Мадьяр позволил себе сравнить Украину с деревней Фото: REUTERS.

Премьер-министр Венгрии дезавуировал договоренность о строительстве на территории своей страны хранилища нефтепродуктов для Украины и отказался от участия созданной по инициативе Зеленского «Карпатской восьмерки».

Я тут задумался, не был ли день, когда мама родила нынешнего украинского «просроченного» главаря бандеровского режима и бывшего комика Владимира Зеленского, понедельником? Ну, знаете, как в известной песне: «Видно, в понедельник их мама родила». А то чем иначе объяснить, почему у него все так катастрофично складывается, что ничего ему не удается. Посмотрел, нет – 25 января 1978 года было по всей планете средой. Вопрос, в общем, остается открытым. А, между тем, пока мы тут сидели вычисляли и смотрели, к Зеленскому подтянулась новая зрада. И снова из Венгрии.

На днях у Зеленского заявили, что украинская компания «Нафтогаз» договорилась с крупнейшей венгерской компанией MOL о строительстве на венгерской стороне украинско-венгерской границы крупного хранилища нефтепродуктов для Украины. Логика понятна – на территории Украины любое такое хранилище или иной объект – потенциальная цель для удара российских ракет или беспилотников. А бензин и дизельное топливо на Украине по-прежнему нужны. Хитрый ход, и в Киеве даже обозначили перемогу, отплясывая на радостях по поводу того, как они в очередной раз «обдурили москалей». Только погорячились и поспешили. Как обычно это случается с «просрочкой» и его командой.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дезавуировал все эти заявления.

- При правительстве «Тисы» такое хранилище не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще (на территории Венгрии), — заявил Мадьяр, выступая в парламенте. Более того, Мадьяр, как рассказывают осведомленные источники, устроил главе венгерской компании достаточно жесткую выволочку. Накануне вечером 20-го сентября он долго беседовал с председателем правления MOL Жолтом Хернади и поставил того перед фактом, что такой порядок действий компании неприемлемым. Венгерскому государству принадлежит около 25% MOL, и Мадьяр объяснил, что ждет от руководства концерна отношения к государству как к крупному акционеру, а потому подобные решения руководству компании необходимо впредь предварительно согласовывать с правительством.

Премьер-министр Венгрии отказался от участия созданной по инициативе Зеленского «Карпатской восьмерки» Фото: REUTERS.

Но на этом злоключения Зеленского с венграми не закончились. На прошлой неделе он помпезно анонсировал создание по инициативе Киева, читай – Зеленского, так называемой «Карпатской восьмерки» - нового формата объединения государств региона для, конечно же, помощи Украине (хотя официально цели создаваемой структуры назывались совсем иные). «просроченный» объявил, что Венгрия также вошла св этот формат. Но и тут его ждала зрада. Мало того, что из Венгрии на учредительный саммит не прислали ни одного даже обычного министра, так премьер Мадьяр публично объявил, что ни в какие «восьмерки», чтобы стать «шестеркой» Украины Будапешт не вступал и вступать не собирается.

Зеленскому даже не поводили по губам, а дали по трепливым совершенно открытой ладонью Фото: REUTERS.

Мадьяр даже позволил себе сравнить Украину с деревней, объясняя свой отказ участвовать в этом формате.

- Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч, - ответил Петер Мадьяр на прозвучавшую из уст главы МИД Украины Андрия Сибиги критику Венгрии за отказ от участия в «Карпатской восьмерке» и отдельно подчеркнул для главы МИД Незалежной, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо, и уж министр иностранных дел обязан это знать, как никто.

Можно подумать, в Будапеште не знали, с кем имеют дело. Зеленскому даже не поводили по губам, а дали по трепливым совершенно открытой ладонью, показав, что он никто, и звать его никак. А он утерся и побежал на встречу с Макроном, чтобы вместе с ним подготовить себя к грядущей встрече с Трампом. А что такого, если «просрочке» все Божья роса. Лучше бы мама все же родила «просрочку» в понедельник. А еще лучше – и, вообще, не рожала бы.

Все понятно, все логично, но деревню-то зачем оскорблять.

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