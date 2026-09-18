Тяжко кофею: россияне массово покупают кофемашины, чтобы сэкономить на напитке из-за растущих цен

Почему дорожает любимый напиток, стоит ли прикупить зерна впрок и как меняются наши кофейные привычки из-за роста цен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Чашка капучино в любимой кофейне заметно подорожала, а коллеги все чаще приносят в офис специальные пакеты, чтобы заваривать напиток прямо на рабочем месте - экономят на кофе на вынос. Что же происходит с ценами на кофе и чего ждать дальше?

ТО ВВЕРХ, ТО ВНИЗ

«Цена кофе опять взлетела!» - стращают нас новостные каналы. Но пугаться не надо. Почти.

Потому что речь в таких сообщениях, как правило, идет о цене кофе на мировых биржах. Сейчас они и правда высокие. Но рост начался, мягко говоря, не вчера.

- Пять-семь лет назад цена арабики на бирже опускалась ниже 100 центов за фунт (453,6 грамма) - это меньше себестоимости в некоторых странах. В результате фермеры переходили на другие культуры, предложение сокращалось... А спрос увеличивался, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Рынок ощутил дефицит. И начался рост цен, который длится последние два года, - рассказывает предысторию генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Биржевые цены на кофе то поднимаются, то опускаются - это постоянный процесс. Сегодня они снова растут, но до максимума им далеко.

- Сейчас контракты на поставку в декабре - около 320 центов за фунт. Но паниковать не стоит: в прошлом году были цены выше 400 центов! - успокаивает (наверное) Рамаз Чантурия.

Есть еще один момент. Биржевые котировки – важный, но не единственный фактор, определяющий цену кофе. Ведь на бирже торгуется «зеленое» сырье, а в магазинах - обжаренный или растворимый кофе в упаковке. Тому кофе, который сегодня покупают на бирже, еще предстоит долгий путь до прилавка: транспортировка, обжарка, упаковка, доставка на полки…

Отсюда вывод: если на бирже взлетела цена, то это не значит, что завтра подорожает кофе и в магазинах.

Какой кофе предпочитают россияне Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

- То, что сегодня покупают компании (по биржевым котировкам, - Ред.), отразится на ценах в магазинах через шесть-восемь месяцев, - говорит Рамаз Чантурия.

К тому же в России уже есть большие запасы - и сырья, и готовой продукции. Большая часть кофе перерабатывается внутри страны. Это смягчает удар биржевых цен по нашим кошелькам.

А еще, по словам эксперта, компенсировать экстремальный рост биржевых цен на сырье позволил крепкий рубль. Да, в последние пару месяцев наша валюта ослабла. Но запасы-то делались раньше - при более крепком рубле.

НАЦЕНКИ В КОФЕЙНЕ - 500%

Пока цены в магазинах растут умеренно, напиток в кофейнях дорожает куда быстрее. Почему? Потому что там мы платим не столько за зерна, сколько за аренду помещения, уборку, зарплату бариста, электричество, воду, бензин...

- Наценка может достигать и 500%, но это не прибыль владельца, а способ свести концы с концами, - подчеркивает гендиректор «Росчайкофе». - Сам кофе в вашей чашке может стоить рублей 20.

В любом случае, кофе стал частью современного образа жизни, и отказываться от него никто не собирается. Несмотря на рост цен, потребление не падает. Однако россияне ищут способы пить его более экономно.

- Люди стали чаще готовить кофе дома, - отмечает Чантурия. - Об этом говорит и статистика продаж кофемашин (см. «Только цифры»).

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

- Больше половины продаж готового кофе формируют капучино, латте и флэт уайт. А вот по темпам роста спроса лидирует зерновой кофе для домашнего приготовления, - подтверждает Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

КОГДА ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ

Пока цены на высоте, фермеры в Бразилии и Вьетнаме стараются заработать по-максимуму. Они сажают все больше кофейных деревьев. А чтобы начать плодоносить на полную мощность, им нужно три-пять лет.

- Через год-полтора объем предложения будет уже достаточно большим. И мировые цены на кофе, по экспертным оценкам, должны потихонечку спускаться вниз, - прогнозирует Рамаз Чантурия.

Поэтому нет никакого смысла закупаться впрок.

- Кофе есть, запасы есть. Он имеет срок хранения, теряет вкус. Покупайте свежий, никакого дефицита не будет, - настаивает эксперт.

В «Руспродсоюзе» отмечают, что цены уже идут вниз. Зампред правления этой ассоциации Дмитрий Леонов приводит такие цифры: год к году биржевая стоимость зерен упала на 23,6%. А средние цены на натуральный кофе в российских магазинах за месяц снизились на 2,1%.

Все подружки по барам

Почему россияне разлюбили рестораны и столовые, но стали чаще навещать питейные заведения

Еще недавно визит в ресторан был выходом в свет и особым случаем - туда шли не только поесть, а собраться с друзьями или родными, что-то отметить. Но мода меняется. Россияне стали реже ходить в рестораны, столовые и кафе, зато чаще - в бары (см. «Конкретно»).

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объясняет: главный удар по заведениям нанесла готовая еда с доставкой. Это направление сейчас активно развивают сетевые магазины.

- Многим проще купить такую еду в супермаркете, чем готовить что-то самостоятельно, - говорит Игорь Бухаров.

Если хочется просто перекусить, а не провести время в кафе, но готовить при этом желания нет, то все нужное тебе доставят прямо домой. И вот результат: если раньше многие выбирались в кафе или ресторан два раза в неделю, теперь - раз в две.

Но вот что характерно: пускай ходить в кафе/рестораны мы стали реже, денег мы там теперь оставляем больше. Объясняется это просто:

- Цены поднимаются в связи с издержками (затраты на продукты, аренду, зарплаты, доставку, - Ред.). Поэтому средний чек и растет, - отмечает Бухаров.

И поскольку цены растут, многие хотят сэкономить - и заказы становятся меньше. Эксперт приводит пример: если раньше брали закуску, салат и горячее, то теперь часто оставляют только горячее. А в ресторане сидеть со скромным заказом бывает неуютно: купил чашку чая или кружку пива, а вокруг все едят, и кажется, что ты чужой на этом празднике жизни. Поэтому, если много денег тратить не хочется, а желание «выйти в люди» есть, многие отправляются в бары. Отсюда и рост их популярности.

- Там никто не обращает внимания, что у вас скромный заказ. И вы спокойно сидите, проводите время, - объясняет Игорь Бухаров. - Бар - это возможность увидеться с людьми, выпить вина, посидеть, пообщаться.

По словам Бухарова, культура застолья серьезно меняется. Например, ушли в прошлое требования к ресторанной эстетике. Когда-то белая скатерть считалась признаком достатка, а сегодня ресторанов со скатертями почти нет - и никто не жалуется. А дальше у нас будет все больше смарт-кафе (заведений самообслуживания): сам разогрел, сам убрал, заплатил - и никаких официантов. Эстетики ноль, зато быстро.

- Жизнь движется вперед. Вот такой запрос сейчас у людей, - резюмирует Игорь Бухаров.

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