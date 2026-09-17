В 8 утра 18 сентября избирательные участки распахнули свои двери – выборы в Госдуму официально начались. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия выбирает новых законодателей. Парламент, который будет разрабатывать и утверждать законы в ключевой момент современной истории страны - в ближайшие пять лет. В 8 утра 18 сентября избирательные участки распахнули свои двери – выборы в Госдуму официально начались.

Как они пройдут, и что пришедший на участок россиянин увидит в бюллетене – рассказывает «Комсомолка».

КОГДА МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ?

Начнем с дат. Президентским указом Единый день голосования официально назначен на 20 сентября. Но еще во время пандемии ковида, чтобы максимально обезопасить людей, ЦИК предложила проводить выборы в три дня: пятницу, субботу и воскресенье.

Традиция прижилась. С одной стороны, удобно: выбрал день посвободнее - пришел - отдал голос. Но главной причиной по сей день остаются меры безопасности. На фоне боевых действий рисковать, создавая большие скопления людей, не слишком мудро. И Россия не рискует.

Поэтому проголосовать любой гражданин может 18, 19 и 20 сентября.

Любой гражданин может проголосовать 18, 19 и 20 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СКОЛЬКО ДЕПУТАТОВ ВЫБИРАЮТ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ 2026?

В планах ЦИК провести в эти дни больше 2,2 тысячи выборов разного уровня. От губернаторских (в 8 регионах главу изберут прямо, еще в 3 - на голосовании местного парламента) до избрания депутатов сельсоветов.

Но самое важное, конечно, - выборы в федеральный парламент. С 27 июля 2026 года 450 кресел в Государственной Думе пустуют - восьмой созыв ушел на покой. Девятый наберут, как обычно, по пропорционально-мажоритарной системе. Термин кажется сложным, но суть проста: места в Думе делят поровну. 225 депутатов наберут по партийным спискам. Еще 225 - по одномандатным округам.

С 27 июля 2026 года 450 кресел в Государственной Думе пустуют - восьмой созыв ушел на покой. Фото: Станислав Красильников/ТАСС.

ВЫБОРЫ 2026: ГИД ПО ПАРТИЯМ И БЮЛЛЕТЕНЯМ

Что это значит на практике? Пришедшему на участок человеку предложат два бюллетеня.

В первом – 10 партий. Их места определила жеребьевка. Например, в 2026 году, впервые в истории думских выборов, на первой позиции оказалась «Единая Россия». Весь список выглядит так:

1. «Единая Россия»

2. ЛДПР

3. «Партия прямой демократии»

4. «Экологическая партия «Зеленые»

5. Справедливая Россия

6. «Родина»

7. КПРФ

8. Партия Пенсионеров

9. Коммунисты России

10. «Новые люди»

Под названием каждой партии будут указаны лидеры партийного списка. Чаще всего это самые узнаваемые политики движения. При этом они не обязаны занимать места в Госдуме - в случае победы некоторые отказываются от кресла, уступая место стоящим ниже по очереди (в 2021 году так, например, поступил глава МИДа Сергей Лавров).

Чтобы партия прошла в Госдуму в голосовании по партийным спискам, ее должны поддержать не менее 5% проголосовавших избирателей - в прошлом созыве таких партий было 5. Среди прошедших и будут распределены 225 мест.

Пришедшему на участок человеку предложат два бюллетеня. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Второй бюллетень – для голосования по одномандатным округам.

Здесь будут представлены менее узнаваемые, местные политики, в каждом округе - свои. В бюллетене о них будет представлена только основная информация: дата рождения, партийная принадлежность (если кандидат выдвигается от какой-то партии, а не самостоятельно, а самовыдвиженцев у нас только 4). И, конечно, место работы.

Как человеку, не слишком следившему за кампанией, понять, за кого голосовать? Детальная информация о каждом кандидате согласно закону будет вывешена на территории каждого участка: от фотографии до конкретных инициатив, которые человек собирается продвигать в Госдуме.

Всего одномандатных округов 225, логика подведения итогов проста: думское кресло получает один победитель от каждого округа.

КАК МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ: 9 ФОРМ ГОЛОСОВАНИЯ

На выборах в Думу используется девять форм голосования.

1. Традиционное

Участки открываются в 8.00 и работают до 20.00. Приходим по месту прописки, получаем бюллетени, ставим галочки, опускаем оба бюллетеня в урну… Вуаля! Вы - великолепны.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2. Дистанционное электронное (ДЭГ)

Онлайн-голосование через интернет, позволяющее сделать выбор со смартфона или компьютера, пройдет в 32 регионах России через федеральную платформу и в Москве - через mos.ru. Потенциальный охват «дистанционки» с каждыми выборами растет - в этот раз 48,4 млн россиян (данные ЦИК) могут проголосовать удаленно. Кстати, тут голосование будет круглосуточным: с восьми утра 18 сентября до восьми вечера 20-го числа - все по местному времени.

При этом, в случае перебоев, для зарегистрированных на ДЭГ предусмотрена возможность прийти на свой участок и проголосовать традиционным способом.

3. «Мобильный избиратель»

Голосование для тех, кто работает или находится не в родном регионе. Ради этой формы открепились от родной гавани и придут на новый участок 936 тысяч избирателей (данные ЦИК).

4. В труднодоступных местностях

Для полярников, жителей глухих деревень на Крайнем Севере или отдаленных островов - свое голосование. Часто заранее члены ЦИК привозят им бюллетени на лодках, доставляют дронами, приезжают на оленьих упряжках. А для моряков участки организуют прямо на кораблях, находящихся в плавании.

Члены ЦИК привезли бюллетени жителям Крайнего Севера на оленьих упряжках. Фото: Денис Кожевников/ТАСС.

Сюда же можно отнести и голосование «на ленточке». Здесь, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, временными членами избирательных комиссий становятся инициативные бойцы и командиры. Военным, по согласованию с Минобороны, доставляют бюллетени, и они делают свой выбор.

Кроме того, будут использованы еще 5 форм голосования: электронное на участке, на дому и придомовых территориях, в местах временного пребывания и голосование за рубежом.

НОВОВВЕДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ-2026

Главное отличие выборов по составу кандидатов - выход на политическую арену патриотов, кровью доказавших преданность Родине. По данным ЦИК, на выборы в Госдуму зарегистрировано 186 ветеранов специальной военной операции. 110 - по партийным спискам, 76 - одномандатники. И невозможно не отметить - авторитет этих людей в обществе настолько велик, что Герои России включены в первую десятку сразу нескольких партий.

Вторая «перчинка» - голосование в освобожденных регионах: Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Выбирать думцев они будут впервые. Точнее сказать, уже почти выбрали: большая часть жителей, учитывая военное положение, проголосовали досрочно - с 29 августа по 17 сентября. По тем же причинам и в те же даты голосовали и жители приграничных районов еще 8 регионов России - тех, где действует особый режим в связи с военными угрозами.

Второе отличие выборов - голосование в освобожденных регионах: Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С прибавлением регионов в нашей российской семье связано и другое изменение - с 23 мая 2025 года утверждена новая схема одномандатных округов. Их пересчитали таким образом, чтобы логично перераспределить 225 кресел. Считали, в первую очередь учитывая количество жителей. В результате 10 регионов потеряли по одному округу. Москва, Подмосковье и Краснодарский край получили по 1 новому. В ДНР появилось 3, в ЛНР - 2, Херсон и Запорожье получили по одному.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ГОСДУМУ

Всего избирателей в России - 111 037 047 человек (+2,9 млн по сравнению с выборами в Госдуму 2021 года).

Число избирателей за рубежом - 2 047 140 (снизилось почти на 200 тысяч).

Всего откроется участков – порядка 90 тысяч.

За пределами России - 319 участков в 152 странах.

Кандидатов в депутаты зарегистрировано по федеральным спискам – 2774,

Конкуренция – 11,1 человека на кресло.

По одномандатным округам – 1 587 кандидатов,

Конкуренция – 6,3 претендента на один мандат.

Будет открыто порядка 90 тысяч избирательных участков. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

На всех участках за урнами установлено круглосуточное видеонаблюдение. Оно организовано через служебный портал с ограниченным доступом. Доступ к записям и трансляциям имеют представители всех партий и общественники, зарегистрировавшиеся в качестве наблюдателей. А видеозаписи хранятся не меньше года после объявления результатов – и в любой момент могут быть подняты по требованию.

На всех участках за урнами установлено круглосуточное видеонаблюдение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОГО ВЫБИРАЮТ РЕГИОНЫ?

Выборы губернаторов стартовали в восьми регионах страны: Чечне, Мордовии, Туве, Брянской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской и Тверской областях. Еще в трех регионах глава будет избран голосованием парламента – в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Еще в 39 регионах пройдут выборы депутатов региональной думы – там замещается 1691 мандат.