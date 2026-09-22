Татьяна Брухунова не попадет на Неделю моды в Милане: "Я, конечно, очень расстроилась"

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна Брухунова — известная путешественница. Молодая супруга Петросяна выбирается куда-то почти каждый месяц. И вот буквально на днях 37-летняя блогерша, обожающая люксовые бренды и наряды, планировала лететь в Италию на Неделю моды в Милане. Но планам не суждено было осуществиться.

«Я должна была отправиться в компании прекрасных девушек на фэшн-уикенд в Милан. Но мне не дали визу. Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Впервые мне не дали визу. Без обоснований, без объяснений. Просто вернули чистый паспорт. Я, конечно, очень расстроилась», — поделилась с фолловерами Татьяна.

Добавим, что в Милане с 22 по 28 сентября проходит неделя женской моды, на которой мировые бренды демонстрируют новые коллекции сезона весна-лето 2027.

Известно, что уже несколько лет ситуация с европейскими визами для граждан РФ крайне сложная. Отказать в визе, как правильно заметила Татьяна Брухунова, могут вообще без объяснений. А если все-таки повезёт, то въезд, вероятнее всего, оформят строго на даты посещения страны, и ни днем больше.

Впрочем, Татьяна всегда может заглянуть на Московскую неделю моды, которая стартует уже в эту субботу, 26 сентября, в столичном «Манеже» и продлится до 1 октября.

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