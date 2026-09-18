Тагильская мадонна Рафаэля, килограммы древнего золота, египетский саркофаг в Воронеже: Какие сокровища мировой культуры можно увидеть в музеях регионов России

Работа великого художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти долго собирала копоть на чердаке дома в заводском уральском городе Нижний Тагил. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Наша страна - перекресток цивилизаций, где встречаются античность и языческий мир наших славянских предков, православие и культура степных кочевников (скифов и сарматов), традиции китайской бюрократии (ее принесли на копытах своих коней монгольские завоеватели) и государственная идеология Византии. В нашей культуре оставили свой след и Ренессанс и европейский гуманизм.

Как говорят историки, Россия имеет больше прав называть себя Европой, чем, например, входящие в Евросоюз северные страны. Хотя бы потому что на наших южных территориях существовали поселения Древней Греции и Рима, из которых выросла европейская цивилизация.

Память об этих периодах жизни страны сохраняется не только в культурных столицах. Чтобы увидеть шедевры мировой культуры, не обязательно ехать в Эрмитаж в Петербурге или Пушкинский музей в Москве (а с поездками в саму Европу сейчас вообще проблемы).

«Комсомольская правда» собрали для вас список сокровищ мирового уровня (далеко не полный), которые можно увидеть в региональных российских музеях.

НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Шедевр Рафаэля, за которым охотился Наполеон, нашли на чердаке

Работа великого художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти долго собирала копоть на чердаке дома в заводском уральском городе Нижний Тагил. Необычную черную дощечку нашли среди мусора еще в 1924-м. На картине младенец Иисус и Мадонна и подпись золотыми буквами: «Рафаэль Урбинский. Написано в 1509 году».

Слухи о невероятной находке долетели до Москвы, и вскоре к восстановлению картины «Святое семейство» (в Нижнем Тагиле ее называют «Тагильская Мадонна». - Прим. ред.) приступили реставраторы из Главнауки.

Когда картина «ожила», искусствоведы по крупицам восстановили ее историю. Написал ее Рафаэль в 1509 году в Риме на заказ для церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Уже после смерти художника она была похищена и лишь спустя 200 лет найдена в итальянском городе Лорето. О ней узнал Наполеон Бонапарт и потребовал в качестве контрибуции. А в Россию картина попала через род промышленников Демидовых. По одной из версий, Николай Демидов, который был посланником во Флоренции, выкупил ее за 6000 золотых монет. По другой – в 1840 году Анатолий Демидов женился на племяннице Наполеона и вместе с этим стал обладателем картины.

О подлинности работы спорили много. «Мадонну» до ее исчезновения в XVI веке несколько раз копировали. По миру ходит около 40 похожих работ. Но нашу еще в 2020-м проверили рентгеном в Государственном Эрмитаже.

- Надпись с именем Рафаэля впаяна в основную краску XVI века, а не написана поверх нее. То есть подпись «Рафаэль Урбинский» была сделана в начале XVI века, - говорит директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева. - Да и старец Иосиф появляется на самом раннем слое, как и описывали современники, жившие в одно время с Рафаэлем.

Если присмотреться к вороту платья, можно увидеть золотую роспись автора «Рафаэль Урбинский» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Если же говорить о стоимости, то цена картины в государственном музее может появиться лишь в том случае, если ее выставят на аукцион. Например, в 2012-м в Лондоне на аукционе Sotheby’s рисунок «Голова молодого Апостола», сделанный Рафаэлем, был продан за рекордные 47,8 миллиона долларов! Можно предположить, что картина из Нижнего Тагила, да еще с такой историей, будет стоить не меньше.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: В Нижнетагильском музее изобразительных искусств, улица Уральская, 7.

Цена билета: 300 рублей.

ИРБИТ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Картины Рубенса воспринимали, как подделку

Музей гравюры и искусства в Ирбите может похвастаться солидной коллекцией работ известных художников. В тринадцати залах выставлены гравюры Альбрехта Дюрера, офорты Франсиско Гойи, Камиля Писсарро, Пьера Ренуара и Эдуарда Мане.

- Наш музей открыли в 1972 году как филиал свердловской картинной галереи. Тогда первый директор и основатель музея Валерий Андреевич Карпов поехал в Москву и Санкт-Петербург в ведущие музеи страны, чтобы попросить для формирования маленького нового музея то, что им не жалко передать, - объясняет завотделом культурно-просветительской работы Музея гравюры и рисунка искусствовед Ирина Малкова. – В 1975 году десять живописных и 86 графических работ было передано нам из Государственного Эрмитажа.

Среди них «Кающаяся Мария Магдалина» Питера Пауля Рубенса и «Портрет инфанты Изабеллы» Антониса ван Дейка.

«Кающаяся Мария Магдалина» Питера Пауля Рубенса попала в Ирбит в 70-х Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Первая картина была написана в 1615 - 1620 годах. К началу XX века она оказалась в коллекции профессора Петербургской медико-хирургической академии Александра Якобсона. После 1917 года советская власть реквизировала картину, она попала в Эрмитаж, где ее посчитали всего лишь копией той картины Рубенса, что выставлена в Вене в Музее истории искусств. Видимо, поэтому в 1975 так легко отдали в Ирбит. Но в 2012 году в ходе реставрации обнаружилось, что это все-таки подлинник, причем написана картина даже раньше венской.

Похожая судьба у «Портрета инфанты Изабеллы» Антониса ван Дейка - ее отдали в Ирбит, так как приняли за копию, сделанную неизвестным художником. Антонис ван Дейк изобразил на картине испанскую инфанту Изабеллу Клару Евгению. Впоследствии он около десяти раз повторял свою же работу, так как испанский двор любил преподносить эту картину в качестве подарка при переговорах. Одна из них в итоге оказалась в России.

«Портрет инфанты Изабеллы» Антониса ван Дейка тоже передали в Ирбит, как копию. Оказалось, что это оригинал Фото: Алексей БУЛАТОВ.

- Екатерина II приобрела этот портрет в составе коллекции Генриха фон Брюля, - уточняет Ирина Малкова. - Она покупала подлинники. А если даже это были копии, то их выполняли первоклассные западноевропейские художники. Поэтому коллекция Эрмитажа, которая формировалась в царское время, была высшего качества.

Но по какой-то причине «Портрет инфанты Изабеллы» приняли за копию. Лишь в 90-х опять же в ходе реставрации выяснилось, что над картиной работал сам Антонис ван Дейк. Обе картины сейчас находятся в постоянной экспозиции музея.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В.А. Карпова, улица Елизарьевых, д. 28 в.

Цена билета: 500 рублей.

ВОРОНЕЖ

Саркофаг Несипахерентахата и античная фреска

На первом этаже Воронежского художественного музея имени Крамского можно увидеть подлинный саркофаг из Египта, которому больше 3000 лет (XVI век до нашей эры). Это один из экспонатов старейшей в России древнеегипетской коллекции ученого-ориенталиста Отто Фридрих фон Рихтера, уроженца Дерпта (города Юрьева, а ныне Тарту). Он одним из первых открыл для современников Египет с его культурой, оказавшись на берегах Нила в 1815 году. Путешественник через год умер, отправить коллекцию отцу в Дерпт. Тот передал ее университету.

Через сто лет Дерптский университет эвакуировали в Воронеж. Так уникальное египетское собрание оказалось в Музее древностей и изящных искусств. Это один из самых значительных египетских памятников XI-X вв. до н.э. не только России, но и Европы. Саркофаг покрыт уникальными ритуальными текстами, а также богато декорирован внутри: крылатыми солнечными дисками, духами ночи, изображением древней богини-защитницы усопших. В нем был похоронен не фараон, а высокопоставленный архитектор и писец с труднопроизносимым именем Несипахерентахат.

Саркофаг Несипахерентахата Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.

В зале «Искусство Античности» можно увидеть во всей красе уникальную италийскую фреску «Возвращение воина», которой нет аналогов в российских собраниях. Фреска старше Христа - ей почти 2,5 тысячи лет. Экспонат представляет собой фрагмент (часть торцевой плиты) гробницы-цисты (каменного ящика, в который помещали тело умершего и погребальные дары). Изображение написано на плите из вулканического туфа. Большинство подобных росписей, которые характерны для гробниц некрополей на территории Южной Италии, хранятся в музеях Пестума, Неаполя, Капуи. В собраниях российских музеев такого нет. В Воронеж эта фреска попала также из Тарту.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: Воронежский художественный музей имени Крамского, проспект Революции, 18/1.

Цена билета – 300 рублей.

ПЕРМЬ

Деревянные боги приняли православие, но чудом дожили до наших дней

Главная коллекция Пермской художественной галереи – уникальное собрание культовой деревянной скульптуры, которую называют «пермскими богами».

Народы, живущие на севере Пермского края, изначально были язычниками. Плоские иконы были непонятны им, поэтому даже перейдя в православие, они молились не на иконы, а вырезали из дерева фигуры Иисуса и святых. В лицах богов очень узнаваемы черты местных жителей: узкий разрез глаз, ярко выраженные надбровные дуги.

Православная церковь отрицательно относилась к деревянным изображениям. В фильме «Сердце Пармы» епископ Иона, прибыв в Чердынь, первым делом посещает церковь и видит там не иконы, а вырезанные из дерева скульптуры Христа и святых. Взбешенный епископ посохом разносит этих «идолов».

Пермские боги Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ.

«Пермские боги» могли не дожить до наших дней - скорее всего, их уничтожили бы во времена борьбы с религией. Но в 1920-е годы хранитель Пермской галереи Николай Серебренников организовал экспедиции по старинным селам, собирая уникальные скульптуры. Всего было собрано 195 «пермских богов».

Сейчас в фондах галереи более 500 экспонатов, 156 из которых экспонируются в новом здании галереи. Специально для них создан зал под стеклянной крышей, стилизованный под храмовое пространство.

Уникальные экспонаты - скульптурная группа «Христос в темнице», грандиозное деревянное изваяние Саваофа и изображение Николы Можайского.

«Пермские боги» признаны художественными шедеврами мирового уровня.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: Пермская галерея: г. Пермь, ул. Советская, 1, корпус 5.

Цена билетов: 500 рублей, для льготников: 250 рублей, дети до 14 лет – бесплатно.

КРЫМ

Античные доспехи и золото из Царского кургана

В эпоху античности Крым был важным центром греческой, а затем и древнеримской цивилизации. Поэтому на полуострове и сохранилось много артефактов той эпохи.

Уникальный артефакт был найден в 1837 году директором Керченского музея Антоном Ашиком в кургане. Маска из листового золота в натуральную величину изображает человеческое лицо. Предположительно, она принадлежала члену царской династии Боспорского царства. В захоронении также обнаружены серебряные и бронзовые сосуды, золотые украшения, бляшки и конская узда с сарматскими знаками. Аналогичные предметы античного искусства из золота на аукционах уходят за миллионов долларов.

В Пантикапее и его окрестностях найдены римские шлемы. Связаны они с римским военным присутствием в регионе в I веке до н.э. – I веке н.э. Если подобные вещицы попадают на аукционы, их оценивают в 100 - 500 тысяч долларов, но керченские экземпляры уникальны.

Еще одна жемчужина - беломраморное изваяние Зевса, раньше оно украшало храм в боспорском городе-крепости Артезиан. Изображала не просто Зевса, а обожествленного царя Боспора Фарнака II. Голова найдена в 2023 году, плечо, кисть и драпировки - в 2024-м. На одном из фрагментов обнаружены загадочные знаки, нацарапанные древним паломником. Античные беломраморные статуи богов - одни из самых дорогих предметов на мировом арт-рынке.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, г. Керчь, ул.Свердлова, 22.

Цена билета: Стоимость экскурсии для взрослых - 450 руб.

ТЫВА

Сокровища Долины царей

Долина царей – место, где скифские правители обрели покой в курганах. Первые раскопки здесь начались в 1916 году, но главная сенсация ждала впереди. В 2001 году российско-германская экспедиция приступила к исследованию кургана Аржаан-2. Удача улыбнулась ученым: они обнаружили нетронутую гробницу царской четы. В подземном срубе из лиственницы, построенном около 2700 лет назад, покоились мужчина и женщина. Их одежды украшали тысячи золотых бляшек в скифо-сибирском зверином стиле. На шее царя была гривна весом более полутора килограммов. Рядом нашли украшения царицы: изящные шпильки и пектораль (массивное нагрудное украшение).

Всего из кургана извлекли 11 551 предмет. 5700 из них выполнены из золота, общий вес драгметалла - более 20 кг. Страховая сумма коллекции – 44 миллиона долларов США на 2008 год. Это не рыночная цена предметов, а сумма выплаты в случае утраты или повреждения экспонатов.

Сокровища Долины царей Фото: Иван МАКЕЕВ.

Основная часть находок экспонируется в Национальном музее Тувы, другая – в Эрмитаже. Драгоценные экспонаты хранятся за бронированными стеклами и дверями, на входе в «золотой зал» дежурит вооруженная охрана.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: Национальный музей Тувы, город Кызыл, ул. Титова, 30.

Цена билета: 250 рублей.

БАШКОРТОСТАН, УФА

Золото скифов и сарматов

В уфимском Музее археологии и этнографии хранится коллекция из кургана древних кочевников сарматов, раскопки которого стали сенсацией. В 1987-1988 годах башкирский археолог Анатолий Пшеничнюк обнаружил около села Филипповка в Оренбургской области «царский курган», а в нем коллекцию золотых изделий, датированную IV–V веками до нашей эры. Артефакты стали основой для музейной композиции «Золотые олени Евразии». Такое название получила серия крупных международных выставок, которая колесила по миру с начала 2000-х годов.

Выставка «Золотые олени Евразии» объединяла коллекцию предметов из «царских» курганов Причерноморья, Кавказа и Алтая, а также «скифское золото» и «сарматское золото» из Филипповских курганов. Всего в экспозиции около 224 экспонатов, и в рамках мирового тура она выставлялась в крупнейших музеях Италии, Германии и США. Коллекция из Филипповских курганов имеет общий вес около 30 кг и, если бы оценивали только стоимость металла, то все предметы могли стоить примерно 350 миллионов рублей.

В Музее археологии и этнографии можно увидеть древнее золото сарматов. Фото: Юлия СМИРНОВА.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: Музей археологии и этнографии в Уфе, ул. Карла Маркса, 6

Цена билета: 300 рублей, пенсионерам и владельцам «Пушкинской карты» - 150 рублей.

БРЯНCК

Венеры палеолита - женская красота глазами первобытного человека

Эти статуэтки, вырезанные из кости или камня, считаются самыми первыми в истории изображениями человеческого тела. Внешность барышень вопиющим образом не соответствует современным канонам красоты. Но в этом и заключается их уникальность: благодаря Венерам палеолита мы можем заглянуть в прошлое на десятки тысяч лет назад и узнать какими были представления о прекрасном у первобытных людей. Ученые до сих пор спорят, зачем наши предки делали такие фигурки. Существует мнение, что Венеры - своего рода палеолитическая эротика. Другие ученые полагают, что рубенсовские формы красавиц носят ритуальный характер и связаны с плодородием, сексуальностью, плодовитостью,,это своего рода предшественницы культа Богини-матери. Есть теория, которая утверждает, что фигурки были медицинским пособием по беременности и родам

Всего археологами было найдено около двухсот статуэток. Все главные мировые находки признаны национальным и общечеловеческим достоянием и выставлены в лучших музеях своих стран. На долю России приходится значительная часть Венер. Их находят в Костенках (Воронежская область) - это знаменитый комплекс, объединяющий десятки стоянок древнего человека, их возраст от 45 000 до 15 000 лет. В Авдеево (Курская область) обнаружена красавица каменного века с тщательно проработанными чертами лица и прической.

Венера Палеолита. Фото: Александр Пахунов, Институт археологии РАН

В раскопах знаменитой Мальтинской стоянки древнего человека (Иркутская область) найдено около 30 антропоморфных фигурок, которые заметно отличаются от пышнотелых европейских Венер. Сибирские дамы - стройные, с вытянутыми пропорциями, и в отличие от “европеек” они одетые: наготу прикрывают симпатичные комбинезончики с капюшонами.

Большинство наших Венер выставлены в столичных музеях - Эрмитаже, Кунсткамере (Санкт-Петербург) и Государственном историческом музее Москвы. В региональных музеях тоже можно найти оригиналы. В Брянске выставлена знаменитая Брянская Венера, найденная на стоянке Хотылево. Палеолитических статуэток такой степени сохранности в мире лишь несколько десятков (обычно фигурки ломали и “хоронили” в ямах).

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: Брянский государственный краеведческий музей, площадь Партизан, дом 6.

Цена билета: от 150 рублей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке