Культовая программа «Криминальная Россия» возвращается в эфир! Дела Чикатило и Головкина получат развитие

Ведущим станет Кирилл Полухин, хорошо известный российскому зрителю по криминальным сагам («Лихие», «Шеф», «Майор» и др.). Фото: НТВ.

Удивительный парадокс: мир захлебывается в жестокости, США развязывают все больше войн по всей планете, каждый день общество сотрясают чудовищные новости и сценки про расчлененку, стрельбу в школе или очередные прилеты дронов ВСУ по мирным жителям России, а интерес к маньякам в стране не иссякает.

Успех сериалов «Фишер» (уже 4 сезон!), «Чикатило» (тоже снято несколько «Следов», посвященных изощренным душегубам) и других аналогичных криминальных саг, смакующих мертвечину и ужасы человеческого дна, захватывают все больше и больше зрителей. Очень хочется верить, что это не коллективный стокгольмский синдром, но пока не получается. И на этой волне стоило ждать возвращения культовой программы про криминал.

Нет, речь идет не про «Следствие вели...», разошедшееся благодаря харизме ведущего на мемы: Леониду Каневскому стукнуло 87 — и он уже заслужил покой, а не многочасовые съемки. Есть кандидат на воскрешение покруче. Это «Криминальная Россия. Современные хроники» — легендарное шоу из 90-х, разбиравшее самые громкие преступления и бандитские противостояния. Даже серия книг по мотивам выпусков выходила!

«Криминальная Россия. Современные хроники» — легендарное шоу из 90-х, разбиравшее самые громкие преступления и бандитские противостояния. Фото: кадр из программы «Криминальная Россия».

«Битва при Жигулях» за АвтоВАЗ, оборотни в погонах, смерти за квартиры, банды контрабандистов и браконьеров, маньяки Головкин и Ряховского, передел власти и бизнеса на Дальнем Востоке, «курганский Терминатор», наркотрафик — какие только темы и сюжеты не поднимала документальная передача, открывала и закрывала которую леденящая душу музыка Игоря Назарука, а волосы на голове начинали шевелиться от загробного голоса диктора Сергея Полянского. Душераздирающие крики, фото- и видеохроника, реконструкция событий и редкая оперативная съемка, следственные эксперименты и очные ставки — это был настоящий документальный сериал на закрытые от общества темы. Программа выходила в эфир с 1995 по 2014 годы с перерывами. А теперь проект решили перезагрузить.

Первое нововведение — ведущий. Им станет Кирилл Полухин, хорошо известный российскому зрителю по криминальным сагам («Лихие», «Шеф», «Майор» и др.), где актер играет уголовников, или защитников закона. Артист станет рассказчиком, который расчерчивает на доске клубок сюжетных линий внутри каждого преступления.

Кирилл Полухин. Фото: НТВ.

— Думаю, возвращение программы связано с тем, что интерес к 90-м до сих пор не угас, — уверен Полухин. — Тогда существовал некий налет бандитского романтизма: многие молодые люди через это прошли, и все воспринималось почти в формате легенд. Я же рос в те времена, и многие истории были на слуху. Сейчас, когда снова во все это окунаешься, начинаешь вспоминать, что тогда говорили, анализируешь и узнаешь, как все было на самом деле. Мне кажется, интерес к документалистике и криминальной тематике был всегда. Возможно, временами он становился чуть слабее или, наоборот, усиливался, но серьезного спада никогда не было. Это видно и по кино, и по сериалам, и даже по литературе.

Второе нововведение — продолжение всем известных сюжетов. Оказывается, новая «Криминальная Россия», получившая подзаголовок «Самые громкие преступления», не станет брать только новые уголовные дела. А вернется к «хитовым», добавив им красок и развития. Даже подробностей.

Новая «Криминальная Россия» вернется к «хитовым» сюжетам, добавив им красок и развития. Фото: кадр из серии «Дело Головкина. Удав».

— Мы не ставили перед собой задачу переснять старые фильмы, — объясняет продюсер проекта Дэвид Гамбург. — Если мы возвращаемся к уже известным историям, то лишь потому, что сегодня можем исследовать и рассказать их значительно глубже. За прошедшие годы появились новые документы, свидетельства и интервью с участниками расследований Мы меняем глубину исследования и способ повествования, но сохраняем ДНК оригинальной «Криминальной России»: документальную достоверность, напряженную драматургию, атмосферу, музыку и последовательный поиск истины. При этом мы не выносим преступнику приговор заново и не создаем вокруг него новую легенду. Мы пытаемся понять, как возникает зло, как оно долгое время остается незамеченным и каким образом следователям все-таки удается его остановить.

«Криминальная Россия. Самые громкие преступления», НТВ, суббота, 18.00