Анна и Денис планируют пожениться в следующем году. Фото: Личный архив Анны Семенович

Анна Семенович уже третий год живет в гражданском браке с Денисом Шреером. Артистка и ее возлюбленный почти ровесники: Анне - 46, Денису - 45. Избранник певицы занимается строительным бизнесом. С Семенович он случайно познакомился в ресторане. Официально Шреер был женат, хотя давно расстался с бывшей. От первого брака у бизнесмена есть сын, мальчик живет с мамой в Германии. Недавно Денис получил развод и сделал Анне предложение руки и сердца.

В соцсетях певица поделилась снимками: любимый подарил ей кольцо с внушительным бриллиантом по цене столичной двушки (в бутиках в зависимости от каратности его стоимость варьируется от 15 до 20 млн рублей. - Прим. ред.). Первое интервью после помолвки счастливая невеста дала сайту KP.RU.

Анна Семенович уже третий год живет в гражданском браке с Денисом Шреером Фото: Личный архив.

Предложение на кухне

- Поздравляем с помолвкой! Как себя ощущаете в статусе невесты? Все-таки для вас это будет первый брак.

- Ощущаю себя прекрасно. Когда тебе делает предложение любимый мужчина, это очень радует.

- Кольцо, конечно, впечатляет. А как и где было сделано предложение?

- Кольцо действительно фантастическое. Даже не ожидала, что любимый подарит мне такое украшение. Форма камня - груша - мне очень нравится. Думаю, кольцо от Graff - мечта каждой женщины. Потом оно наверняка станет фамильной реликвией, которая перейдет нашим детям.

кольцо с бриллиантом по цене столичной двушки (в бутиках в зависимости от каратности его стоимость варьируется от 15 до 20 млн руб.)

Я догадывалась, что получу предложение от Дениса. Но не думала, что это произойдет дома, на кухне. Когда мы собирались на мероприятие, уже практически выходили из дома, ко мне подошел Денис. Говорит: «У меня к тебе есть только один, последний вопрос». Таким серьезным тоном, что я даже немножко испугалась. Спрашивает: «Будешь моей женой?» И открывает коробочку с кольцом. Я сначала подумала, что это розыгрыш. Потом очень растрогалась и приняла предложение. Позже Денис признался: «Я не хотел, чтобы это было публично, потому что ты известный человек, кто-то может это снять, выложить в соцсетях... Поэтому подумал, что лучше это сделать дома».

Артистка и ее возлюбленный почти ровесники: Анне - 46, Денису - 45 Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Одно торжество - в Германии, другое - в России

- Какой будет ваша свадьба?

- Пока мы хотим сделать праздничный ужин в честь помолвки для близких друзей. Свадьба будет в следующем году, потому что осенью и зимой у артистов самые плотные рабочие месяцы. У Дениса тоже сейчас открывается серьезный бизнес, ему надо тратить много сил на работу. Поэтому свадьбу сделаем чуть позже. Родители Дениса живут в Германии, его папа, к сожалению, не очень хорошо себя чувствует, ему сложно летать куда-то. Думаю, мы устроим несколько свадеб. Может быть, сначала отгуляем у родителей Дениса в Германии, потом отметим в России. Я не хочу огромную свадьбу на 150 человек. Хочется, чтобы пришли самые близкие люди. Может быть, даже сделаем вторую свадьбу не в Москве, а в Сочи, где тепло и море... Идей много, пока не решили.

- Как ваши родители восприняли новость о помолвке? Они не переживали, когда читали скандальные заголовки о вашей паре?

- Я больше 20 лет в шоу-бизнесе, каких только небылиц про меня не писали! Папа и мама привыкли. А так, конечно, все мои близкие и друзья рады за нас. Первые поздравления были от моих подруг - Насти Гребенкиной и Тани Навки.

- Где будете жить после свадьбы?

- Пока в центре Москвы, в квартире, потому что по работе всем так удобнее. Может быть, к лету поедем за город.

Анна Семенович Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Раньше слишком часто выбирала работу»

- Дениса не смущает, что у вас много поклонников и внимания? Обеспеченные мужчины часто ставят артисток перед выбором - или семья, или карьера.

- Ставить меня перед выбором как минимум глупо. Я очень люблю свою работу. И часто в предыдущих отношениях выбирала остаться с работой.

Есть в психологии такое понятие, как тарелка. Делишь ее на четыре части: здоровье - 25%, еще 25% - реализованность, карьера, 25% - дети, семья (остальные 25% - личное пространство, включая увлечения. - Прим. ред.). Человек счастлив тогда, когда у него вся тарелка заполнена. Денис меня любит и хочет, чтобы я была счастлива. Он понимает: если мне говорить - бросай работу, сиди дома, готовь борщи, я просто не смогу такой быть. Я человек, который работает с трех лет. Меня в три года поставили на коньки, так начался мой большой путь труда. Я все в этой жизни заработала сама.

Анна Семенович планирует сыграть две свадьбы Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Конечно, в отношениях надо чем-то жертвовать, чтобы провести время вместе. Денису часто приходится летать в командировки, мне - на концерты. То время, которое мы находим друг для друга, я стараюсь не загружать работой. Мы согласовываем наши планы на неделю. Например, я говорю: «У меня завтра концерт». Он говорит: «Тогда я завтра поеду по рабочим вопросам». Послезавтра мы вместе идем с друзьями ужинать, а мне вдруг предлагают съемку. Сейчас я спокойно отказываю, если эти съемки не вписываются в мой семейный график. Раньше я так не умела, честно скажу. Урабатывалась просто до бессознательного состояния. Когда просыпаешься, как будто не спал, нет сил, а тебе надо лететь на гастроли. Наверное, поэтому у меня и не было такой счастливой личной жизни, потому что я себя слишком растрачивала. Денис научил меня правильно расставлять приоритеты, и я ему за это безумно благодарна.

Жених подарил певице на помолвку кольцо Graff с бриллиантом грушевидной формы. Фото: Личный архив Анны Семенович

- После какого поступка Дениса вы подумали: «Вот мой будущий муж»?

- Я давно уже думала, что хотела бы именно такого мужа. Может быть, конечно, не сразу, как только мы познакомились. Потому что мы до сих пор узнаем друг друга. У каждого человека есть и минусы, и плюсы. Но надо обязательно смотреть на минусы вашего мужчины. Сможете ли вы с ними жить? Минусы Дениса меня не страшат. Так же как и мои минусы не страшат его. Мы можем друг другу что-то простить, понять, поддержать в трудную минуту. Я поняла, что с этим человеком смогу прожить долгую и счастливую жизнь.

- Вы для себя ответили на вопрос, почему Денис выбрал именно вас?

- Мы с ним во многом похожи. Одинаково воспринимаем юмор, одинаково грустим. У нас очень много общего, даже характеры похожи. Плюс, конечно, моя красота его покорила. Я ведь роскошная женщина!

Анна Семенович Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бывшая жена тоже помолвлена

- Вы поддержали Дениса, когда у него был конфликт с бывшей женой. Удалось ему наладить контакт с ней?

- Да, была история с бывшей супругой. У них не получалось найти общий язык. Слава богу, сейчас они помирились ради своего сына. У бывшей супруги Дениса давно есть другой молодой человек, который тоже сделал ей предложение. С Денисом у них сейчас хорошие дружеские отношения.

КСТАТИ

«Похудел на 20 килограммов»

Анна и Денис планируют пожениться в следующем году.

Жених подарил певице на помолвку кольцо Graff с бриллиантом грушевидной формы.

- Вы заметно постройнели, причем оба...

- Денис похудел килограммов на двадцать, наверное. Он сейчас правильно питается, занимается спортом. Большой молодец, я им горжусь. Я даже не ожидала, потому что мы оба любим поесть. Денис сейчас на кетодиете, ест белок, творог, молочные продукты, овощи. Полностью отказался от хлеба, риса, картошки, гречки, всего мучного и сахара. Если даже ест сладкое, то это полезные десерты без сахара. Про спорт не забываем, мы оба занимаемся. Стараемся много ходить - хотя бы три-четыре километра пешком.

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