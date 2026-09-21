«Процесс зачатия тоже будет показан?»: Регину Тодоренко раскритиковали за беременные кадры в нижнем белье

Регина Тодоренко показала себя во время третьей беременности. Фото: кадр видео.

Регина Тодоренко воспитывает троих детей, и в своем блоге любит делится историями о буднях материнства. На этот раз 36-летняя телеведущая решила показать видео, в котором она позирует на последнем месяце беременности.

Регина тогда ждала третьего сына Федора, и снялась в нижнем белье. Телезвезда предстала перед камерой в коротком белом топе и в трусах.

Ее подписчики сочли опубликованные кадры слишком откровенными. Регину раскритиковали за интимную съемку в нижнем белье, да еще и с большим животом, то есть в тот момент, который большинство женщин предпочитает сохранить только для близких.

«Для чего вы это всё показываете?», «Неужели не хочется оставить что-то личное для себя и для своей семьи, а не подчинить всё интересам контента», «При всём моём уважении к этому процессу, это ужасно выглядит. Странные времена настали, всё напоказ. Процесс зачатия тоже будет показан?», «Такие интимные видео, конечно, надо оставлять в архиве», «Зачем показывать себя в трусах в такие интимные моменты жизни?», - пишут пользователи Сети в комментариях.

Телеведущую раскритиковали за снимок в трусах на последнем месяце. Фото: кадр видео.

Третий ребенок звезды появился на свет в элитной клинике в Майами. Там же в 2022 году телеведущая родила второго сына, Мирослава. Старшего сына Михаила Тодоренко рожала в московском роддоме.

Родив Федора, Регина не стала долго засиживаться в декрете и уже через месяц вышла на работу. Телеведущая признает, что вполне могла бы позволить себе расслабиться и подольше побыть с новорожденным дома. Но она боится надолго выпадать из рабочего графика. При этом звезда экрана пожаловалась, что ее внешность изменилась после рождения младшего ребенка. Регина говорила, что не смогла существенно сбросить вес и «выглядит хуже», чем была.

Телеведущая часто попадает под шквал критики благодаря своим публичным высказываниям. Так, в этом году она снялась в шоу «Пожалуйста, не рассказывай». Регина призналась, что хотела доказать своему знакомому, что его аллергия на мед вызвана психосоматикой. Тогда она незаметно подмешала приятелю мед в чай. В итоге у него начался отек Квинке. Однако, по словам телеведущей, она до сих пор верит, что большинство болезней вызвано психосоматикой.