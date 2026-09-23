Новый поворот в онлайн-обучении: прокачка навыков вместо смены работы

Люди больше не ведутся на пустые обещания, а задают себе конкретный вопрос: что я смогу сделать после этого урока? Изображение сгенерировано нейросетями.

Помните, как еще недавно продавали онлайн-курсы? «Полгода обучения», «12 модулей», «диплом по окончании». Чем длиннее программа, тем солиднее она выглядела.

Сегодня все иначе. Откройте практически любой сайт с курсами — и увидите короткие уроки, простые темы и обещание решить конкретную задачу, а не «изменить жизнь за 6 месяцев».

Рынок онлайн-образования в России заметно меняется. По данным Smart Ranking, за первую половину 2026 года сто крупнейших EdTech-компаний заработали 73,6 млрд рублей — на 12% больше, чем годом ранее.

Звучит неплохо, пока не вспомнишь, что еще пару лет назад рынок прибавлял по 30% и больше. Но это точно не спад.

Аналитики Smart Ranking считают: это скорее признак, что пользователь стал умнее. Люди больше не ведутся на пустые обещания, а задают себе конкретный вопрос: что я смогу сделать после этого урока? Для чего мне это?

Учеба здесь и сейчас

«Нетология» три года вела исследование и заметила интересную перемену. В 2025 году тех, кто учится ради повышения навыков на своей текущей работе, стало больше — их доля выросла с 14% до 20%.

Люди больше не бегут массово с насиженных мест в поисках «профессии мечты». Они хотят стать крепче там, где уже находятся.

И этот настрой поменял то, как мы выбираем курсы. Раньше покупка обучения была похожа на лотерею: угадай перспективное направление, вложи полгода и кругленькую сумму. Не угадал — утешаешь себя тем, что «хотя бы что-то узнал».

Теперь логика другая. Сначала человек решает одну конкретную задачу, смотрит на результат, а уже потом думает, что делать дальше. Хочет начать тренироваться дома — находит короткий курс и пробует. Через пару недель понимает, что без нормального питания прогресса не будет, — идет искать материалы по питанию.

Такой подход — «шаг за шагом» — гораздо ближе к реальной жизни, чем попытка распланировать на полгода вперед.

Самые популярные курсы

Иностранные языки по-прежнему в лидерах — 21% от всех запросов. Но настоящий бум случился в другом месте. Все, что связано с искусственным интеллектом, растет как на дрожжах.

По данным GetCourse, за первую половину 2026 года число онлайн-школ, которые учат работать с нейросетями, выросло с 36 до 109 — почти в три раза. А количество купленных курсов по этой теме подскочило с 27 744 до 45 564.

Но не нейросетями едиными. Есть направления «потише», зато стабильные. Психология и саморазвитие держат свою планку — около 10% запросов.

А вот практичные темы — рукоделие, домашние дела, фитнес — понемногу набирают обороты. Они не обещают «новую жизнь к понедельнику». Зато решают то, что действительно важно: как сделать быт удобнее, как чувствовать себя лучше, как найти занятие, от которого просто становится хорошо.

Логика «одного курса» больше не работает

Обычная схема онлайн-обучения выглядит так: выбираете курс, платите, потом несколько месяцев его проходите. И в этом нет ничего плохого — если вы точно знаете, что вам нужно, и если интерес не пропадет через неделю.

Но на деле все сложнее. Начинаете учиться — и через три дня понимаете, что нужен совсем другой материал. Покупаетесь на красивое описание — а через две недели выясняется, что преподаватель вам не подходит.

И вот тут деньги, которые вы уже отдали, и время, которое потратили, превращаются в неприятный груз. Кажется: раз купил — надо дойти до конца. Даже если удовольствия это не приносит.

Не разовый проект

С подпиской все иначе. Приходя на образовательные платформы, работающие по подписке, вам не нужно выбирать один-единственный курс. Вы получаете доступ к программам обучения, который можно менять на ходу. Сегодня интересна одна тема, завтра захотелось другую — переключиться можно без новой оплаты. И без чувства, что деньги «сгорели».

Например, одной из онлайн-платформ, работающих по подписке, является TutorPlace. Там собрано больше 1000 курсов в 30 с лишним направлениях. Темы самые разные: домашние тренировки, питание и здоровье, саморазвитие, хобби, новые навыки.

Смысл не в том, что «курсов много». Смысл в том, что один вход решает разные задачи. Пришли за тренировками — а потом стало интересно разобраться в питании. И не нужно искать отдельный курс, платить за него отдельно.

По данным платформы, ею пользуются больше 5,3 миллионов человек. Общее число прохождений обучения перевалило за 8,1 миллиона. На сайте около 11 миллионов визитов в месяц. И почти 92% пользователей заходят с телефона.

Но самое интересное — 8 из 10 человек находят следующий курс через рекомендации. То есть библиотека воспринимается не как «каталог, который надо освоить», а как источник следующего полезного шага.

Уроки идут по 15 минут — их легко вписать в любой график. Система рекомендаций на основе ИИ подбирает программу с учетом интересов и прогресса. А после завершения курсов выдают официальные сертификаты.

А что на рынке онлайн-курсов?

Если посмотреть на рынок шире, картина получается пестрой. У каждого из участников рынка своя логика, и она не всегда совпадает с тем, что нужно конкретному человеку.

Яндекс Практикум — это про основательность. Курсы длинные, с тренажером, дедлайнами и ревьюерами, которые проверяют каждую работу. Если цель — войти в IT с нуля и не жалеть времени, это один из самых очевидных вариантов.

Отзывы хвалят структуру и поддержку, но ругают ошибки в заданиях и медленные ответы наставников. Средний рейтинг школы на Хабр Карьере держится в районе 4,4–4,7.

Skillbox — про массовость и охват. Программы по дизайну, маркетингу, разработке, есть даже курсы по ресторанному бизнесу. Отзывы полярные: кто-то хвалит подачу материала и кураторов, кто-то жалуется на устаревшие видео и сложности с возвратом и весьма дорогостоящие программы.

Skillfactory — про практику и менторство. Курсы по тестированию, разработке, аналитике. Студенты отмечают четкую структуру, обратную связь от менторов и возможность заморозки обучения, если не успеваешь. Цена кусается, но многие берут в рассрочку.

Нетология — есть курсы по нейросетям, аналитике, финансам, маркетингу. Программы иногда делают вместе с МФТИ или другими университетами, что добавляет веса диплому. Но обучение длинное, и это не всем подходит.

И вот тут становится видна разница. Все эти платформы предлагают один большой курс за ощутимую сумму. Вы платите — и либо проходите его до конца, либо чувствуете, что деньги ушли зря. Это работает, если вы точно знаете, чего хотите, и готовы вложить несколько месяцев.

Приходя же на образовательные платформы, которые работают по подписке, как, например, TutorPlace, вам не нужно принимать окончательное решение об одном конкретном курсе.

Что в перспективе?

Скорее всего, рынок продолжит дробиться. Большие курсы никуда не денутся — они нужны тем, кто строит карьеру всерьез и надолго. Но рядом с ними будет все больше коротких форматов: подписок, библиотек, приложений с ежедневными уроками.

Конкуренция сместится с «у кого курс длиннее и дороже» на «кто быстрее помогает человеку получить результат». И это, пожалуй, лучшее, что случилось с рынком обучения за последние годы.