В Воронежской области появились листовки о мобилизации 15 тысяч мужчин

Документ о плане по мобилизации оказался сгенерированным нейросетью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Воронежская область получила задание по набору 15 000 человек на контрактную службу – такие сообщения появились в телеграм-канале. Якобы официально мобилизации нет, но Воронеж получает рекордные нормы по набору, а на официальном уровне власти продолжают опровергать подобные слухи. В качестве подтверждения приводится фото таблицы «Задание по набору на контракт в 2026 году». «Комсомольская правда» выяснила, что документ был сгенерирован искусственным интеллектом.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Анонимный автор поста уверяет, что реальная картина кардинально отличается от прошлых расчетов, а масштабы привлечения людей резко возрастают, мол, за один только октябрь в Воронежской области должны набрать сразу 15 000 человек.

При этом в сообщении не указано – где был снят листок, что это за документ, к какому нормативному акту прилагается – все это указывает на подделку.

Более того, весь документ сгенерирован нейросетью. Это подтверждается визуально, таблица имеет нехарактерный вид, а также подписи ответственных или штампы.

Напомним, что власти на самых разных уровнях опровергали подобные дезинформационные вбросы, подчеркивая их провокационный характер. Президент России Владимир Путин назвал подобные сообщения «собачьей чушью»:

- Нет такого сценария на сегодня, который бы потребовал мобилизации. Это информационная атака противника перед выборами в ГД с попыткой повлиять на результате. Это просто задуманная информационная операция, — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прямо заявил, что никакой необходимости в мобилизации нет, и подчеркнул, что подобные утверждения – это «вранье, ложь, провокация, все только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов». Армия пополняется исключительно за счет добровольцев и контрактников.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что вопрос о принудительном наборе или новой волне мобилизации вообще не рассматривается. Армия России пополняется штатно за счет граждан, самостоятельно подписывающих контракты с Министерством обороны. При этом темпы добровольного набора высокие — только с начала текущего года контракт заключили уже 127 000 человек.

Местные информационные ресурсы также оперативно отреагировали на дезинформацию. Региональный канал «Война с фейками. Воронежская область» также опроверг эту информацию, призвав жителей не поддаваться на провокации и проверять сведения исключительно в официальных источниках.