Пока Аня Пересильд учится актерству, ее мама осваивает диджеинг: звездная семья поменялась увлечениями

Анна и Юлия Пересильд Фото: Даниил ОПАРИН.

17-летняя Анна Пересильд этим летом поступила на курс Дарьи Мороз в Московской школе кино. Зачисление дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя вызвало скандал: актриса пропустила итоговый конкурс, из-за чего публика заподозрила, что ей сделали поблажку. Мороз заявила, что никакого блата не было, а отсутствие на финальном испытании заранее согласовали из-за съемок.

Пока обсуждение истории постепенно стихает, Анна продолжает осваивать актерское мастерство. Девушка показала свои занятия и наглядно продемонстрировала, что учеба для нее стала частью профессионального пути. На видео Аня показала, как поет вместе с одногруппниками.

Фото: социальные сети

Ее мама тем временем решила попробовать себя в одном из увлечений дочери. Юлия Пересильд впервые встала за диджейский пульт. Получилось настолько забавно, что пользователи сети не смогли пройти мимо.

Обычно родители передают детям собственные интересы, однако в семье Пересильд, похоже, работает и обратный механизм. Юлия вдохновилась попытками Ани в диджеинге и тоже решила понажимать на кнопки. Дочь при этом осталась рядом и поддерживала маму. Судя по всему, из-за плотного рабочего графика времени на полноценное обучение у Юлии оказалось немного. Поэтому ей доверили всего одну кнопку. Именно этот момент особенно повеселил пользователей в комментариях.

Фото: социальные сети

О скандале вокруг поступления Анны в Московскую школу кино ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» высказалась актриса Ирина Безрукова. Она вспомнила собственный опыт поступления и подчеркнула, что конкурс в театральные учебные заведения может быть серьезным. «Был конкурс 250 человек на место. И вообще, поступить в театральный очень непросто, тем более если нет блата», - призналась артистка.

При этом Безрукова не стала утверждать, что Анна не способна пройти испытания самостоятельно. По ее мнению, актриса с опытом съемок вполне может подготовить необходимые материалы для комиссии. «Человеку, который сыграл несколько главных ролей, никакого труда не составляет показаться комиссии», - заявила она. При этом артистка предположила, что у других студентов может возникнуть ощущение несправедливости, если они считают, что кому-то предоставили особые условия.

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