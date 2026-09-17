Россияне рассказали, не боятся ли они ходить в лес за грибами и ягодами

32% опрошенных россиян продолжают ходить в лес даже после историй с нападениями медведей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В МВД сообщили о новом инциденте с хищными животными, в этот раз медведь напал на двух человек в Приангарье. Мужчины, собиравшие ягоды в лесу, погибли. Массовые нападения хищников за последние полтора месяца были зафиксированы в восьми российских регионах. Однако треть россиян продолжает ходить в леса и не боится диких зверей. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

32% респондентов сообщили, что продолжают ходить за грибами и ягодами в лес даже после тревожных новостей о нападениях диких животных. Часть россиян наверняка знают, что в близлежащих к ним районах медведи не водятся, поэтому они чувствуют себя спокойно и уверенно. Другие отмечают, что хищники встречаются, но припоминают поговорку «волков бояться – в лес не ходить». Вот они и ходят.

«Я живу в правобережье Саратовской области, и у нас нет животных, которые могут напасть на человека. Так что совершенно спокойно хожу в лес за грибами и ягодами, никогда ничего не боюсь», - делится участник опроса.

При этом 64% опрошенных россиян заявили, что все же считают походы в лес небезопасными. Кто-то отметил, что раньше ходил за грибами и ягодами, но больше – ни ногой. Другие отметили, что им и раньше не нравилось такое время провождение. Кто-то побаивается клещей и комаров, другие вообще привыкли покупать продукты, а тихая охота – не для них.

«Раньше даже дети не боялись ходить в лес по грибы да ягоды, а теперь и взрослым опасно стало! А недавно медведь убил женщину в ее деревенском доме, это же немыслимо», - жалуется участница опроса.

«Вообще не понимаю удовольствия похода в лес, проще же купить на рынке или в магазине хоть грибы, хоть ягоды», - разводит руками другой.

«В лес ходила давно с мужем, когда дети еще маленькими были. Дети выросли, и сейчас в лес не хожу вообще», - делится третья.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 600 человек.