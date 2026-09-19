Поэт Никологорский, обвиненный в педофилии, снова ищет учениц в свой лицей

В 2015 году Сергея Никологорского приговорили к 12,5 годам лишения свободы за педофилию. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В марте 2026 года из тюрьмы вышел 69-летний Сергей Никологорский. Еще в 1993-м году он открыл «православный лицей» во Владимирской области и собрал вокруг себя детей, которых называл своими учениками. Девушек при этом именовал «мальвинами» — за особые требования к внешнему виду. В 2015 году его приговорили к 12,5 годам лишения свободы за педофилию.

МАЛЬВИНЫ В ПАНТАЛОНАХ

На звонки журналистов Никологорский сейчас отвечает достаточно охотно. Перечисляет достижения, образование (он, к слову, педагог и психолог). Некоторое время преподавал в университете в Горьком.

Там же он познакомился со своей будущей женой. Но когда руководство вуза узнало о романе 30-летнего преподавателя и 20-летней студентки, Никологорского уволили. Вместе перебрались во Владимирскую область.

Именно там в 1993 году Сергей открыл некий «благотворительный духовный лицей». Объявления о наборе детей публиковались в местных газетах. Занятия проходили несколько раз в неделю в доме его семьи.

На звонки журналистов Никологорский сейчас отвечает достаточно охотно, перечисляет им свои достижения и гордится образованием. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Ко мне ходили дети, которые веруют в бога. Я водил их в храмы, на христианские собрания. А лучшим ученикам платил стипендию 500 рублей.

Вот только, чтобы стать «лучшим учеником» нужно было выполнять ряд странных правил. Больше всего требований было к девочкам.

- Дети должны ходить на все богослужения. Наши девочки обязательно должны носить либо русские сарафаны, либо платье с длинными панталонами — как Мальвина, — говорит он.

ОБВЕНЧАЛСЯ С УЧЕНИЦЕЙ

В одну из своих юных «Мальвин» по имени Света Никологорский влюбился спустя несколько лет после открытия лицея. Хотя сам об этом почему-то предпочитает не говорить.

В лицее девочка оказалась вместе с двумя своими сестрами — мать сама отдала их на воспитание Сергею. Всех троих он называл своими фаворитками и уделял им особое внимание.

В 1993-м году Никологорский открыл «православный лицей» во Владимирской области и собрал вокруг себя детей, которых называл своими учениками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А в 1998 году, дождавшись, когда Свете исполнится 18, Никологорский обвенчался с ней, хотя на тот момент был женат. Вскоре девушка начала ревновать возлюбленного к другим лицеисткам и ушла от него.

«ЭТО ПРОСТО ПРИКОСНОВЕНИЯ»

Все эти годы Никологорский продолжал публиковать объявления о лицее — уже не только в газете, но и в своих социальных сетях. Там же появлялись неоднозначные стихи о любви, посвященные воспитанницам.

В 2013 году одна из бывших учениц Никологорского дала показания: во время обучения он не раз приставал к ней.

Важно отметить: большинство воспитанниц Никологорского были из неблагополучных семей. Некоторые девочки могли даже неделями жить в его доме. Получается, что в свой лицей он принимал тех, за кого некому было заступиться?

РАСТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

Летом того же года в дом Никологорского нагрянула полиция. Правоохранители изъяли фотографии и видеокассеты, на которых были запечатлены его воспитанницы.

Расследование продолжалось два года. Три девушки дали показания о том, что Никологорский просил их поднимать подолы платьев и прикасался к ним под одеждой.

Сергею предъявили обвинение по статье 132 УК РФ — в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Специалисты выявили у Никологорского смешанное расстройство личности, а также расстройства сексуального предпочтения, в том числе педофилию с элементами фетишизма. При этом эксперты признали Сергея вменяемым. Фото: Петр СОКОЛОВ.

Во время следствия провели и психиатрическую экспертизу. Специалисты выявили у Никологорского смешанное расстройство личности, а также расстройства сексуального предпочтения, в том числе педофилию с элементами фетишизма. При этом эксперты признали Сергея вменяемым.

В феврале 2015 года суд приговорил Никологорского к 12,5 годам колонии строгого режима.

«ГАЗЕТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДАВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ»

В марте 2026 года Сергей вышел из колонии — и практически сразу взялся за старое. В соцсетях он начал публиковать архивные фотографии с воспитанницами и вспоминать, как, по его словам, они «прекрасно одевались».

Одновременно Никологорский объявил о новом наборе в свой «православный лицей». Правила остались прежними: девочки должны носить платья и панталоны.

В марте 2026 года Сергей вышел из колонии — и практически сразу взялся за старое. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

— Я вообще ни о чем не волнуюсь, – заявляет он. - Никто не запрещает проводить мне эти занятия. Они же благотворительные. Мне уже трижды звонили, чтобы записаться в лицей. И я буду дальше публиковать объявления в интернете, потому что местные газеты отказываются их печатать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Закон запрещает работать в сфере воспитания детей

- Отбытие наказания за сексуальные преступления против детей не означает, что человек может беспрепятственно вернуться к прежним занятиям. Пока судимость не погашена или не снята, в отношении такого лица суд должен установить административный надзор. Закон также запрещает лицам с такой судимостью заниматься педагогической деятельностью, работать в сфере воспитания и развития детей. Этот запрет сохраняется даже после погашения судимости и действует независимо от того, прописан ли он отдельно в приговоре, - адвокат, руководитель Центра уголовной защиты Евгений Зобов.