Новая «Фабрика звезд» готовится к эфиру — дом для артистов строят. Что известно о противостоянии Басты и Игоря Матвиенко

Новая «Фабрика звезд» готовится к эфиру Фото: Кадр видео.

KP.RU уже сообщал, что Первый канал всерьез взялся за перезагрузку одного из культовых проектов — «Фабрика звезд». Прежние выпускники шоу (Полина Гагарина, Юля Савичева, Прохор Шаляпин и др.) выросли в больших артистов, шоуменов, рэперов и даже театральных режиссеров (Дмитрий Бикбаев, Павел Артемьев). Младая поросль прорывается из интернета — и уже вовсю штурмует главные федеральные каналы страны (Ваня Дмитриенко в детском «Голосе»). А значит: пора воспитывать еще одно поколение артистов.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

Так решили организаторы «Фабрики звезд» и позвали двух успешных людей из мира музыки: продюсера и композитора Игоря Матвиенко («Любэ», «Иванушки International», «Фабрика» и др.), а также певца романтических баллад (Баста) и иногда рэпера (Ноггано) Василия Вакуленко, у которого тоже есть музыкальный лейбл «Газгольдер» (Zivert, OG Budda, ICEGERGERT и проч.).

Василий Вакуленко Фото: Первый канал.

На этом противостоянии — в отличие от механики прежних сезонов аутентичной «Фабрики» — и будет строиться (вместе с новым домом проживания артистов) драматургия нового шоу, съемки которого еще не стартовали. Название нового сезона: «Битва поколений», что подразумевает не только разницу в возрасте наставников и их подопечных, но и разницу подходов, метода работы с ними.

Игорь Матвиенко Фото: Первый канал.

На сайте Первого в разделе «Фабрика звезд» есть плашка «Кастинг», где каждый может заполнить анкету и принять участие в отборе.

— Хватит петь для себя! — гласит девиз из промо-ролика шоу.

От кандидатов просят указать ФИО, ссылку на соцсети, приложить фото, оценить вокальные и артистические способности (самостоятельно) по пятибалльной шкале и объяснить, зачем хочется попасть в проект.

Фото: Кадр видео

— Вы поете или пишете музыку, мечтаете о большой сцене и вам от 16 до 25 лет? Тогда мы вас ждем! — зазывает новая старая «Фабрика». — Будущих фабрикантов набирают в свои команды Игорь Матвиенко и Баста. «Звездный дом» уже строится, на очереди очные кастинги и финальный отбор в Москве. Это шанс для каждого, кто рвется на музыкальный Олимп!