Москва не делит пациентов на своих и чужих

Мэр Москвы Сергей Собянин вручает награду врачу скорой помощи Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф- Михаилу Курбанову. Фото: Владимир НОВИКОВ/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным медикам, которые в составе выездных бригад помогали жителям Донецкой и Луганской народных республик. Отличившиеся врачи, медицинские сестры и фельдшеры получили почетный знак «Заслуженный врач города Москвы» и звание «Почетный медицинский работник города Москвы».

«Спасибо врачам московских клиник, которые стали, как и во времена Второй мировой войны, главным госпиталем нашей страны, — сказал Сергей Собянин. - Тысячи наших бойцов получают качественную помощь. Спасибо вам огромное, поздравляю вас с заслуженными наградами».

Среди награжденных — представители больницы имени Д.Д. Плетнева, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, больницы имени Ф.И. Иноземцева, больницы имени В.В. Вересаева, центра «Коммунарка», НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Клиники доктора Рошаля и Центра медицины катастроф.

Фото: Владимир НОВИКОВ/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото: Владимир НОВИКОВ/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото: Владимир НОВИКОВ/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото: Владимир НОВИКОВ/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото: Владимир НОВИКОВ/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото: Владимир НОВИКОВ/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«ИНДИКАТОР ТОГО, ЧТО ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО»

Врач — анестезиолог-реаниматолог Клиники доктора Рошаля Михаил Давыдов поблагодарил за высокую оценку труда. «Когда мы туда уезжали, перед нами была поставлена задача просто хорошо выполнить свою работу. И эта награда, я считаю, индикатор того, что задание мы выполнили», — отметил он.

С 2022 года Москва оказывает значительную часть медицинской помощи жителям Донбасса. В ДНР и ЛНР работают мультидисциплинарные бригады из ведущих столичных клиник. В их составе — анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги, травматологи-ортопеды, офтальмологи и другие специалисты. График — сменный, двухнедельный.

«С 2022-го в служебных командировках в Донбассе побывали почти 1,4 тысячи специалистов из 61 городской медицинской организации. Они выполнили больше 31 тысячи операций, провели свыше 95 тысяч консультаций пациентов», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В 2022–2023 годах московские врачи выезжали в ЛНР для профилактических осмотров детей. Они осмотрели более 11,3 тысячи юных пациентов и при необходимости дали рекомендации по углубленному обследованию и лечению.

Москва помогала проектировать, открывать и сопровождать работу медицинских учреждений в ДНР и ЛНР. Среди них — Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В.К. Чайки, Луганская городская поликлиника № 12 и диагностический центр республиканской клинической больницы имени М.И. Калинина в Донецке.

В новые регионы направили гуманитарную помощь: 1,72 миллиона упаковок лекарств, 6,87 миллиона единиц расходных материалов, 5,2 тысячи единиц медицинских изделий и 6,8 тысячи единиц немедицинских. Кроме того, столичные стационары приняли больше семи тысяч жителей республик.

ИИ НА ВСЮ СТРАНУ

В 2024 году в Москве по поручению Президента РФ была создана цифровая платформа «МосМедИИ». Она дала медицинским организациям страны возможность удаленно анализировать лучевые исследования с применением искусственного интеллекта. Меньше чем за три года через систему прошло более 18 млн исследований в разных регионах России.

Сегодня платформой пользуются 2,5 тыс. медорганизаций из 75 регионов, а также ряд федеральных центров, включая Федеральное медико-биологическое агентство и Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова.

Ежемесячно в Москве обрабатывается 1,4 млн исследований. Из них 1,1 млн — около 80% — поступают из других регионов России. По оценкам, это четверть всех снимков, которые делают в стране.

«МосМедИИ» предлагает регионам 18 ИИ-сервисов для расшифровки компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Большинство из них комплексные и способны выявить на одном снимке до 14 различных патологий. Среди диагностируемых заболеваний и состояний — ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, внутричерепное кровоизлияние, пневмоторакс, злокачественные образования легких, эмфизема легких, очаги затемнения в грудной клетке, рак молочной железы, перелом ребер, аневризма аорты и другие.

Подключение медицинских организаций из регионов осуществляется через единую точку доступа. Платформа бесплатная. Региональный орган здравоохранения сам решает, какие ИИ-сервисы подключить. Принцип работы простой: регион отправляет снимок и получает предварительное заключение с указанием диагноза. Большинство изображений обрабатывается в течение пяти минут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В выездной бригаде – на своем месте

Михаил Курбанов, врач скорой помощи Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф. Фото: Департамент здравоохранения города Москвы

Михаил Курбанов – врач скорой помощи Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф, который получил награду из рук Сергея Собянина. Работает в экстренной медицине с 1991 года. За это время он прошёл путь от фельдшера до врача и заведующего подстанцией, а затем вернулся к работе в выездной бригаде, потому что именно там чувствует себя на своём месте. Активно работал в горячих точках на новых территориях.