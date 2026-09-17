Ямпольская назвала историческим событием Международный фестиваль молодежи

Советник Президента России Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Елена Александровна (Ямпольская - советник Президента Росси), Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который сейчас завершается в Екатеринбурге, на ваш взгляд, может войти в историю страны так же, как в свое время вошел фестиваль молодежи и студентов в Москве 1957 года? Все-таки время сейчас непростое, Россия ведет Специальную военную операцию - успешно. И вот мы нашли силы, время, место для проведения столь грандиозного мероприятия.

- Мне кажется - спасибо большое - что в вашем вопросе уже, собственно, и содержится ответ, - заметила советник главы государства Елена Ямпольская, отвечая в четверг, 17 сентября, на традиционном брифинге на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Чем сложнее время, когда страна изыскивает возможности и ресурсы для проведения таких масштабных мероприятий, тем больше оснований думать, что уж, конечно, никуда из истории эта страница не денется.

Мне кажется, что это, конечно, чрезвычайно важно именно сейчас.

Может быть, при других обстоятельствах не настолько заметным было бы это событие. А сейчас оно действительно принципиально важно.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА ЕЛЕНА ЯМПОЛЬСКАЯ О ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

- Несколько дней назад, в день открытия Международного фестиваль молодежи-2026, Президент России обратился с видеоприветствием к участникам и гостям… И отметил, что в русском языке есть одна особенность. Слово «мир» - это дружба, согласие. И в то же время мир - это планета, человечество, все страны и народы Земли.

И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях и действиях.

Мне кажется, здесь стоит обратить особое внимание на очень тонкое восприятие русского языка нашим президентом. Действительно, русский язык дает возможности для таких тонких сопоставлений.

Ну, например, стоит обратить внимание на то, что в русском языке слово «красивый» имеет как эстетическую окраску, так и этическую. Мы говорим «красивый человек», мы говорим «красивый поступок». Это очень важно.

Для русского человека этика и эстетика фактически сливаются воедино. Так же, как и в слове «мир» сливаются два очень важных смысла, на которые обратил внимание глава государства.

Шествие молодежи в день открытия фестиваля собрало свыше 10 тысяч участников из 191 страны. И, конечно, такое представительство говорит само за себя…

Любые разговоры об изоляции России выглядят совершенно бессмысленными и безосновательными.

Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 21 сентября, иностранные участники фестиваля посетят 35 российских регионов, познакомятся с нашей традиционной культурой… А также - с объектами атомной энергетики, с промышленными предприятиями.

И позвольте рассказать вам о том, что в рамках Международного фестиваля молодежи 15 сентября в новом микрорайоне Екатеринбурга - Академическом, где проживает много молодых семей, где очень высокий уровень рождаемости, много маленьких детишек, - открылась первая в России детская игровая площадка нового поколения… Оформленная в орнаментах и мотивах дымковской игрушки - нашего знаменитого народного художественного промысла.

Это необычайно важно для всех нас, для Совета по формированию нового российского стиля, который работает при Наццентре «Россия» по указанию главы государства.

Такого рода детские площадки по мотивам народных художественных промыслов, причем - тех, которые исторически производят игрушки… То есть, вопрос не в том, чтобы расписать полностью ту или иную детскую площадку под гжель или под хохлому… Речь идет о тех промыслах, которые производят игрушки. То есть таким образом все, что находится на площадке, аутентично не только по узорам, по орнаментам, по колористике, но и по форме. Это настоящая дымковская игрушка.

Площадка очень красивая.

Я почитала с большим волнением отзывы граждан, которые или видели открытие площадки где-то в СМИ, или присутствовали на нем, имеют удовольствие жить рядом… И просто, вы знаете, честно говоря, - до слез. Потому что - вот эта тематика возвращения народных художественных промыслов в нашу повседневность, в окружающую нас среду, честно вам скажу, я билась за это, наверное, лет десять. И только здесь уже, когда по указанию президента мы создали Совет по формированию нового художественного российского стиля, удалось впервые идеи довести до воплощения…