технологии, кибербезопасность и Арктику.

В Еврокомиссии отреагировали на угрозы Трампа. «Как четко отметила президент ЕК, предложенное укрепление нашего партнерства с Канадой не направлено против кого-либо еще, а имеет целью укрепление наших общих позиций», - заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

Однако по вопросу углубления отношений с Оттавой внутри ЕС единства нет.

Германия выступила против ускоренного предоставления Канаде нового статуса. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Берлин открыт к обсуждению новых моделей взаимодействия, но термин «ассоциированный член» следует пересмотреть.

Это подтвердил и еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра. Он признал, что такой модели не существует в правовой системе Евросоюза, и назвал инициативу «неизведанной территорией». Действующие договоры ЕС не предусматривают статуса «ассоциированного члена», поэтому его условия, а также права и обязанности Канады еще предстоит определить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый пятый американец не прочь навсегда покинуть США

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда Трамп завёл экономику США и почему раздул тему НЛО