Утром 18 сентября Единый день голосования официально стартовал - вместе с выборами в Государственную Думу России. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Распахнулись двери, заиграла музыка, взвились в небо и бьются под напором приятного, еще почти летнего ветра триколоры! Утром 18 сентября Единый день голосования официально стартовал - вместе с выборами в Государственную Думу России.

Почему официально? Откроем секрет - на самом деле часть голосования уже проведена. Но даже первые итоги экзитполов (соцопрос «за кого голосовали» на выходе из участка) мы узнаем только после закрытия последней кабинки для голосования в воскресенье, 20 сентября. Это будет в 21:00.

А пока - три дня голосования. Три дня тишины. Все это время «Комсомолка» будет развлекать вас интересными подробностями о выборах и едином дне голосования в рамках прямой онлайн-трансляции.

Но сначала - коротко о важных деталях.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: КОГО ВЫБИРАЕМ?

Выборы в Госдуму традиционно считаются самыми важными после президентских. Почему? 450 человек, которых мы до конца недели выберем, будут определять судьбу России в ближайшие 5 лет. Федеральный Парламент, он же Госдума - это основная законодательная власть в стране. А учитывая, что на дворе СВО и конец ее пока не просматривается, выборы в Госдуму становятся важными даже в историческом смысле. Ведь эти люди будут писать законы, которые помогут нам побеждать.

Выборы в Госдуму традиционно считаются самыми важными после президентских. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ГОЛОСА

Что вообще нас ждет? Девятый созыв Госдумы по количеству мест будет таким же, как предыдущий: 450 кресел. Половину, то есть 225, выберем по партийным спискам. Вторую половину - по одномандатным округам.

Работает это просто: в федеральной части голосования принимает участие вся страна. Партий всего 10, но в Думу попадают лишь те, кто одолел пятипроцентный барьер. Дальше просто: голоса за все прошедшие партии складывают, делят на 225 кресел, и получают - сколько кому мест отдать.

Вторая часть - одномандатники. Тут каждый может повлиять на победителя только своего округа. Он, набравший больше всех голосов, и получит заветное кресло.

Округов в стране, естественно, 225. Поделены они по территориям и количеству жителей: то есть в густонаселенной Москве округов 16, а в недавно вошедшей в состав страны Запорожской области - 1.

Здесь нужно заметить - если вы не слишком политически активный человек, лица и фамилии одномандатников могут быть для вас не слишком знакомы. Но даже если вы пришли на участок не успев почитать о кандидатах заранее - это можно сделать тут же. По закону, информация о кандидатах будет вывешена во всех подробностях - на стенде в избирательной комиссии. В самом бюллетене все будет сухо: фамилия, партия, место работы.

Официально выборы идут три дня - 18, 19 и 20 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ ЧАСТЬ СТРАНЫ УЖЕ ПРОГОЛОСОВАЛА НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ?

Официально выборы идут три дня - 18, 19 и 20 сентября. Но для избирателей, которые находятся в нестандартной ситуации, правила немного меняются. Например, для жителей крайнего севера. Моряков на судах дальнего плавания. Бойцов на передовой, которые уходят на задание.

Вообще в принципе доставить им бюллетени - та еще задачка. Везут на дронах, собачьих и оленьих упряжках, катерах и вертолетах. И, чтобы успеть всех опросить, часть голосования прошла с 29-30 августа по 17 сентября.

Заранее, кстати, проголосовала и часть жителей освобожденных регионов, живущих в опасных районах, и 8 приграничных областей России - те, где в связи с военными действиями введено особое положение.

Надеюсь, мы объяснили все подробности. Если нет - читайте расширенную «объяснялку» KP.RU о выборах тут.

А мы переходим к десерту - прямой трансляции с Единого дня голосования.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ