Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, Зеленский выступил с заявлениями о том, что готов к прекращению огня без условий, к переходу к переговорам и так далее. Зеленский в ответ на призывы президента США прекратить удары по производству дизеля в России увязал это либо с общим прекращением огня, либо с прекращением ударов с российской стороны по инфраструктуре Украины. Обсуждается ли в Кремле эта тема?

- Вы знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике, - напомнил официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 22 сентября, на вопросы журналистов. - И день от дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое.

Песков: В Киеве знают, что нужно сделать для выхода на путь мирного урегулирования Заявления Владимира Зеленского день ото дня не вяжутся друг с другом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст.

Что касается таких заявлений Зеленского, сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах. Так будет продолжаться дальше.

В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Ожидается, что сегодня США, а также Дания и Гренландия подпишут договор, при этом Штаты планируют восстановить свою военную базу на юге Гренландии. Как на эти сообщения реагируют в Кремле? В ходе рабочих контактов с американской стороной обсуждаются ли вопросы взаимодействия в Арктике?

Песков:

- Сейчас тема взаимодействия в Арктике не находится на повестке дня. Американцы и другие арктические государства отказываются от взаимодействия с Россией.

Это никаким образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах.

А что касается возможного подписания каких-то документов по Гренландии, это дела соответствующих государств.

Вопрос:

- Глава МИД Турции подтвердил, что Анкара направила России и Украине предложение о прекращении ударов по судам в Черном море. Не могли бы вы рассказать, получала ли Москва такое предложение, какова позиция российской стороны? Дала ли Россия ответ Турции? И как в целом Москва сейчас оценивает ситуацию с поставками зерна на мировые рынки, с учетом ситуации в Черном море?

Песков:

- Ситуация с поставками зерна через Черное море существенно осложнена. Причиной этому были действия украинской стороны.

Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна, в альтернативные направления.

Что касается этой темы в инициативе турецкой стороны, то вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Путина и президента Эрдогана в Бишкеке.

И далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке.