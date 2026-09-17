«Рассвет» уже в следующем году обесцветит Starlink? Когда будет развернута российская группировка спутников связи

Вся группировка спутников «Рассвет» будет развернута в 2027-2028 годах. Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко заявил, что Беларусь якобы вновь включила ретрансляторы, которые якобы позволяют российским дронам атаковать объекты в глубине Украины. При том никто объективно не подтверждал существование таких ретрансляторов. Сами же украинцы вновь атаковали объекты более чем в тысячи километрах от границы.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Дмитрием Корневым, независимым военным экспертом, основателем сайта MilitaryRussia.ru.

РАБОТАЮТ ЛИ ВЫШКИ?

- Так что там с этими ретрансляторами в Беларуси?

- С точки зрения техники, такие системы существуют. Использовались ли - вопрос к Минобороны.

- Для полета дальних БПЛА нужны ретрансляторы?

- Если беспилотник летит полностью автономно, то он не может менять маршрут в процессе полета. Полет заложен изначально. Он идет по программе. Но точность может несколько падать. Это зависит от качества системы навигации, системы наведения, инерциальной системы на борту.

- А если у него нет спутникового канала связи?

- То ему нужен канал связи. Если надо корректировать движение беспилотника, менять цель. Если цель движущаяся, либо надо менять маршрут, и менять маршрут осознанно - нужна связь с оператором. Если нет спутниковой системы связи, например, Starlink или «Рассвет», то нужна Mesh-связь - через вышки сотовой связи, которые пропускают СИМ-карту данного беспилотника. Ураинские вышки сотовой связи, скорее всего, наши беспилотники не пропускают.

ПРИВЕТ, «РАССВЕТ»

- Заработал «Рассвет» - российский аналог Starlink, наш спутниковый интернет?

- Вторая группа спутников, которая была выведена в начале лета, не вышла на ожидаемую расчетную орбиту, но она работает. Первая группа спутников почти полностью работает штатно. Высота орбиты обеспечивает зону покрытия - чем выше, тем больше. Штатная высота 800 километров.

- Мы находимся на какой?

- Пока на 500 км. Ждем ближайшие месяц-два, продолжения запусков спутников, с выводом спутников на рабочие орбиты. Спутники забрасывают в космос, а дальше они должны выйти на рабочую орбиту в течение месяца, двух, трех.

- Если спутник не выходит на рабочую орбиту?

- Зона покрытия меньше запланированной. Но ожидания до конца года достаточно позитивные. «Рассвет», вся группировка, будет развернута, наверное, в течение 2027-2028 годов.

ОПОЗНАНИЕ ДРОНОВ

- Что за средства радиоэлектронной борьбы такие, чтобы дрон, вроде бы летевший из России на Украину, отклонился от курса настолько, что залетел глубоко в Литву?

- Вопрос специфический. Например, в Польше, на самом севере, на берегу Балтийского моря, был обнаружен дрон, якобы российский. Потом, правда, заговорили, что он, вроде, германский. А затем и вовсе оказалось, что он ...польский. И серийный номер у него... подделан. И определить точно, чей это дрон, сложно.

- У Украины может оказаться в распоряжении российский дрон - и его могут запустить откуда и куда угодно?

- Да, и можно запустить как с территории Украины, так и найти маршрут через Беларусь. И аккуратно это все сделать. Вариантов много. И Россия тоже может такие операции проводить, в том числе, в разведывательных целях, чтобы пощупать, как будут реагировать те или иные системы НАТО.

- Но здесь и технический сбой возможен?

- Не исключен. При налетах, например, на Ленинградскую область, которые были массированными, дроны могли уходить влево, вправо. При таких количествах дронов технические ошибки - ожидаемое явление. Дрон может оказаться вполне украинским по происхождению, а может быть и российским по месту изготовления, но запущенным Украиной.

КУДА ОН ДОЛЕТИТ?

- Насколько реально БПЛА какой-нибудь может максимально отклониться от курса и залететь, условно, за Урал?

- Компания Starlink технически не позволяет запустить в середину Сибири или на Урал тарелку Starlink. Связаться через вышки сотовой связи невозможно. На дронах стоит автономная система навигации. Она может пользоваться спутниками, может - вышками сотовой связи. Отключение интернета на них не влияет. И плюс там стоит инерциальный автопилот. Он ведет дрон, пока не кончится топливо. Либо пока не считается команда, что пора переходить в пикирование.

- А если у дрона что-то сломалось в этой системе?

- То он будет лететь, пока у него не кончится топливо, в том направлении, в котором он летел на момент, когда сломалось. Насколько может отклониться? Дрон с дальностью действия, допустим, 2000 километров, теоретически может отклониться на 2000 километров.

- Когда топливо у него закончится, он упадет и взорвется, или просто упадет?

- Это зависит от того, как люди настраивали дрон для полета. Можно настроить так, что он взорвется в любом случае. Например, его попытаются сбить - и он взорвется. Можно настроить так, что там будет несколько систем предохранении, как у взрослых боеприпасов, у атомных бомб. И он взорвется, только находясь в районе цели.

- Когда дрон пролетает 2000 километров до цели - почему никто его не сбивает раньше?

- Силы, которые должны сбивать, просто не знают о том, что он летит мимо них. Нет единой информационной системы. И только когда видят, что он подлетает уже к какому-то важному объекту, его сбивают. В ручном режиме, по сути.

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