В Луну врезался близнец Челябинского метеорита: гигантский кратер на спутнике нашей планеты поразил ученых

Кратер размером в два футбольных поля образовался на Луне после удара астероида. Фото: MartiBstock/Shutterstock/Fotodom

Кратер размером в два футбольных поля образовался на Луне после удара астероида величиной с шестиэтажный дом. Это самый крупный кратер в Солнечной системе, который ученые наблюдают «по горячим следам». Об этом сообщает НАСА, статья опубликована в журнале Science Advances.

ВЫСОТОЙ В ТРИ АВТОБУСА

Открытие нежданно-негаданно сделал сотрудник НАСА Роберт Вагнер. Он просматривал снимки, переданные аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Это - спутник Луны, который вращается вокруг нее аж с 2009 года, и все это время фотографирует наше ночное светило с невероятной четкостью. Если на Луне что-то случится, мы об этом узнаем! Вот, случилось.

Вдруг Вагнер заметил, что на снимке - очень яркое пятно, окруженное темным гало. Это говорило о том, что в Луну только что ударил метеорит. Глубинная лунная порода довольно светлая. Будучи выброшенной метеоритом наверх, порода быстро темнеет под воздействием солнечной радиации. Видишь нечто блестящее - значит, молодое.

- Я не поверил глазам, бросил все дела и стал разбираться, что там стряслось, - говорит Вагнер.

Размер кратера впечатляет: 220 метров в поперечнике. И он довольно глубокий: в многоуровневую парковку такой высоты можно загнать три автобуса. Ученые из НАСА подсчитали, что астероид, наделавший таких дел, был размером с трех-шести этажный дом. Это примерно соответствует габаритам Челябинского метеорита - так, как он выглядел до вторжения в атмосферу, заметил российский астроном Леонид Елени.

Мы не знаем точно, когда упал астероид, но, судя по промежуткам между снимками, это случилось с 11 апреля по 22 мая 2024 года. Кратер назвали Мак-Гетчин, в честь известного американского астронома, исследователя Луны Томаса Мак-Гетчина.

Потрясающе, но орбитальный аппарат обнаружил еще одно явление: ночью вновь образованный кратер заметно холоднее окрестностей. Разгадка, впрочем, проста. Выброшенный грунт - рыхлый, тепло хранит хуже, и остывает быстрее.

Фото: NASA

ОХОТНИКИ ЗА ВСПЫШКАМИ

Астрономы еще никогда не обнаруживали «новый» кратер такого размера, говорит Роберт Вагнер. Конечно, небесные тела усеяны триллионами кратеров, среди которых есть и сотни километров в поперченике. Но все это старые объекты.

Челябинский метеорит не наделал на Земле таких дел: он даже кратера не оставил, и упал в озеро. Но иное на Луне. Она лишена атмосферы. Челябинский метеорит потерял большую часть своей массы (99,9%), раскаляясь и сгорая в воздухе. На Луне воздуха нет, поэтому вся эта махина размером с «хрущевку», не снижая скорости, шлепнулась в реголит.

Именно поэтому мы не смогли в должной мере прочувствовать величие Челябинского момента: ну, стекла кое-где повыбивало. На самом деле явление-то редкое: на Луну, согласно подсчетам НАСА, такое тело прилетает примерно раз в сто с лишним лет. На Землю чуть чаще (Земля больше), но тоже не каждый год.

Но чем метеорит меньше, тем таких метеоритов падает больше. Самая мелкая деталь, которую в состоянии заметить Lunar Reconnaissance Orbiter, составляет 9 метров в поперечнике. Соответственно, зонд фотографирует и такие небольшие кратеры, и их немало: около 140 в год.

Некоторые из таких метеоров заметны даже с Земли. Любители астрономии крепят к своим телескопам камеры, реагирующие на движение, и снимают Луну, когда она видна серпом, и большая ее часть - темная, ночная. Если падает метеорит, он дает короткую вспышку, которую фиксирует камера. Охотники за вспышками говорят, что за лунный месяц вполне реально поймать одну-две такие вспышки.

А вот в 1178 году британские монахи стали свидетелями чего-то намного более выдающегося. Метеорит был так велик, кто монахам показалось, будто лунный серп раскололся надвое, и его заволокло дымом. Астрономы до сих пор спорят, что за кратер образовался по итогу. Чаще всего называют молодой кратер Джордано Бруно размером в 22 километров (не метров!). Видимо, именно Джордано Бруно на самом деле и является самым крупным кратером, возникшим на глазах у людей. Но в НАСА об этом вспоминать не стали.

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