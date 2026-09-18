Как купить запущенный дом и превратить его в уютную усадьбу

Ремонт еще не закончен, но в доме уже можно жить. Фото: Личный архив Елены Пензиной

У всех, кто мечтает о собственном доме, бывает примерно так. Долго выбираешь, потому что денег в обрез, а хочется и участок с цветущими деревьями, и веранду. И полы, чтоб ходить босиком и чувствовать тепло дерева. И… да много чего хочется, потому что это же дом вашей мечты. Но попадается все не то. И вдруг понимаешь - вот. Он. Требует переделок, вложений, сил, но зато какой участок! Какие потолки! И вы с семьей решаетесь: берем. Хотим жить именно здесь.

ДВЕ СОБАКИ В НАГРУЗКУ

Именно так случилось у популярного блогера Елены Пензиной. Хотя блог с сотнями тысяч подписчиков - это было уже потом. А сначала обычная магаданская девочка окончила художественную академию имени Строганова. Стала художником-реставратором по металлу, во время учебы участвовала в восстановлении экспонатов Исторического музея Кремля. А потом работала в Госхранилище драгоценных камней и металлов России.

Так вот, дом. Искали долго. И вдруг - бывшая зимняя дача известного архитектора. Постройка 40-х годов прошлого века, требующая ремонта водопровода и отопления. С неработающей канализацией… На участке когда-то был разбит французский парк, но остались только несколько заброшенных лип, а пруды превратились в болота.

Вместе с домом отдавали двух старых собак, Кузю и Чапу, с условием, что они доживут век там, где привыкли.

Купили дом. Стали переделывать «под себя».

О том, как все это происходило, Лена написала книгу «Снести или спасти. Когда ремонт - повод для любви, а не для развода». Книга недавно вышла в издательстве «Комсомольская правда» и уже собирает восторженные отзывы читателей. Это буквально пошаговое руководство: с чего начать, куда двигаться, если объем работы огромный и до дома мечты пока далеко.

СТЕНЫ, ВОДА И АНТИКВАРИАТ

Лена рассказывает, как переносили стены и лестницу, решали проблемы с водой, стелили полы, меняли проводку, утепляли… Читать все это увлекательно. Входит в старый дом профессиональный реставратор - а там разруха, но при этом высокие потолки, сохранились красивые старые карнизы, и остатки террасы с колоннами, и повсюду старые вещи, буквально антикварные. Латунный таз для варенья конца XIX века. Дамское платье из шелка 1900-х годов. Его ровесник - бронзовый светильник. Пять кладовок в доме были забиты винтажными сокровищами, которые рука не поднималась выбросить. И Лена занялась их восстановлением одновременно с ремонтом дома и обустройством участка.

- Самым сложным в ремонте было жить в нем, - говорит она. - Когда каждый день убираешь пыль, а завтра, после новых работ, как будто ничего и не убирали. Когда нет постоянной кухни и ты ужинаешь то в ванной, то на веранде, то в коридоре. Муж рано утром уезжал на работу, чтоб успеть там помыться до начала дня…

Старинная швейная машинка «Зингер» теперь отлично служит в ванной. Фото: Личный архив Елены Пензиной

Но уже через год в доме можно было более-менее жить. А спустя три года, хотя ремонт еще в процессе, хочется бесконечно разглядывать эти фото - и восстановленного дома, и множества красивых вещей, получивших вторую жизнь. Столик от швейной машинки «Зингер» с чугунным литьем стал основанием для раковины в ванной. Винтажные люстры и латунные светильники в стиле ар-деко снова работают. А в комнате сына сделали настоящий домик на дереве, о котором мальчик мечтал, - потолки позволяют.

- С возрастом начинаешь ценить не роскошь, а атмосферу: старое дерево, теплый свет, тихий вечер дома и семью рядом, - говорит автор.

Даже просто полистать за чашкой кофе такую книгу, разглядывая иллюстрации из серии «было - стало», очень приятно. А для тех, кто затеял ремонт и переделку, она просто необходима. Потому что учит главному: не бояться. В жизни не все складывается, как изначально хотелось. Иногда обстоятельства заставляют менять стратегию. Но у этой семьи получилось, и у вас получится. А еще книга заражает идеями и предостерегает от многих ошибок. Уж поверьте людям, которые этот путь прошли.

СОВЕТ АВТОРА

«Самое главное в доме - это фундамент, стены и крыша. Обращать внимание на них, приглашать специалиста перед покупкой старого дома. Обязательно вникать во все процессы ремонта, даже если нанимаешь специалистов. Как показывает практика, часто специалисты оказываются неквалифицированными и могут нанести вред вашему дому. Закладывая бюджет на ремонт, умножайте его на три, возможно, тогда вы приблизитесь к реальной цифре».

РЕКОМЕНДАЦИИ НОВИЧКАМ

Выбор клея для ремонта мебели - ключевой момент. Правильный выбор - костный, мездровый. Он совместим со старой мебелью и оставляет возможность все переделать, если что. Столярный клей допустим, но работать с ним нужно аккуратно.

Для перетяжки стульев, диванов нужен особый поролон для мебели. Он более упругий, чем обычный.

Многие хорошие инструменты стоят недешево, но экономят время. Пригодятся орбитальная шлифовальная машина, углошлифовальная, перфоратор, лобзик. И ручные: отвертки, пассатижи, шпатели, наждачная бумага, пила по дереву и металлу.

А вот без чего можно обойтись, особенно новичку:

фрезер;

цикля (классная вещь, но заменяется шлифовкой);

краскопульт;

циркулярная пила.

А еще вы научитесь приводить в порядок старые вещи, убирать старый лак с покрытий, перетягивать новой тканью стулья и пр.