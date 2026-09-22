Познакомились будущие муж и жена в соцсетях Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Певец Акмаль Ходжаниязов, выступающий под псевдонимом Akmal’, и его супруга Александра Куртова отпраздновали свадьбу в Санкт-Петербурге. Для торжества пара выбрала необычную концепцию: праздник превратился в настоящий бал с историческими костюмами, артистами в белоснежных париках и выступлениями звездных гостей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Особенно впечатлила Александру обстановка банкетного зала. Увидев, как все подготовили к приезду молодоженов и гостей, девушка не смогла сдержать эмоций. «После этого я рыдала 15 минут», - призналась жена певца.

Сам вечер получился насыщенным на музыкальные сюрпризы: перед молодоженами выступил Стас Пьеха, а компанию ему составила группа «БиС». На сцену вышел и Дмитрий Бикбаев, который, несмотря на полученную на недавнем концерте травму, решил лично поздравить пару. Среди приглашенных знаменитостей оказались Юлианна Караулова с мужем и Марсель.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В центре внимания, конечно, была невеста. Для праздничного вечера Александра остановилась на кремовом платье с кружевом и пышными рукавами. Волосы она уложила в высокую прическу, оставив несколько локонов у лица, а в макияже сделала акцент на глаза. Акмаль дополнил образ супруги классическим костюмом.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Накануне торжества Александра устроила девичник: вместе с подругами прокатилась по Неве на катере, после чего компания продолжила прогулку по Петербургу в карете.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом официальная семейная жизнь пары началась еще в конце прошлого года. В декабре Акмаль и Александра совершили никах в московской мечети, а спустя два дня зарегистрировали брак.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Познакомились будущие муж и жена в соцсетях. Летом прошлого года артист сделал избраннице предложение во время путешествия по озеру Комо.