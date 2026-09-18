Глобальное округление: Земля меняет свою форму

Плоские «макушки» Земли становятся более выпуклыми. Фото: Media Union/Shutterstock/Fotodom

- Полюса нашей планеты ускоренно поднимаются, а экватор, наоборот, опускается, - сообщил Кристофер Коцакис из Университета Аристотеля в Салониках (Греция).

Как пояснил ученый в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth, «общая форма твердой Земли становится немного менее плоской».

Земля когда-то и в самом деле была плоской. Ну, почти

Немного истории. В том, что наша планета не шар, а плоский диск диаметром примерно 40 тысяч километров, уверят приколисты-конспирологи, которые отстаивают и продвигают теорию «Плоской Земли». Последователи вопиющей антинаучной идеи считают фото из космоса ничего не доказывающими - потому что, мол, все они сфальсифицированы космическими агентствами, участвующими в глобальном заговоре.

Тем не менее, не смотря на всю дурь, в доводах «плоскоземельщиков» всё же имеется рациональное зерно. Пару лет назад его нашли британские ученые Университета Центрального Ланкашира (University of Central Lancashire).

Считается, что планеты рождаются из вещества газопылевых дисков, окружающих звезды. Так около 5 миллиардов лет назад сформировались те, которые образовали, в итоге, Солнечную систему. Включая Землю.

Исследователи смоделировали на компьютере «процесс творения», ожидая, что планеты появятся на свет в виде сфер. То есть, сразу станут шариками. А они зародились почти плоскими.

Земля только с виду кажется круглой. На самом деле, если точно измерить, она кривая.

Значит, и Земля поначалу тоже не была круглой.

Из британского моделирования следует, что наша планета изначально была плоской – сплюснутой у полюсов аж на 90 процентов. Как и её соседи по Солнечной системе, которые округлились со временем.

«Родовые травмы» сохранились: Земля до сих пор не стала идеальной сферой. Она по-прежнему сплющена с полюсов – правда, едва заметно, примерно на 0,3 процента. Юпитер – чуть больше – на 6 процентов, а Сатурн на целых 10 процентов.

Крутится-вертится шар голубой…

И Коцакис не сбрендил. Он проанализировал данные, которые непрерывно поставляла и поставляет глобальная навигационная система (Global Navigation Satellite System - GNSS). Ее датчики отслеживают малейшие вертикальные движения земной поверхности. Оказалось, что Земля округляется с нарастающей скоростью.

С 1997 по 2000 год полюса нашей планеты поднимались примерно на 0,5 миллиметра в год.

К 2015 году скорость подъема выросла до 1 миллиметра в год.

В районе экватора «земная твердь» опускалась примерно с той же скоростью, с которой выпячивалась в полярных районах.

Глобальное округление греческий ученый, конечно же, связывает с глобальным потеплением. Суша, освобождаясь от тяжести покрывающих ее льдов, постепенно поднимается. Выпирает из мантии, куда ее вдавливала колоссальная масса.

Интенсивнее всего ледяной покров сокращается в полярных районах - стекает в океан талой водой. На Севере лед исчезает главным образом с территории Гренландии, на Юге - с Антарктиды.

Экватор опускается в результате перераспределения воды в мировом океане. На экваторе ее становится больше – в том числе и за счет центробежной силы, возникающей в результате вращения Земли вокруг своей оси. Возрастающая масса сильнее вдавливает в мантию океанское дно.

Основной вклад в округление Земли вносят Гренландия и Антарктида – в основном тем, что становятся легче.

Побочный эффект: всемирный потоп

C 1970 года ледники Гренландии и Антарктиды стали легче на 11 с лишним триллионов тонн. Уровень мирового океана повысился более, чем на 3 сантиметра – главным образом за счет подъема суши и сползания льда в воду. «Вклад» Гренландии – почти 2 сантиметра. Антарктиды – чуть больше сантиметра.

И это – не теоретические рассуждения, а данные, собранные с 27 спутников за более чем 50 лет наблюдений. Результаты их анализа и соответствующие обобщения опубликовал журнал Scientific Data в статье, под которой подписались 58 ученых-климатологов разных стран.

А будет еще хуже, пугают американские и канадские гляциологи. Они предрекают, что, лишившись льда, антарктические острова, которые лежат в основе Южного континента, могут подняться чуть ли не на 100 с лишним метров. Со всеми, пардон за каламбур, вытекающими последствиями.

Вначале ученые полагали, что вытесненная вода даст 20 дополнительных процентов к уровню, прогнозируемому за счет притока талой воды.

В 2021 году те же авторы в журнале Science Advances грозили 30-процентной прибавкой.

В 2024 году в том же журнале они же, ведомые Натальей Гомес (Natalya Gomez) из Университета Макгилла (McGill University), уже уверяли, что уточнили расчеты и пришли к выводу: дополнительный прирост может составить аж 40 процентов.

Согласно самому «мокрому» прогнозу, полученному в результате 3D-моделирования, к 2500 году уровень Мирового океана поднимется на 19,5 метров относительно нынешнего. И это без учета Гренландии - её в расчеты пока не включили. Так что итог может быть еще более внушительным. В смысле надвигающегося «половодья». Одно радует: Земля станет еще более круглой.

КСТАТИ

Крым станет островом

Географы в свое время показали, как будет выглядеть наша планета, если на ней растают все льды, а уровень Мирового океана поднимется согласно самым катастрофическим прогнозам на 70 метров. Серию «послепотопных» карт обнародовал журнал National Geographic. Белой линией на них обозначены границы суши до потопа.

Глобальное потепление превратит полуостров Крым в остров. Но не скоро - лет 100-200 он еще побудет полуостровом.

У нас единым водоемом станут Черное, Каспийское и Аральское моря. Затопленным будет все Поволжье. Глубоко под водой окажется Астрахань. Равно, как и Санкт-Петербург. Никакая дамба его уже больше не спасет. Море с островами и полуостровами образуется в Сибири - там, где до потопа текла Обь. Крым станет островом. Крымский мост придется достраивать.

Но это все - именно что «если».

Подробнее в нашем материале.

О том, как изменяется форма ядра Земли, читайте наш материал.

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