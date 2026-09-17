На Украине подготовку к зиме перенесли на декабрь. Осталось узнать, какого года

Зеленский не устает просить денег у ЕС и США Фото: REUTERS.

Дружный и дикий хор украинских попрошаек сотрясает всю Европу, а его отзвуки доносятся и до лужайки перед Белым домом в окрестностях славной американской реки Потомак. «Дайте денег!» - взбесившейся гиеной рычит Зеленский. «Дайте денег!» - слаженным хором с утра до вечера поют депутаты Верховной рады Украины. «Денег нет, так дайте денег!» - солирует новый премьер-министр Украины Корецкий в правительстве. А министр финансов уже объявил, что с этого момента на Украине финансируются только бюджетники и военные действия. Все остальные расходы – побоку.

Причем, у всех суммы разные. Зеленский просит быстро и немедленно выделить ему на боевые действия 27 млрд. долларов, в размере которых якобы образовалась дыра в бюджете. У депутатов запросы поскромнее – дескать, не хватает даже на зарплаты ВСУшникам, чтобы закрыть полностью два ближайших месяца. А глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сегодня и вовсе заявила, что расходы в сумме 39 миллиардов гривен (не долларов - !) которые правительство запланировало потратить, в том числе, и на подготовку к зиме (а сначала обещали и все 200 млрд. на эти цели), решили отложить на декабрь.

- Минфин внес изменения в расписание государственного бюджета и перенес некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц; это строительство укрытий в больницах и школах; защита энергетики; строительство социального жилья и так далее, – рассказала Пидласа. Причем, основная часть этих расходов должна была лечь на подготовку энергетики к зиме – порядка 27-29 млрд. гривен.

Каково это – начать подготовку к зиме в декабре?! Когда, если по-хорошему, начало этого процесса должно было произойти сразу после окончания прошлого отопительного сезона, в апреле, на худой конец, в мае. А тут, получается, как только уже придет зима, так и начнут к ней готовиться. Причем, Пидласа не стала приукрашивать действительность и пояснила еще, что отсрочка до декабря может означать, что эти программы вообще не будут финансировать в этом году. Как, скорее всего, и произойдет. И это на фоне повальных панических сообщений о предстоящей «черной зиме» для населения Украины и разброса мнений о том, где лучше попытаться ее пережить – в деревне, на Западной Украине или, вообще, в Европе. В общем, осталось лишь уточнить, в декабре какого года начнется на Украине подготовка к зиме.

На самом деле деньги на Украине есть. Есть и на боевые действия, есть и на подготовку к зиме. Называются они, если по-старому, «золотовалютные резервы». И составляют около 51 млрд. долларов США. Даже если учесть, что значительная часть – мусорные бумаги, необходимые суммы можно наскрести. Уж на подготовку к зиме – совершенно точно. Более того, в начале российской СВО Киев уже залезал в свои ЗВР.

Можно даже не трогать сами резервы, а под их залог взять кредит. Любой коммерческий банк, что зарубежный, что украинский будет рад выдать кредит под такое обеспечение. Другое дело, что для Зеленского потребности населения находятся даже не на втором, а на четвертом , пятом или еще каком-то планах. Более того, чем хуже придется населению во время зимы, тем более жалостно и нагло будет попрошайничать Зеленский, как нищий сифилитик на паперти, демонстративно выворачивающий свои язвы на публику. Это один из его главных расчетов на будущую зиму, чтобы обеспечить себе успех у публики, которая должна будет осыпать его долларами, евро и противоракетами к ЗРК «Пэтриот».

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