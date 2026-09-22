Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, из Берлина пришла такая информация, что «АдГ» пытается наладить контакты с Москвой. Известно ли об этом в Кремле? Как вы относитесь к такой перспективе?

- Нет, я не располагаю такой информацией, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 22 сентября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - По крайней мере, как политическая сила Германии («Альтернатива для Германии». - А.Г.). популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту… Которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать.

Песков: В Киеве знают, что нужно сделать для выхода на путь мирного урегулирования Заявления Владимира Зеленского день ото дня не вяжутся друг с другом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

И, конечно, для нас они выглядят гораздо более выигрышными, такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес Российской Федерации.

ЧТО СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- США отказали в визе заместителю министра иностранных дел Александру Алимову, который курирует направление ООН, для участия в сессии Генассамблеи. Как в Кремле оценивают такой шаг? Это политически мотивированное ограничение работы российской делегации? И будет ли какая-то ответная реакция?

Песков:

- Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контактов с американцами.

Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны. И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США, как принимающего государства для штаб-квартиры ООН.

Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равноправное участие всех государств-членов ООН.

Вопрос:

- Турецкий президент Эрдоган предложил отменить право вето в Совете Безопасности ООН и отказаться от постоянного членства в пользу ротационного. Как Кремль такие перспективы оценивает?

Песков:

- Мы полагаем, что Совет Безопасности ООН, безусловно, должен быть реформирован. Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке.

Появилось много государств или, может быть, межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности. Но вместе с тем мы считаем, этот институт постоянных членов Совбеза, а также право вето, является очень важным элементом для всей структуры Организации Объединенных Наций. И мы сохраняем свою приверженность этому очень важному элементу.

Вопрос:

- Несколько европейских стран предложили снять санкции с Усманова и Фридмана. Как бы Кремль мог прокомментировать это предложение европейцев в условиях, когда продолжают действовать санкции в отношении тысяч других российских бизнесменов?

Песков:

- Вы знаете, что мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан.