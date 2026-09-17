Владимир Зеленский был вынужден отыграть назад в эпопее с теперь уже бывшим генпрокурором Украины Русланом Кравченко Фото: REUTERS.

Есть, уважаемые господа-товарищи, одна версия про одну из причин, из-за которых украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, в том числе, был вынужден отыграть назад в эпопее с теперь уже бывшим генпрокурором Украины Русланом Кравченко и оставить поле битвы за антикоррупционными и ориентированными на Запад НАБУ и САП. И называется эта причина – иммунитет от уголовного преследования на время исполнения обязанностей президента. Вернее, то обстоятельство, что сей иммунитет распространяется только и исключительно на личность самого главы государства. А вот на всех остальных членов его семьи не распространяется.

Кстати, как стало известно, близкий человек из окружения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Александра Клименко – это его жена. Именно ей готовился вручить подозрение уходящий в отставку генпрокурор Руслан Кравченко. Но дело в том, что у «просрочки» Зеленского ведь тоже имеется супруга. Не знаем, как говорится, «за супругу» Клименко, но Олена Зеленская – персона весьма известная, и не сказать, что с хорошей стороны. «Скумбрией», да еще «за 8 гривен» народ хорошего человека просто так не назовет.

Олена частенько сопровождает своего мужа в зарубежных поездках, ее стремительные вояжи по бутикам в европейских столицах обрастают легендами и мифами не хуже, чем в свое время подвиги Геракла. Ее благотворительный фонд не раз попадал в скандалы, а один из последних – с вывозом несовершеннолетних (лишившихся родителей, а значит – абсолютно беззащитных) в Турцию, где детей под угрозой насилия склоняли к половой жизни с взрослыми турками, а две девочки вернулись из этой «оздоровительной» поездки сильно «поправившимися», но родили в итоге здоровых детей. Неоднократно фонд и его главу, то есть Олену обвиняли и в торговле детьми с их отправкой западным педофилам.

Жена Зеленского частенько сопровождает своего мужа в зарубежных поездках Фото: REUTERS.

Нет никаких сомнений, что вся информация про шахер-махер самого Зеленского и его воровство имеется, у кого надо, и только ждет нужного часа «Х», когда «просрочка» оставит свой пост. Буквально через минуту она будет вывалена на всеобщее обозрение или станет основой для возбуждения целой кучи уголовных дел в отношении него самого. Но весь объем необходимой информации о преступной деятельности, безусловно, есть и на Олену Зеленскую. Лет 20-25 по совокупности или за отдельные особо тяжкие ей наверняка светят только на Украине. Хотя бы общего режима. А ведь у нее иммунитета нет. Формально она обычная рядовая гражданка.

«Просрочку» могли просто поставить перед выбором. Или «война» с НАБУ и САП, и тогда дети Зеленского будут видеть маму только, когда им разрешат с ней свидания (она ведь никакой не спецсубъект, даже не адвокат, выписать ей «пидозру» может любой следак, после чего раскаяться и покончить жизнь самоубийством, но дело-то будет сделано), либо «просроченный» тихо-мирно отгребает назад, по минимуму шевеля ластами. Ибо даже без задержания и ареста просто по факту «пидозры» скандал вышел бы такой, что Зеленскому пришлось бы подавать в отставку.

А после этого еще по склуда благотворительного фонда Олены Зеленской очень вовремя «прилетела ракета». Конечно же, русская. И так, знаете ли, удачно. Что все, «три магнитофона, три портсигара отечественных, куртка замшевая – три куртки, все, что нажито непосильным трудом», - все было утрачено.

Не берусь судить, что так оно и было. Но вполне могло бы. А если не было, то дарю украинским антикоррупционным структурам этот просто и очень логичный ход.

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