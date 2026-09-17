На РЕН ТВ покажут фильм «СПЕЦЫ» о реальных операциях российского спецназа

18 октября на РЕН ТВ стартует показ 16-серийного фильма «СПЕЦЫ», посвященного работе спецназа Федеральной службы безопасности России. Фото: кадр из фильма.

18 октября на РЕН ТВ стартует показ 16-серийного фильма «СПЕЦЫ», посвященного работе спецназа Федеральной службы безопасности России. Проект создан компанией «Трикс Медиа» по заказу телеканала в сотрудничестве с Центром специального назначения ФСБ России.

В основе картины — реальные спецоперации, проводившиеся сотрудниками ЦСН на Северном Кавказе в 2000-х годах, а также в Крыму, на Донбассе и других регионах страны. Авторы обещают показать детали известных событий, которые ранее оставались недоступными широкой аудитории.

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

При этом создатели отказались от собирательного образа сотрудника спецназа: у каждого персонажа есть реальный прототип. Тактика, экипировка, оружие и обстоятельства операций воссоздавались при участии действующих сотрудников ЦСН ФСБ и участников тех событий.

Генеральный продюсер и генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин рассказал, что команда внимательно проверяла содержание проекта. «Мы выверяли каждую деталь, каждую реплику, каждый шаг. Мы уже показали «СПЕЦОВ» действующим сотрудникам ЦСН, и они дали фильму высокую оценку. Наша творческая группа убедилась, что работа абсолютно честная», - заявил он.

Режиссером-постановщиком и соавтором сценария выступил Александр Черняев. В сериале сыграли Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Денис Донской, Станислав Вивер, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин, Евгения Шахнович, Александр Фисенко, Максим Дахненко и Евгений Бакалов.

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма