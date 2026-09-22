Как чувствует себя Бикбаев после падения на концерте: «Состояние Дмитрия в норме»

Солиста группы "БиС" Бикбаева увезли в больницу после падения на концерте. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В минувшие выходные в Москве прошел большой концерт, посвященный воссоединению группы «БИС». В рамках программы было запланировано много трюков. Так, Дмитрий Бикбаев, держась за трос, должен был пролетать над залом на высоте трех метров, но что-то пошло не так: рука певца выскользнула из петли подвеса, и он упал прямо в толпу.

38-летний Бикбаев приземлился, встал и каким-то чудом отработал концерт, а после его на «скорой» увезли в больницу. Артист травмировался в результате падения, но обошлось без переломов и серьезных увечий, о чем сообщил его коллега Влад Соколовский.

«Переломов нет, внутренних разрывов нет… Слава Богу! Человек, как говорится, родился в рубашке. У Димы очень мощный ангел-хранитель за плечами. И по мне, это единственное, что уберегло его», — поделился Влад.

А мы связались с менеджером группы «БИС», чтобы узнать, как Бикбаев чувствует себя спустя несколько дней просел случившегося.

«Состояние здоровья Дмитрия в норме», — сообщила KP.RU менеджер коллектива Анастасия.

Коллеги музыканта считают, что ему очень повезло. Момент падения на телефон случайно запечатлела Яна Чурикова, которая присутствовала на концерте.

«О нет! Дима Бикбаев сорвался с высоты 3-х метров на концерте "БИС"! Так началось шоу. И да, это не по плану. Просто соскользнула рука из петли подвеса», — рассказала Чурикова.

Ранее Владислав Соколовский сообщил, что с людьми, ответственными за произошедшее, будут разбираться.

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