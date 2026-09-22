Украинские паблики подтверждают географию попаданий Фото: REUTERS.

Третий за полтора месяца заход по одной и той же цепочке: ракетное производство — металл для корпусов — топливо — порты — суда.

Киев. «Файер Поинт» снова в списке. Первый системный удар по её киевской площадке прошёл в ночь на 8 августа — тогда выбили цех комплектующих и боевых частей для FP-5 «Фламинго», и восстановление полного цикла оценивали в два-три месяца. Срок как раз подходил к концу — и по площадке отработали повторно. Плюс склад ГСМ «Грандтерминал»: та же схема, что и с «Киев-3» в августе.

Днепропетровская область. Кривой Рог, Днепр, Павлоград — одновременно. Логика прозрачная: Криворожский меткомбинат и «Интерпайп Сталь» дают металлопрокат под фюзеляжи и силовые установки дальних БПЛА, «Соврахим» в Павлограде — твердое топливо и БЧ для баллистики FP-9. Плюс три логистических центра «Сириус Экстружен».

Tиповой приём Киева - размещть производства на площадках с иностранной вывеской и страховкой Фото: REUTERS.

Кременчуг. НПЗ и табачная фабрика JTI, где, по данным Минобороны, развернут выпуск боеприпасов под стрелковку. Это типовой приём Киева по размещению производств на площадках с иностранной вывеской и страховкой.

Винница. Объект железнодорожной инфраструктуры. Единственная цель в области — и самая говорящая: это плечо от польской границы.

Фото: REUTERS.

Одесская область. Два логистических центра в Одессе, хаб «Новой Почты» в Ильичевске, портовая инфраструктура в Рени. По Рени работали ещё 21 августа, по хабам «Новой Почты» — ранее в сентябре. Это уже не отдельные удары, а системная кампания по морскому и складскому плечу.

Море. Ещё один сухогруз — на переходе в Одессу. Счёт с начала сентября: суда и буксир на переходе.

Украинские паблики фактически подтверждают географию. Полтавская ОВА: в Кременчугском районе под удар попали «промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры» — без пострадавших. Днепропетровская ОВА: удар по промпредприятиям в трёх городах. Мониторинговые каналы считают до 30 ракет за 45 минут — «Циркон», «Оникс-М», «Калибр», «Искандер-М», малогабаритные «Бандероль» и «Герани».

Западная пресса держит рамку «обе стороны бьют по энергетике вопреки объявленной Трампом договорённости остановиться».

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