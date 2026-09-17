«А я знаю, где твой сын!»: В какие ловушки попадают родственники бойцов СВО и как защититься от мошенников-стервятников

Мошенники выманивают деньги и шантажируют близких бойцов СВО Фото: ИВАНОВА Диана.

- Я не могу так сидеть и ничего не делать! Понимаешь?! Это мой сын, - твердила моя бывшая одноклассница и когда-то лучшая подруга - Анька.

ИНОГДА БЕЗДЕЙСТВИЕ ВО БЛАГО

Ее единственный сын служил на СВО где-то под Донецком и вот две недели не выходит на связь. Анька обзвонила все его командование, подняла на ноги всех сослуживцев, их жен. Но лаконичная информация, что поиски идут, что периметр, где он был на боевом задании, сейчас недоступен, ее, похоже, не устраивала. Теперь она взывала ко мне, как к журналисту, чтобы я помогла ей найти сына через соцсети.

- Мой сын сейчас может так нуждается в моей помощи, а я тут. Сижу, - наверное, в пятнадцатый раз повторяла она.

А я в пятнадцатый раз умоляла ее услышать меня:

- Ты понимаешь, что иногда ничего не делать – лучшая помощь. Ну, чем ты поможешь, если опубликуешь все это в соцсети? Да на тебя сейчас сбежится куча мошенников-стервятников родом из каких-нибудь Сум или Днепропетровска. Ты этого хочешь?

Вы когда-нибудь пробовали разговаривать с зомби? Анька всхлипывала, смотрела на меня с осуждением, и я понимала, что в своем состоянии она меня не слышит. А может то, что говорю я, звучит неубедительно?

«ЗАПЛАТИТЕ, ТОГДА РАССКАЖЕМ»

Люди не только теряют деньги, но и рискуют оказаться под уголовной статьей Фото: Евгения ГУСЕВА.

И тогда я решила рассказать ей историю, которая произошла с женщиной, у которой вот так же перестал выходить на связь родственник.

Вскоре Ольга (имя изменено) получила официальное извещение, что ее брат пропал без вести. Но разве наша деятельная женская натура может бездействовать в такой ситуации? Вот и Ольга развила бурную деятельность.

Неизвестность, страх за близкого, отчаяние порой отключают разумность и логику. Она писала информацию о брате в различных группах, чатах, каналах и мессенджерах. Выкладывала все: фото, приметы, когда и где пропал.

Как же она была счастлива, когда ей ответили! С ней вышли на связь незнакомые и сказали, что располагают сведениями о ее брате, но предложили эту информацию купить. Ольге казалось, что еще немного и она найдет любимого брата, а потому, не задумываясь, заплатила. Конечно никаких сведений она не получила. И ей бы все понять, но, когда с Ольгой связались снова и потребовали дополнительной платы в обмен на информацию, та снова сделала перевод. Так повторялось трижды!

Каждый раз от незнакомцев следовало убедительное объяснение, почему информации пока нет.

- А знаешь, что было потом? Ей позвонили и предложили в обмен на сведения о брате, взять и записать видео, где она будет говорить всякие гадости о командовании подразделения, где служил он. Дискредитация, слышала о таком? – спрашиваю подругу.

И вижу, что цели своей я достигла. Она слушает меня и кивает. Даже взгляд изменился.

- А когда женщина отказалась, ее припугнули, что за это «обнулят» ее брата. Вот тогда только она и поняла, что все это время ее грамотно «доили». Хорошо, что только деньги потеряла, могла и срок получить, - оканчиваю свой рассказ я.

ОТЧАЯНЬЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

И, действительно, потеря денег – не самое страшное.

- Когда злоумышленники убеждаются, что взяли человека на «крючок» и он готов на все, лишь бы что-то узнать о своем близком, то давление на жертву растет. Сначала просят деньги за информацию. А потом могут потребовать что-то выведать о других военных или стратегических объектах, передать документы, выполнить какое-нибудь поручение, например, что-то взорвать или поджечь, - рассказывает «Комсомолке» эксперт.

Схема простая до примитивности: «Сделайте это – и мы расскажем, что с вашим близким». Начинается шантаж. Учитывая, в каком состоянии находится жертва, «стервятникам» это удается легко. Вот только тяжелое эмоциональное состояние и страх за судьбу родственника – совсем не оправдание в глазах закона.

- Вот так и получается, что изначально человек хотел просто найти родственника, а по факту его втянули в преступление и ему светит уголовный срок, - поясняю я успокоившейся подруге.

Вот поэтому искать пропавшего военнослужащего нужно только через официальные органы и каналы.

Мошенники и провокаторы ищут своих жертв в социальных сетях Фото: Мария ЛЕНЦ.

Запомните несколько важных «НЕ»:

- Никогда НЕ передавайте неизвестным персональные данные военнослужащего, сведения о его подразделении, месте службы и о его сослуживцах.

- Никогда НЕ публикуйте обстоятельства исчезновения, документы и фотографии, а также данные членов семьи.

- И никогда НЕ выполняйте поручения неизвестных, которые уверяют, что знают, где ваш близкий. Сначала с вас потребуют деньги, а потом совершить преступление, которое уже нельзя будет исправить.

В ситуации, когда родные особенно уязвимы, осторожность - не формальность. Иногда она защищает сразу две жизни: того, кого ищут, и того, кто ждет его дома.

- Ведь действуя будто из благих побуждений, можно реально навредить родному. Мы не знаем, в каких обстоятельствах находится сейчас боец - вышел ли он на связь с подразделением, оказался ли ранен, находится ли в плену или по иным причинам временно не может сообщить о себе. А если вы передали посторонним сведения о его личности, службе, подразделении, сослуживцах и семье, то они могут быть использованы против него - для установления дополнительных данных, психологического давления, провокаций и иных действий, - поясняет эксперт.

Сын подруги, кстати, вскоре вышел на связь. Так бывает, когда идут боевые действия, а мобильная связь есть не везде. А если бы она тогда поддалась эмоциям, эта история могла бы быть не столь радостной.

Не позволяйте врагам наживаться на своем горе. Вот пошаговый порядок действий в случае потери связи с родственником можно изучить здесь.

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