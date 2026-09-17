Дарья Мороз, потерявшая в прошлом году своего отца, режиссера Юрия Мороза, выбрала для выступления «Воскресение» Льва Николаевича Толстого. Фото: пресс-служба Никиты Карстена

В стенах театра Маяковского классика встретилась с современной модой: стилист Никита Карстен и YouWanna представили модную коллаборацию. Звездный дизайнер и стилист, создающий образы Ольге Бузовой, Ирине Понаровской и другим знаменитым дивам, уже не первый год выпускает модные коллекции.

Фото: пресс-служба Никиты Карстена

Дарья Мороз вышла в свет без макияжа Актриса прочитала трагичные строки Толстого

На сей раз Никита решил провести вечер в формате литературного салона. На театральной сцене стояли манекены в нарядах из последней коллекции Карстена, а на кресле, расположенном неподалеку от модных экспонатов, восседали знаменитые актрисы, которые в этот вечер по очереди читали строки из произведений Льва Толстого.

Фото: пресс-служба Никиты Карстена

Дарья Мороз, потерявшая в прошлом году своего отца, режиссера Юрия Мороза, выбрала для выступления «Воскресение» Льва Николаевича. После смерти отца актриса редко появляется в свете, но сделала исключение для знаменитого стилиста. Мороз вышла на сцену без макияжа, читала трагические строки Толстого со слезами на глазах. Выступление Дарьи тронуло зрителей и виновника торжества, вручившего актрисе в знак благодарности букет цветов.

Фото: пресс-служба Никиты Карстена

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