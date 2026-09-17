По именам на мемориале нашли погибших…и ими оказались бойцы ВСУ и националисты «Азова»*… Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вся правда «страшной резне» в Буче - маленьком городке под Киевом, четыре с половиной года назад прогремевшем на весь мир - собрана и подшита фактами. В законченной конструкции есть заказчик, мотив и неопровержимые доказательства. И, самое главное, вскрыта чудовищная ложь: по именам на мемориале нашли погибших…и ими оказались бойцы ВСУ и националисты «Азова»*…

ВСЯ ПРАВДА О БУЧЕ: ЗАЧЕМ И КАК СНИМАЛИ ТРУПЫ

В конце марта 2022 года делегации России и Украины в Стамбуле вышли на парафированный проект договора о нейтралитете Украины, и 29 марта Москва объявила об отводе войск от Киева. Этот отвод и стал развилкой.

«Инициаторами фальсификации выступили западные спонсоры киевского режима, которых не устраивали стамбульские договорённости и перспектива скорого завершения конфликта. В центре этой компашки была Британия», - заявила в специальном докладе по Буче Мария Захарова.

Мария Захарова зачитала специальный доклад по Буче Фото: ТАСС.

Борис Джонсон и «другие деятели западного натовского мейнстрима», по её словам, «запретили подписывать парафированные договорённости»: «Я думаю, что они просто пообещали Зеленскому блицкриг - мол, все навалимся, поможем. Главное - прекрати вести стамбульские переговоры». Но мир нельзя сорвать незаметно публики, а публика, заметила Захарова, «всегда за мир». Значит, требовалось событие, после которого отказ от переговоров выглядел бы единственно возможным. Этим событием и стала провокация в Буче.

Хронология МИД - трое суток. 30 марта российские войска вышли из города. 31-го мэр Анатолий Федорук - записал у здания администрации видео, где назвал город освобождённым: «повод для радости, что всё нормально, всё спокойно». 2 апреля «планету облетают кадры разложенных на дорогах якобы трупов якобы мирных жителей». Отсюда центральная формула выступления: «Появились они тогда, когда их показали. Показали средства массовой информации. Не от граждан, не от соседей, которые не увидели своих близких дома, - впервые информация пошла через СМИ».

Слово «обнаружены», добавила дипломат, «надо брать в кавычки». Разыгрывали медиаскандал по заранее заготовленной методичке англичане из BBC: «именно британские медиакорпорации буквально дирижировали глобальным освещением всего этого конструкта под названием Буча».

Борис Джонсон и «другие деятели западного натовского мейнстрима» запретили подписывать договорённости. Фото: REUTERS.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА «РЕЗНИ В БУЧЕ» ЗАТИРАЮТ ИХ СОЗДАТЕЛИ

Доклад Управления верховного комиссара по правам человека, вышедший в декабре 2022 года, Захарова назвала «одним из главных сфабрикованных источников про Бучу».

В нем честно указывается - вся статистика, все данные взяты из одного единственного источника. Украинского. Предвзятого. Из публикации Главного управления Нацполиции по Киевской области. Что интересно - сегодня зачищена даже ссылка на эти данные. Очевидно, осознанно. А вдруг начнут проверять?

Из других доказательств и свидетельств - «анонимные интервью». Которые, по словам Марии Владимировны, «никакой суд не принял бы к рассмотрению». Даже число мифических «жертв» окончательно неизвестно: «разброс на порядок, от нескольких десятков до полутора тысяч якобы жертв».

Чтобы докопаться до истины, в апреле 2026 года Сергей Лавров направил генсеку ООН послание из двенадцати вопросов по Буче. Ответа не последовало.

«Гутерриш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании в нарушение базового для главного административного лица ООН принципа нейтральности. Он попрал этот принцип и полностью стал частью этой провокации. Секретариат уже не отвертится. Признание придётся сделать. Это позорное пятно на авторитете ООН придётся смывать долго» - добила Захарова

ИМЕНА И ДАННЫЕ ПОГИБШИХ В БУЧЕ: МИРНЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ СОЛДАТЫ?

Отправной точкой доклада, по словам Захаровой, стала сама «памятная стена»: раз списков не дают, мемориал в Буче стал «единственной доступной точкой входа в понимание того, кого выдают за жертвы». Стелу «начали изучать» - и «вдруг поняли, что количество имён начинает увеличиваться».

Председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев начал со скриншота с сайта Зеленского: «Стена памяти состоит из нескольких стел, на каждой из которых табличка с выгравированными именами погибших. На данный момент мемориал содержит 509 имён гражданских лиц». «Подчёркиваю - гражданских лиц», - повторил он и напомнил, что 31 марта 2026 года панихиду «по мирным гражданам Бучи» у этой стены отстояли глава евродипломатии Кая Каллас, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, министры иностранных дел Германии и Италии Йоханн Вадефуль и Антонио Таяни.

Затем пошли имена - с фотографиями, нередко с оружием в руках. Владимир Бисага: боец сил специальных операций «Азов»*, прежде - батальон «Карпатская Сечь», участник боёв в Донбассе, похоронен в Ужгороде. Командир роты ССО «Азов»* с позывным «Стрелок», в подразделении с 2015 года. Илья Хренов - военнослужащий роты теробороны батальона «Азов»*;. Богдан Нищук, уроженец Ивано-Франковской области, - старший стрелок 1-го батальона 3-й штурмовой бригады. Анатолий Корытько - о нём, процитировал Григорьев украинские медиа, писали как о погибшем «в бою с русскими военными в составе одной из первых групп» «Азова»*: «доброволец теробороны с позывным «Гап»

«С первых дней он участвовал в обороне Бучи. Определял на местности передвижение врага, передавал координаты для поражения цели. Вместе с другими бойцами теробороны с боями пытался удерживать линию обороны. Позже в Ирпене был привлечён к боевым задачам по обороне города, попал под обстрел, получил ранение».

Ищем гражданских дальше: Майор Руслан Белоус, заместитель командира эскадрильи и, по словам докладчика, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, - его Су-24 сбили под Березовкой, вместе с ним штурман Роман Довгалюк. Александр Благодатный - командир подразделения теробороны с позывным «Мамонт». Старший солдат Владислав Виргинский, уроженец Гостомеля.

«На табличках он мирный гражданин, а в других материалах украинская пресса прямо пишет о его участии в боях, - резюмировал Григорьев. - Знаете, такая специфическая шизофрения. Но, тем не менее, насыщенный материал - это, кстати, нам сильно облегчило работу».

За мирных граждан Бучи выдают военных, погибших бойцов насквозь террористических нацбатов. Но не все погибшие - мирные люди: «Украина специально и намеренно убивала собственных граждан для западных кампаний по дезинформации против России. Здесь Украина переплюнула и Гитлера, и Геббельса», - резюмировал Григорьев

Буча - одна из фальсификаций украинской стороны и ее западных кураторов. Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ БУЧИ: УКРАИНА УБИВАЛА СВОИХ

Последний раздел доклада - свидетели. Десятки человек подтвердили независимым исследователям Международного общественного трибунала - Украина намеренно, возможно из мести, убивала своих же мирных граждан. Более того, западные журналисты в этих «кровавых инсценировках» участвовали напрямую, прекрасно зная правду.

Дальше были зачитаны показания простых людей - из настоящей истории Бучи.

Наталья Задорожная: «Стреляла Украина по нам, потом иностранные журналисты приезжают и спрашивают. А мы говорим: вы посмотрите, с какой стороны стреляют - с той же стороны, где Украина стоит. Нет, им это не интересно».

Елена Грицай: «Вот дырка у меня на лице от обстрела, вот ногу пробило. Меня выводят на улицу, я вижу люди ещё в себя не пришли, а там уже корреспонденты, написано по-иностранному: пресса. Откуда они появились за эти две минуты?» И она же - о том, как перед обстрелом в магазин «прибежал украинский военный и сказал: девочки, спрячьтесь, сейчас будет обстрел». Ирина Лыдина: «В 2022 году я шла за водой через дворы. Вдруг грохот сумасшедший. Выхожу, смотрю - какие-то шматки лежат. Думаю, собак подкармливают. А там останки людей. Без рук, без ног. Потом голова. И репортёры появились - быстро, пяти минут не прошло».

Закончил Григорьев обращением к Лаврову с просьбой распространить правду. Рассказать о жертвах Бучи, об инсценировке - всему миру.

Кстати, полный текст доклада со всеми доказательствами скоро появится на сайте Международного общественного трибунала.

* «Азов» - запрещенная в РФ террористическая организация