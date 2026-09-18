Добрые соседи, любовь к Отечеству и настоящая страсть

Фото: НАО "НСК"

Москва прекрасна, а в начале осени — особенно. Смотровая площадка на Воробьёвых горах — магнит для туристов, влюблённых и просто романтично настроенных граждан. В середине сентября все они, любуясь столицей, снимали на свои телефоны и город, и вечернюю иллюминацию, и громаду космического стадиона «Лужники». На фасаде арены демонстрировали световое шоу. Его сделали к старту нового телесезона «Триколора». Корреспондент «КП» узнал, какие премьеры приготовил оператор на собственных каналах.

О ЛЮБВИ И ГЕРОЯХ

Конечно, каждый новый телесезон для всей индустрии — это большой вызов и невероятная ответственность. Директор по производству контента оператора Марина Гаспарян на презентации сезона рассказала, что каналы собственного производства вновь сделают ставку на сериалы и циклы документальных фильмов.

Именно сериальная продукция по прежнему наиболее востребована у отечественного зрителя: на долю многосерийных и полнометражных фильмов приходится порядка 50 % от общего объёма телесмотрения. На второй строчке по популярности идут познавательно развлекательные проекты (от 27 до 33 %). Ну и новости, конечно (10–11 %).

Топ менеджер рассказала, что зрители, которые обожают долгие и пронзительные истории о любви, верности и предательстве, выбирают канал «Романтичное». В его программе — рейтинговые сериалы из самых разных стран мира. В этом сезоне канал покажет премьеру турецкого проекта «Песня Севера и Юга». Показ первых серий намечен на декабрь 2026 года.

Канал «День Победы» транслирует советские и российские фильмы про героев. Многие ленты давно уже стали классикой, часто мы их знаем наизусть. Например, легендарный фильм «Офицеры» и сериал «Морпехи» стали лидерами по просмотрам во всём семействе каналов оператора. В новом сезоне, кроме признанной классики, канал покажет документальные циклы собственного производства. Цикл «Великие учёные» посвящён тем, кто создавал российскую науку, совершал великие открытия на благо нашей страны и всего человечества. О судьбах этих людей, их месте в истории расскажет помощник президента России Владимир Мединский. Ведущим цикла «Русские дипломаты. Особая миссия» станет знаменитый журналист Леонид Млечин.

Любителям театра на презентации советовали следить за каналом «Большой эфир». В рамках проекта «Золотой фонд театральных постановок России» уже осенью покажут двадцать ярких спектаклей наших театров. Всего же отснимут более ста постановок.

ЗАХОДИ ПО СОСЕДСКИ

Что греха таить, в наше время мы куда меньше общаемся с соседями, чем наши родители. А уж тем более — бабушки и дедушки. Но так ли всё плохо? На презентации нового телесезона представили рейтинг добрососедства в России.

Масштабное исследование провели в рамках третьего сезона проекта «Триколор в твоём городе». Всего было опрошено более 1200 респондентов в семи городах. Им надо было ответить на несколько вопросов. Например: «Знаете ли вы имена соседей?»

Самый высокий показатель по этому пункту — в Калининграде. Там имена соседей знает 92 % опрошенных. А вот в Йошкар Оле — 74 %. Чаще всего общаются с соседями в Уфе — там каждый пятый (21 %) ответил, что не взаимодействует с жильцами своего дома или улицы.

— Ежедневное общение с соседями пока остаётся скорее исключением, чем правилом. Большинство людей поддерживают отношения, но не делают их частью каждого дня. И это нормально: добрососедство не требует постоянного контакта, оно требует готовности к нему, — прокомментировала результаты опроса руководитель отдела продвижения ТВ проектов оператора Светлана Суморокова.

Самый высокий процент доверия к соседям — у жителей Калининграда. Дружескими их назвали 71 % опрошенных. Калининград также возглавил рейтинг добрососедства по итогам опроса. Следом за ним идут Уфа и Рязань.

Рассказав об итогах соцопроса, представители компании поделились, что в новом телесезоне на площадке онлайн кинотеатра выйдет цикл документальных фильмов «Я остаюсь».

— Серия фильмов «Я остаюсь» — попытка показать, что город — это прежде всего люди. Люди, которые здороваются у подъезда, помогают донести сумки, присматривают за собакой. Люди, которые не уезжают в другие города, а остаются в своём родном городе и развивают его, — отметила Светлана Суморокова.

КСТАТИ

Новый бренд

Ещё одна новость, прозвучавшая на презентации оператора, важна в первую очередь для профессионалов. Реализацией рекламных возможностей спутниковой и онлайн платформ продолжит заниматься сейлз хаус «А2». С осени он начинает работать на рынке под новым брендом «Триколор Смарт Медиа».