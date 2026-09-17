«Не надо сравнивать себя с другими»: Василий Копейкин о съёмках в Мариуполе, работе с Бероевым, и о том, как после ГИТИСа работал курьером

Актер Василий Копейкин на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Ничего не играть»

- Василий, как вы узнали о предложении сыграть в «Марике»? Сразу согласились?

- Помню, что как раз тогда делал ремонт дома с женой. Мы вдвоем решили осилить мастерство строителей, потому что, когда нам сказали цену на ремонт, мы решили, что лучше сами сделаем по роликам в интернете. И, в целом, мы справились! И вот тогда-то мне агент сообщил, что меня приглашают в сериал «Марик», правда на другую роль. Сначала мне предложили сыграть Алексея, друга моего героя, того, к которому по сценарию ушла жена Марика. «Классно!» — думаю. Пошел на пробы, познакомился с Егором Бероевым. Вышел спокойно, приехал домой без каких-то мыслей. Спустя неделю мне предложили попробоваться на роль самого Марика. Старался не нервничать, не переживать. Но это же главная роль — градус переживания значительно выше. Потом меня позвали еще раз, еще раз, еще раз, пробовался уже с другими артистами.

Василий Копейкин Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Как вам с Егором работалось? Можно его с другими режиссерами сравнить?

- Не стал бы сравнивать. Каждый индивидуален, у каждого свой подход, свое видение. С Егором мы разговаривали уже на пробах. Он говорит: «Я собираю людей, которым нечего делить». Всегда видно, когда артист приходит с диким рвением: «Это моя роль!». А я просто пришел, услышал партнеров, услышал замечания от режиссера. И начал существовать в образе. Самый главный критерий Егора Бероева — ничего не играть. Он говорил, что снимает фильм про людей и в кадре ему нужны люди. Конечно, я немножко волновался, потому что Егора Бероева помню по «Турецкому гамбиту», который смотрел, когда был маленьким.

- Вы удержались от фразы «я вырос на ваших фильмах»?

- Нет, я такого не говорил.

- Ваш герой Марк, он же Марик, прошел плен, вернулся. С кого вы срисовывали этот образ?

- Посмотрел документальный фильм «У края бездны». Там четыре части. В конце каждой серии меня буквально разрывало. Мне казалось, что я, не зная этих людей, теряю близких друзей, друзей детства. Скорее всего, это отпечаталось как образ.

Я проходил практику с экипажем скорой помощи перед съемками. Надо было понять, что, куда, где, как. Один врач мне сказал: «Мы приезжаем к людям не только с физической болью, но и с душевной. Потому что очень много людей в возрасте, им нужна поддержка. Мы слышим проблему и пытаемся помочь, поддержать человека».

Вообще я с детства наблюдатель. Наблюдал, и что-то, думаю, отложилось. И здесь я доверился интуиции, ощущениям пространства и вообще всего, что вокруг меня происходит.

- Какую реакцию от людей почувствовали после премьеры?

- Когда закончился фильм, шли титры, зал аплодировал. Включился свет, я встал, сзади меня сидели Герои России. Конечно, таких людей надо знать в лицо и знать, как их зовут, брать с них пример. К сожалению, я не знаю, как их зовут, но они мне сказали спасибо, пожали руку. Я думаю, это самое важное, что могло произойти. Без лишних слов: «Спасибо». Все видно по глазам, по телу. Большего и не надо. Мы снимали сериал про людей, которые, жертвуя своей жизнью, спасают других, не думая о себе. Это большая ответственность.

Фото: кадр из сериала "Марик"

«Ой, вы что, кино снимаете?»

- Вы снимали в Мариуполе, в городе, которому немало пришлось вынести. Расскажите, как это было.

- Честно, очень переживал перед поездкой. Мы приехали ночью, нас вез водитель, мы заблудились. Потом поймали таксиста, спросили, как нам до отеля доехать. В итоге мы доехали, была ночь, я еще не видел ничего. Отель не то, чтобы дорого-богато, но простенький, чистенький. И на утро я пошел прогулялся. Уже на тротуаре я увидел шрамы на асфальте от взрывов. Было видно разброс осколков. Посечен был весь фасад. Потом я пошел на рынок. Проходил частную застройку. И тоже посеченные заборы. Где-то котлованы. Видимо, те дома, которые были непригодны к восстановлению, просто снесли. Но в целом жизнь шла. Люди стояли на остановках, ждали автобус, чтобы поехать на работу. Я в людях не увидел какой-то показушной скорби. Все эти переживания внутри. Я старался наблюдать, в магазины заходил. И везде встречал приветливых людей.

- Как реагировали на съемки?

- Через дорогу от места, нас стоял караван, были магазины, и продавцы, молодые люди подходили, говорили: «Ой, вы что, кино снимаете?» Для них это было целое событие, какое-то новое дыхание, новое общение. Какого-то негатива я не встретил, не сталкивался с этим. Скорее интерес. «Ой, ой, что происходит? Классно, классно. Вы про Мариуполь снимаете? Ой, интересно будет посмотреть».

- А насколько сейчас там опасно?

- На тот момент не было поводов переживать. Наверное, волнение было, но оно отсеялось. Когда ты попадаешь в эту атмосферу, встречаешь людей, живешь там, ходишь на рынок за фруктами, то не переживаешь, что куда-то что-то прилетит или так далее. Вообще было все спокойно.

- А сколько времени вы там находились?

- Один из четырех месяцев съемок.

Фото: кадр из сериала "Марик"

«Вообще-то я у тебя одна!»

- Как сработались с юной актрисой, которая сыграла вашу дочку?

- Мы как-то спокойно познакомились. Я говорю: «Привет, я Вася». Она говорит: «Привет, я Лада». Прекрасная девчонка. Мне кажется, мы даже немножко с ней похожи. Я жене показывал трейлер сериала, его видели мои сын и дочка. Дочке Евдокие сейчас 6 лет, и она говорит: «Папа, вообще-то я твоя дочка». Отвечаю: «Это моя кинодочка». «Нет, я у тебя одна!». Думаю, она подрастет, поймет. В целом она спокойно ко всему относится. Но это мне очень понравилось. Бойкость эта: «Вообще-то я у тебя одна!».

- Дети смотрят фильмы с вашим участием?

- Я снимался в фильме «Волчок». Это про кулачного бойца, где главную роль сыграл Женя Ткачук. Это исторический фильм, и у меня там усы. И сын, когда смотрит этот фильм, говорит: «Пап, так у тебя же нет усов». Я говорю: «Так мне наклеили». Он говорит: «Классно».

- Хвастаются папой?

- У нас во дворе корт, играем в мяч там. И вот недавно подошла женщина с ребенком, тоже подключились в игру. И Дуся как начала про все рассказывать. «Да, мой папа актер. Мама там-то, там-то. Да то-то, то-то». Она разговорчивая и открытая. Лев еще по знаку Зодиака. Прям все рассказала.

- Дети в актеры пойдут?

- Мне кажется, задача родителя — дать инструменты. Дать ребенку попробовать все, что пригодится в будущем. И спорт, и искусство, и рукоделие. Я покажу, что есть эта профессия, но я не буду настаивать. Захотят — пойдут.

- А вы в каком возрасте осознали, что актерство — это ваше?

- Мама говорит, что с двух лет уже видела задатки. В четыре года я вышел на сцену музыкального Театра имени Загурского в Иркутске. Мое первое образование — артист музыкального театра. Должен был там отработать три года. Мне мой мастер, Вячеслав Варлашов, заслуженный артист России, говорил: «Вася, оставайся, будешь тут суперзвездой». А мне на тот момент 19 лет было. И мама сказала, что мне надо в Москву, в Москву!

- Первые актерские заработки помните?

- Конечно! Когда учился в школе, я снялся в рекламе майонеза. В Иркутске есть молокозавод «Янта». Целый комбинат. Когда в школу потом приходил, мне говорили: «О, майонез, майонез. Ты там снимался?»

Фото: кадр из сериала "Марик"

«Устроился работать курьером»

- Эта осень богата премьерами с вашим участием!

- Да, в кинотеатрах уже идет фильм «Почтальон Победы». Это совместная работа Казахстана, России и Беларуси. Я играю Виктора, который пытается поделить с главным героем девушку. Скоро, где-то через год, появится сериал «Югославия». Югославские события, 1998 год. Это боевик, там у меня разноплановый герой — мечта любого артиста.

- Много читаете, когда готовитесь к роли?

- Конечно. Главное, не надо играть грим и костюм. Он сам за тебя играет, в совокупности с тобой. Николай Демидов, первый педагог системы Станиславского, вывел свою систему: не надо ничего придумывать, будь в моменте, пускай себя. К тебе придет все, что нужно, оно рождается из пустоты. Будь собой, естественным, отпусти себя — и будь, что будет.

- Вас в основном на брутальные роли зовут, а есть желание что-нибудь другое попробовать?

- Да, конечно, интересно характерную роль сыграть. Я на смене «Югославии» Мише Морскову сказал, что вообще-то я комедийный артист. Он посмеялся. Конечно, я после выпуска из ГИТИСа думал: «все, вот я сейчас!..»

Фото: кадр из сериала "Марик"

Но столкнулся с реальностью и не попал ни в один в театр. Не было съемок в кино. Даже устроился курьером работать. Но потом как-то само по себе пошло потихоньку, помаленьку. Понятно, были переживания: почему кто-то, у кого-то... Потом я перестал сравнивать себя с другими. Не надо сравнивать. Наслаждайтесь сегодняшним днем и тем, что у вас есть сейчас.

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