«Парень секонд-хенд ищет невинную. Б/у не предлагать»

Опытная женщина - для некоторых ядовитая красная лампочка. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Наткнешься на такое в соцсетях и ахнешь: так вот что у мужчин в голове на самом деле. «Никаких сантиментов, - предупредил автор этого письма. - Только сталь фактов и огонь логики!»

Огонь у него вот какой. Автор честно обосновал, почему мужчинам не стыдно требовать себе в спутницы именно девственницу. Читаем: «Забудьте про толерантность. Забудьте про «тело женщины - ее дело». Мы будем говорить о том, о чем молчат, но что решает все. О том первобытном чувстве брезгливости, которое поднимается из желудка к горлу, когда мужчина узнаёт, что его женщина прошла через десятки чужих рук. Это называют предрассудком. А я называю это голосом крови. Инстинктивной бухгалтерией. Потому что мужчина - не романтик, а стратег продолжения рода. Его древнейшая программа: вложить силы, защиту, ресурсы - и быть максимально уверенным, что ребенок носит его гены, а не гены неизвестного самца из прошлого. И уж если ты готов взять на себя ответственность за такую женщину, ты должен стать настолько мощным центром ее вселенной, чтобы все те тени из прошлого просто сгорели в свете твоего авторитета».

В кратком пересказе: опытная женщина - ядовитая красная лампочка. А мужчина должен быть первооткрывателем, а не очередным туристом на протоптанной тропе. Иначе ее прошлое лишит его уверенности в себе. Поэтому «быть современным» - значит предавать самого себя и свою древнюю сакральную программу. Дальше там еще много красивых слов нагорожено, романы бы писать этому мужчине. Возможно, и пишет. Но, сам не заметив, он проговаривается: опытная женщина лишает меня уверенности.

К чести мужчин, лайкнули они этот крик души всего 303 раза, хотя прочтений - несколько тысяч. И вот что пишут в ответ.

А ЕСЛИ САМ ЗАЛАПАННЫЙ?

Иван:

«Это что я сейчас прочитал? Как будто говорит маленький, испуганный и закомплексованный ребенок. Как же так, меня с кем-то сравнивать будут!

Я в первом браке женился на невинной однокласснице, у которой до меня ни с кем ничего не было. И очень быстро понял, что чистота не равна физиологии. Ничего невинного в этом человеке не было. Все мысли только о том, как бы что-то оттяпать себе, обманом или агрессией, и вся ее семья такая. К телу меня допускала по великой милости. Чуть что - попреки: я себя для тебя берегла, а ты!

С тех пор я эту дурь про невинность из головы выкинул, второй раз женился уже в 35, тоже на ровеснице, и счастлив. Ее дочку вырастил как свою, еще двоих пацанов родили, и никто другой мне не нужен. Мы вместе пережили ипотеку и два ремонта. Это мой тыл. При чем здесь ее и мое прошлое?»

Ольга:

«Рассуждает о контроле над женщиной обычно тот, кто и за себя-то ответственность нести не может. Контролеры вы наши великие. Считаю, что девственницы должны доставаться только девственникам. И у молодежи сейчас, кстати, это модно, они вообще не торопятся «набираться опыта». Не о девственности надо речь вести, а о целомудрии, а это несколько другая история. Залапанный мужчина секонд-хенд тоже вызывает гадливость, а вы как думали? Если он сам шалава, то какой из него хранитель традиций и семейный стратег? В любой момент бросит и уйдет искать новую девственницу».

ЖДУТ ПРИНЦА, СПЯТ С ДВОРЕЦКИМ

Кошка в лукошке:

«Я выходила замуж невинной. Муж поначалу восторгался, потом ворчать начал - бревно бревном, ничего не умеешь. Научи, говорю. В ответ опять крик: у тебя что, подруг нет? Они тебе подсказать не могут, как мужчине удовольствие доставить? Ругались мы из-за этого сильно, в итоге развелись. И только во втором браке я поняла, что бревном-то, оказывается, была не я. Но это же так удобно: во всем обвинить женщину, а ей и сравнить не с кем, она поверит.

Девчонки и сегодня по-прежнему ждут принца, но спят с дворецким. Чего время терять, простой не оплачивают».

Мудрый птеродактиль:

«Вот так женишься на девственнице, а ей потом придет в голову, что ей сравнить не с кем. И как побежит сравнивать… Так что это вообще не гарантия верности в браке. Скорее наоборот».

ВСЕ, ЧТО НЕ ПРИКОЛОЧЕНО

Полина:

«Мужчины, вы же сами тащите в постель все, что не приколочено. Добиваетесь этого хитростью, обманом, шантажом, агрессией.

Откуда же тогда взяться такому количеству девственниц, чтоб на всех хватило?

Это просто математически невозможно.

Чисто арифметически не получится у мужчины, имеющего в прошлом, ну допустим, 20 - 30 партнерш, отыскать девственницу в жены. Тем более если такое желание у вас - через одного. И все почему-то мечтают: вот я до «полтинника» погуляю, а тем временем для меня невинная барышня подрастет, тогда и женюсь. Подрастет, но вокруг нее очередные «гуляки» помоложе, которые вас опередят».

Крейсер «Аврора:

«Вроде в одних и тех же школах учимся, но такое впечатление, что мальчишки не только математику, но и уроки биологии прогуливают. Повзрослеют - и начинают нести чушь про телегонию. И это те же самые мужчины, которые, встретив невинность, пугаются: раз до 25 лет у нее никого не было, что-то с ней не так».

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